Bebeğiniz ağlarken sakin kalmak için...

Bebeğin ağlaması, bir anne ve baba için stresli ve zorlayıcı olabilir. Ancak, ebeveynin sakin kalması hem kendisi hem de bebek için önemlidir. İşte bu durumlarda anne veya babanın kendini sakinleştirmesi için bazı öneriler:

1- Derin nefes almak

Ağlama sesleri sizi endişelendirebilir. Derin bir nefes almak, vücudunuzun rahatlamasına yardımcı olur. Yavaş ve derin nefesler almak, stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Nefes alırken dört saniye sayarak nefes alıp, dört saniye sayarak nefesi vermek etkili olabilir.

2- Bir dakika ara vermek

Bebek güvendeyse, kısa bir süre için bebeği beşiğine veya güvenli bir yere bırakıp birkaç dakika yalnız kalmak ve rahatlamaya çalışmak yardımcı olabilir.

3- Destek almak

Eğer mümkünse, bir yakınınızdan veya eşinizden kısa bir süre için bebeği devralmasını isteyebilirsiniz. Bu, annenin kendine gelmesi için zaman tanır. Bazen başka birinin yardımı, durumu daha kolay yönetmenizi sağlar.

4- Kendine olumlu mesajlar vermek

"Bu zor bir an ama geçecek", "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum" gibi kendini motive edici cümleler söylemek rahatlamaya yardımcı olabilir.

5- Hareket etmek

Kısa bir yürüyüş yapmak veya hafif egzersizler yapmak, stres hormonlarını azaltabilir ve zihni rahatlatabilir.

6- Su içmek

Bir bardak su içmek, bedenin rahatlamasına yardımcı olabilir.

7- Müzik dinlemek

Sevdiğiniz ve sizi sakinleştiren bir müziği dinlemek, stresi azaltabilir.

8- Kendine şefkatli olmak

Anneliğin zorlayıcı olabileceğini kabul etmek ve kendine şefkat göstermek önemlidir. Herkesin zor anları olabilir ve bu gayet normaldir.