Bebeğin ayak numarası nasıl ölçülür?

Özellikle bebeğinizin ayakları hiç ölçülmemişse, internetten bebek ayakkabısı satın almak zor bir iştir. Bebeğinize ilk ayakkabısını almayı düşünüyorsanız, bebeğinizin ayağına tam oturacak ve rahat hissedecek bir çift ayakkabı aldığınızdan emin olmak için ayaklarının ölçüsünü nasıl alacağınızı bilmeniz gerekir.

Çocukların ayaklarını mümkün olduğu kadar birkaç dakika hareketsiz tutmak zorunda kalmadan ölçmenin birkaç yolu vardır.

Ayakkabı için bebeğinizin ayaklarını nasıl ölçersiniz?

Bebeğiniz için hangi ayakkabıyı alacağınızı belirlerken, beden ve rahatlık en önemli faktörlerdir. Yürümeye yeni başlayanlar ayakkabılarını sadece görünüş için giyecek olsalar da, hızla büyüyen ayakları için çok küçük ayakkabılar giymemeleri yine de önemlidir.

Çocuğunuz yürümeye başladığında, uyum daha da önemlidir. American College of Foot and Ankle Surgeons'a göre, ayağa tam oturmayan ayakkabılar çocuklarda birden fazla soruna neden olabilir. Çok büyük bir ayakkabı ayağın öne doğru kaymasına ve ayak parmaklarına aşırı baskı yapmasına neden olabilirken, dar ayakkabılar tırnak batmasına, su toplamasına ve nasırlara neden olabilir.

Doğru bedeni aldığınızdan emin olmak için bebeğinizin ayaklarının basit ve doğru bir şekilde ölçülmesiyle bu sorunlardan kaçınılabilir.

Bebeğinizin ayaklarını doğru ölçmek için adım adım kılavuz

Bebeğiniz ya da yeni yürümeye başlayan çocuğunuza doğru ayakkabı almak için şu adımları izleyin:

Bebeğinizin çıplak ayağını düz bir yüzeye uzatın, ayak parmaklarının altına kıvrılmadığından emin olun.

Ayaklarının yanına bir mezura ya da cetvel koyun. Topuğun arkasından en uzun parmağa kadar ölçün.

Her iki ayağı da bu şekilde ölçün ve iki ölçümden daha uzun olanı kullanın. (Bir ayağınız diğerinden büyükse endişelenmeyin, bu her yaşta normaldir!)

Bebeğinizin ayakkabıları ayağındayken, ayakkabının burnuna hafifçe bastırın. Ayak parmakları ile ayakkabının ucu arasında yaklaşık 2 - 3 cm kadar boşluk olmalıdır.

Serçe parmağını, ayakkabının topuğu ile arkası arasına yerleştirebilmelisiniz.