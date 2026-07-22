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Niğdenin saklı hazinesi: Gümüşler Manastırı

Niğde'deki tarihi Gümüşler Manastırı, kaya oyma mimarisi ve eşsiz freskleriyle inanç turizminin önemli durakları arasında yer alıyor.

Giriş: 22 Temmuz 2026, Çarşamba 11:26
Güncelleme: 22 Temmuz 2026, Çarşamba 11:26
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Niğde'nin Gümüşler köyünde yer alan, Roma ve Bizans dönemlerinin en iyi korunmuş kaya manastırlarından biri olan tarihi Gümüşler Manastırı, devasa bir kaya kütlesinin içerisine oyulmuş mimarisi ve Hristiyanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan duvar resimleriyle inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alıyor.

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Özgün tarihi dokusunu günümüze kadar ulaştırmayı başaran manastır, yer altı şehri, havalandırma sistemleri, sarnıçları, büyük vaftiz havuzu, mezar odaları ve gizli geçitleriyle Kapadokya bölgesinin en görkemli dinsel komplekslerinden biri olarak öne çıkıyor. 

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Anadolu'daki diğer kaya kiliselerinden farklı olarak dünyada sadece burada bulunan ve hangi açıdan bakılırsa bakılsın ziyaretçiyi takip ediyormuş izlenimi veren benzersiz "Gülümseyen Meryem Ana ve Bebek İsa" freski, gizemli sanatsal üslubuyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

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Kültürel mirasın en nadide örneklerinden biri olan ve tıpkı komşu bölgeler gibi küresel ölçekte çok daha yoğun bir ilgi görmesi beklenen bu devasa yapı, güçlü tarihi bağları ve zamana meydan okuyan mistik atmosferiyle varlığını sürdürüyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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