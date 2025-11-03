Bir bebeğin bezini değiştirmek bu yolculuğa yeni çıkanlar için göz korkutucu bir görev gibi görünebilir. Ancak süreç içerisinde işlerin ilk günlere göre görece daha kolaylaştığını göreceksiniz!

Adım adım bebek bezi değiştirilirken dikkat edilmesi gerekenler:

Ellerinizi yıkayın ve tüm malzemelerinizi, bebek bezini değiştireceğiniz yerden kol mesafesi yakınına koyun.

Bebeğinizi alt değiştirme minderi veya pedin üzerine sırt üstü yatırın ve belden aşağısındaki kıyafetlerini çıkarın. (Elbette üstte herhangi bir şey kirli veya ıslaksa onu da çıkarın.)

Kullanılmış bebek bezini açın (sadece şeritleri açın) ve bir göz atın. Bebek bezi henüz ıslanmışsa, bir elinizle bebeğinizi ayak bileklerinden nazikçe kaldırın veya yan döndürün ve diğer elinizi kullanarak ıslak bezi dışarı doğru kaydırın. İdrar sterildir, bu nedenle bebeğiniz sadece ıslaksa silme adımını atlamanın tamamen sorun değildir. Bebeğinizin cildini temiz bir bezle veya bebek bezinin kuru kısmıyla kurulayın.

Eğer bebek bezi kakalıysa, bezin temiz kısmını (üstte) kullanarak aşağıya doğru ve bezin içine doğru olan her şeyi silebilirsiniz. Bebeğinizin ayak bileklerini bir elinizle nazikçe tutun ve temizlemeye başlarken kakanın etrafa yayılmasını önlemek için poposunu kaldırın. Daha sonra cildin önünü, arkasını ve kıvrım aralarını iyice temizlediğinizden emin olun. Bebeğinizin altını temiz bir bezle kurulayın.

Kirli bebek bezini ve mendilleri bebeğinizden uzaklaştırın.

Kremini sürün.

Temiz bebek bezinin arkasını bebeğinizin poposunun altına kaydırın ve ön kısmını bebeğinizin bacaklarının arasından karnının üzerine doğru çekin. Sırt, alt kısımlarını tamamen kaplamalıdır; ön ve arka kısımda, yaklaşık olarak göbek deliği hizasında, aynı miktarda bebek bezi bulunmalıdır.

Bebek bezini sızıntıları önleyecek ama canını acıtmayacak kadar sıkı olmalıdır. Parmaklarınızı bebek bezi ile bebeğinizin cildi arasında gezdirebilmelisiniz.

Yeni doğan bir bebeğin bezi nasıl değiştirilir?

Yeni doğan bebeğinizin bezini değiştirirken bebeğinizin popsunu çok yumuşak mendillerle temizlemeli ya da pamuk kullanmalısınız çünkü bazı ıslak mendiller yeni doğan için biraz sert olabilir. Buna ek olarak bebek bezinin ön kısmını göbek bağının altına gelene kadar katlamaya dikkat edin. Göbek bağının olduğu yerde sarımsı akıntı veya irin, kötü koku, kızarıklık, şişlik veya hassasiyet dahil olmak üzere enfekte göbek kordonu belirtileri görürseniz hemen bebeğinizin doktorunu arayın.

Bebek bezi ne sıklıkta değiştirilir?

Bebekler yaşamlarının ilk aylarında, günde yaklaşık 20 kez idrar yaparlar. Bebeğiniz her idrarını yaptığında altını değiştirmeye çalışmak hem inanılmaz pahalı ve hem de zor bir iş olurdu.

Siz her 2–3 saatte bir kez bebeğiniz altını değiştirmek istiyor olabilirsininiz. Fakat sadece ıslak bir bezi değiştirmek için bebeğinizi uyandırmanıza gerek yok. Uyku bu yaşlardaki bebekler için çok önemli ve gelişimi için olabildiğince çok uykuya ihtiyacı var. Bununla birlikte idrardaki asit uzun süre cilde temas halinde kalırsa, bebeğinizin cildini tahriş edebilir. Bu yüzden bebeğinizin uyanık olduğu anlarda, bezi en kısa sürede değiştirin. Hareketli çocuğun bebek bezi nasıl değiştirilir? Aktif bir bebeğe veya yeni yürümeye başlayan bebeğin bebek bezi almak zor olabiliyor. Bebeğinize şarkı söyleyerek, ıslık çalarak, basit bir oyun oynayarak veya karnını öperek onun dikkatini dağıtmaya çalışın. En sevdiği oyuncağı (bebek bezi değiştirmek için ayrılmış) veya diş çıkarma halkasını yakınınızda bulundurun. Bazı ebeveynler yakındaki bir aynanın bebeklerini meşgul ettiğini düşünüyor. Daha büyük ve yürümeye başlayan çocuğun bebek bezini değiştirirken bezi değiştirildikten sonra oyun zamanı vaadi gibi bazı teşvikler sunulabilir. Erkek bebeğin bezi nasıl değiştirilir? Oğlunuzun altını değiştirmek için birkaç ipucu:

Erkek bebeğin altını değiştirirken üzerine işemeyi önlemek için bebeğinizin penisinin üzerine temiz bir bebek bezi, pamuk veya ağız silme bezi koyun. Bebeğinizin penisinin ve skrotumunun etrafını iyice temizlediğinizden emin olun. Yeni bezini taktığınızda penisini aşağı doğru tutun ki bezin üst kısmından dışarı işemesin. Kız bebeğin bezi nasıl değiştirilir? Küçük kızınızın altını değiştirmek için birkaç ipucu: İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için bebeğinizin altını mutlaka önden arkaya doğru silin. Vulvanın içine girdiyse bu kıvrımlardaki kakaları dikkatlice çıkarın. Sert hareketlerden kaçının. Bebeğinizin bezini değiştirmeye ihtiyacı olduğunu nasıl anlarsınız? Bebeğinizin kakalı bezi varsa en kısa sürede değiştirin. Kaka bebeğinizin cildi için serttir ve çok uzun süre bırakılırsa bebek bezinde pişiğe veya idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Islak bir bebek bezi bile tahriş edici olabilir ve çok uzun süre bırakılırsa cildin tahriş olmasına neden olabilir. Ayrıca bebek bezinde kalan dışkı ve idrar zamanla birleşerek amonyak oluşturabilir ve bu da bebeğinizin cildinde hafif yanıklara neden olabilir. Bazı tek kullanımlık bebek bezlerinin ıslandığını, ön kısımdaki şerit renk değiştirdiğinde anlarsınız. Tek kullanımlık bebek bezinde belirgin bir şerit yoksa ara sıra parmağınızla bezin nemli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bebek bezinin sarktığını fark ederseniz, muhtemelen değiştirme zamanı gelmiştir. Bebeğinizin altını ne sıklıkla değiştireceğiniz onun yaşına da bağlıdır. Yeni doğanların çok fazla bez değiştirmeye ihtiyacı vardır çünkü sıklıkla her beslenmeden sonra yani her iki ila üç saatte bir idrar ve kaka yaparlar. Tek kullanımlık bebek bezi kullanan daha büyük bir bebek, ıslak bezini değiştirmeden önce daha uzun süre kalabilir.

Bebeğinizin bezi kakalı ya da çok ıslak olmadığı sürece altını değiştirmek için uyandırmanıza gerek yok. Bebeğiniz kirli veya çok ıslak olmadığı sürece gece beslenmesi için uyandığında bezini değiştirmenize de gerek yok. Mümkün olduğunda gece yarısı bez değiştirme işlemlerini atlamak sizin ve bebeğinizin daha hızlı uykuya dönmesine yardımcı olabilir. Not: Bebek bezini nasıl değiştireceğiniz konusunda endişeleniyorsanız, hastanedeki bir hemşire eve gitmeden önce bebeğinizin bezini nasıl değiştireceğinizi size gösterebilir. Referanslar: Karen Miles. "How to change a diaper". Şuradan alındı: https://www.babycenter.com/baby/diapering/how-to-change-a-diaper_41001250 (8.06.2023).