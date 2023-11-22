BBC En Etkili 100 Kadın 2023 yılı listesinde Canan Dağdeviren

BBC’nin 11. Kez yayınladığı, dünyanın en etkili ve ilham verici kadınlarını seçtiği BBC Dünyanın En Etkili 100 Kadını listesi olan “100 Women 2023” listesi açıklandı. Dünyaca ünlü bilim insanı Canan Dağdeviren, BBC’nin 2023 yılı için dünyanın en etkili ve ilham verici kadınları olarak seçtiği 100 kişilik listede yer aldı.

BBC Dünyanın En Etkili 100 Kadını listesinde: Canan Dağdeviren

Amerika'daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan Türk bilim insanı Canan Dağdeviren ve ekibi, bitmeyen kalp pilinin ve meme kanserini erken tespit eden sütyenin mucidi. Dağdeviren ve ekibi, yaptığı son çalışma ile meme kanserini daha erken tespit edebilen bir sütyen tasarlamıştı. BBC’nin ise bu yılki listede, kadınların karşılaştığı bazı temel zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için gösterdiği ilham verici yöntemlere odaklandığı biliniyor. BBC ayrıca listeyi açıklarken "Aşırı sıcaklar, orman yangınları, sel ve diğer doğal afetlerin manşetlerden düşmediği bir yılda, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerine uyum sağlamak için harekete geçen kadınlar listede öne çıkıyor." ifadesine yer verdi.

Cumhuriyet'in 100. yılında "Biz de varız!"

BBC’nin 2023 yılı için açıkladığı Dünyanın En Etkili 100 kadını arasında yer alan Canan Dağdeviren, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şöyle ifade etti:

“BBC’nin onbirincisini düzenlediği, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 ilham verici ve etkili kadın listesine seçilmiş olmaktan, Cumhuriyet’in 100. Yılında bu listede Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil ederek ‘Biz de varız!’ diyebilmekten dolayı çok mutluyum. Kadınlar için icat ettiğim medial cihaz buluşlarım dünya kadınlarına ve onları sevenlere armağan olsun. Çok yaşa Cumhuriyet!”

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Canan Dagdeviren Mercan (@canandagdeviren)'in paylaştığı bir gönderi

Dünyanın en etkili 100 kadını arasında Canan Dağdeviren

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BBC’nin 11. Kere yayınladığı “Dünyanın En Etkili 100 kadını” listesinde yer alan diğer bazı isimler şöyle:

Avukat ve eski ABD First Lady'si Michelle Obama, Harvard Üniversitesi'nden Nobel Ödülü sahibi Claudia Goldin, insan hakları avukatı Amal Clooney, Ballon d'Or ödüllü futbolcu Aitana Bonmati, yapay zeka uzmanı Timnit Gebru, feminist ikon Gloria Steinem.