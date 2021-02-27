Başak burcunda Dolunay bizi nasıl etkileyecek?

Şubat ayının tüm geriliminden sonra Başak'ta gerçekleşen Dolunay herkese sakinlik getirecek. Toprak grubu burcu olan Başak'ta 27 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Dolunay, bu ayı bitirmek için güzel bir seçenek olacak gibi duruyor.

2021 yılının, her ne kadar önümüzde hâlâ uzun bir yıl olsa da, dönüştürücü bir yıl olması gerekiyor. Bu dolunay da bize doğru yere ulaştığımızı hatırlatmış olacak.

Gece gökyüzümüzde beliren Dolunay hayatlarımıza denge, odaklanma ve topraklanma hissi getirecek. İstikrarlı olmamıza, ayaklarımızın ve kalbimizin toprağa sıkı sıkıya basmasına bizim için izin verecek.

Şubat ayı Kova burcu kümeleşmesi yaşandığı için çok önemli bir aydı. Bu kümeleşme yılın geri kalanı için tanımlayıcı bir özellik oluşturdu.

Bu kümeleşmeyle birleşen enerjiler hayatımızda esaslı değişiklikler yapmamıza yol açabilir. Yeni bir özgürlük alanı bulmamız gerekiyormuş gibi hissedebiliriz ya da muhtemelen havadaki bu enerjiden dolayı kendi zihnimize ve onun içindeki konuşmalara kapılmış gibi hissediyoruz.

Kendimizi iki seçenek arasında düşünürken ya da birçok şey hakkında kararsız hissederken bulmuş olabiliriz. Zihnimizin çok hızlı çalıştığını, değerlendirmeler, sorgulamalar yaptığını ve hatta geçmişe dalıp gittiğini fark etmiş olabiliriz.

Buna rağmen Başak Dolunay'ının gücü altında hepimizi arındıracak bir sakinlik bulunuyor. Nerede olursak olalım her zaman en iyisini yapabilecek güçte olduğumuzu hatırlatan bir sakinlik var.

Bu Dolunay bize inancımızı yüksek tutmamız, umutlarımızı yeniden yeşertmemiz gerektiğini ve her zaman her türdeki değişikliğin bizi asla hayâl edemeyeceğimiz noktalara götürebileceğini hatırlatıyor.

Hayatınızdaki yön değişimlerinden ya da diğer değişikliklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz? Hayatınızdaki mevcut enerjileri kucaklayıp onlarla barışmanın yolunu nasıl bulabilirsiniz?

Değişimle ve ilişkilerin mevcut durumlarıyla barışmak her zaman kolay değildir, fakat kabullenmek için atılan her adım ne kadar küçük olursa olsun iç iyiliğimiz için büyük bir farklılık yaratabilir.

Dolunaylar her zaman aydınlanma zamanlarıdır ancak bu Dolunay'ın çevresindeki enerjilerden dolayı yüzeye çıkması gerekenler Dolunay'dan önce gerçekleşmiş olmalı gibi görünüyor.

Dolunay'dan önce duygularımızı harekete geçiren ya da bizi sorgulama haline sokan birtakım şaşırtıcı ya da şoke edici bilgiler almış olabiliriz.

Fakat Dolunay'ın gerçekleşmesiyle birlikte işler yatışacak. Dolunay genellikle duyguların yoğunlaşmasına neden olurken Şubat Dolunay'ının enerjisi biraz daha yumuşak olacak. Olayları büyük olasılıkla yeni ve daha avantajlı bir noktadan görmemizi sağlayacak. Ortaya çıkan her neyse bu Dolunay'ın gücü sayesinde yeni bir ışık altında görünecek.

Başak burcu Bakire Tanrıçalar tarafından temsil edilir, ancak bakire kelimesi bu burç isimlendirildiğinden beri yeni bir anlam kazanmıştır. Bakirelik bağımsızlığı, içsel gücü ve kişinin istediği şeyi yapma özgürlüğünü ifade eder.

Bakire Tanrıça Başak, bir partnere ihtiyaç duymazdı. Kendisi bir bütündü ve başlı başına kendini tamamlardı. Bütün, mutlu ve candan bir hayat yaşamak için ihtiyacı olan her şeyin gücünü taşırdı. Bu güç travmalarından ya da egosundan değil, kendi gerçek ve yüksek benliğiyle bağlantısından doğmuştu.

Yüksek benliğinize ulaşmanızı ne engelliyor? Bunu düşünün. Hayat tarzınızla ilgili bir seçim mi, kendinizden duyduğunuz şüphe mi ya da sadece oturup kendinizle bağlantı kurmak için zaman mı ayırmanız gerekiyor?

Bu Dolunay'ın arındırıcı ışınlarının yüksek benliğinize ulaşmanızı engelleyen ne varsa onu alıp götürmesine izin verin. Bu Dolunay'ın gücünün kendinizle bağlantı kurmanızı engelleyen her şeyi yok etmesine olanak tanıyın.

Başak'ın enerjisinin aşırı eleştirmeye ve olayları fazla düşünmeye yatkın olduğu zamanlar da vardır. Bunun farkında olun ve eğer bu yolda ilerlemeye başladığınızı fark ederseniz kendi kalbinize dönün.

Kendi yüksek benliğinizle bağ kurduğunuzda kendi iç kutsallığınızla da bağ kurmuş olursunuz. Böylelikle önünüzdeki yolculuk için daha kesin, kendinden emin ve özgüvenli hissedebilirsiniz.

Yüksek benliğiniz yolu biliyor, bu yüzden bu Dolunay ile bağlantı kurmak için biraz zaman ayırın. Gerçek güçlerinizi hatırlamak için size sunduklarından faydalanın.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Referans: Forever Conscious. Intuitive Astrology: Virgo Full Moon February 2021. Şuradan alınmıştır: https://foreverconscious.com/intuitive-astrology-virgo-full-moon-february-2021?fbclid=IwAR0puEp8wMP7jIa97KZ8y9mjTMy-9p04CK3aM6Ut8F2dqhlctZmkkvZ5Jzw