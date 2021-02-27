Başak burcunda Dolunay bizi nasıl etkileyecek?

27 Şubat'ta gerçekleşecek olan Başak burcunda Dolunay'ın üzerimizdeki etkilerine dair bilmeniz gereken her şey bu yazımızda...

Başak burcunda Dolunay bizi nasıl etkileyecek?
Astroloji
27 Şubat 2021 Cumartesi

Şubat ayının tüm geriliminden sonra Başak'ta gerçekleşen Dolunay herkese sakinlik getirecek. Toprak grubu burcu olan Başak'ta 27 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan Dolunay, bu ayı bitirmek için güzel bir seçenek olacak gibi duruyor.

2021 yılının, her ne kadar önümüzde hâlâ uzun bir yıl olsa da, dönüştürücü bir yıl olması gerekiyor. Bu dolunay da bize doğru yere ulaştığımızı hatırlatmış olacak.

Gece gökyüzümüzde beliren Dolunay hayatlarımıza denge, odaklanma ve topraklanma hissi getirecek. İstikrarlı olmamıza, ayaklarımızın ve kalbimizin toprağa sıkı sıkıya basmasına bizim için izin verecek.

Şubat ayı Kova burcu kümeleşmesi yaşandığı için çok önemli bir aydı. Bu kümeleşme yılın geri kalanı için tanımlayıcı bir özellik oluşturdu.

Bu kümeleşmeyle birleşen enerjiler hayatımızda esaslı değişiklikler yapmamıza yol açabilir. Yeni bir özgürlük alanı bulmamız gerekiyormuş gibi hissedebiliriz ya da muhtemelen havadaki bu enerjiden dolayı kendi zihnimize ve onun içindeki konuşmalara kapılmış gibi hissediyoruz.

Kendimizi iki seçenek arasında düşünürken ya da birçok şey hakkında kararsız hissederken bulmuş olabiliriz. Zihnimizin çok hızlı çalıştığını, değerlendirmeler, sorgulamalar yaptığını ve hatta geçmişe dalıp gittiğini fark etmiş olabiliriz.

Buna rağmen Başak Dolunay'ının gücü altında hepimizi arındıracak bir sakinlik bulunuyor. Nerede olursak olalım her zaman en iyisini yapabilecek güçte olduğumuzu hatırlatan bir sakinlik var.

Bu Dolunay bize inancımızı yüksek tutmamız, umutlarımızı yeniden yeşertmemiz gerektiğini ve her zaman her türdeki değişikliğin bizi asla hayâl edemeyeceğimiz noktalara götürebileceğini hatırlatıyor.


Başak’ta Dolunay
Başak’ta Dolunay

Hayatınızdaki yön değişimlerinden ya da diğer değişikliklerden en iyi şekilde nasıl yararlanabilirsiniz? Hayatınızdaki mevcut enerjileri kucaklayıp onlarla barışmanın yolunu nasıl bulabilirsiniz?

Değişimle ve ilişkilerin mevcut durumlarıyla barışmak her zaman kolay değildir, fakat kabullenmek için atılan her adım ne kadar küçük olursa olsun iç iyiliğimiz için büyük bir farklılık yaratabilir.

Dolunaylar her zaman aydınlanma zamanlarıdır ancak bu Dolunay'ın çevresindeki enerjilerden dolayı yüzeye çıkması gerekenler Dolunay'dan önce gerçekleşmiş olmalı gibi görünüyor.

Dolunay'dan önce duygularımızı harekete geçiren ya da bizi sorgulama haline sokan birtakım şaşırtıcı ya da şoke edici bilgiler almış olabiliriz.

Fakat Dolunay'ın gerçekleşmesiyle birlikte işler yatışacak. Dolunay genellikle duyguların yoğunlaşmasına neden olurken Şubat Dolunay'ının enerjisi biraz daha yumuşak olacak. Olayları büyük olasılıkla yeni ve daha avantajlı bir noktadan görmemizi sağlayacak. Ortaya çıkan her neyse bu Dolunay'ın gücü sayesinde yeni bir ışık altında görünecek.

Başak burcu Bakire Tanrıçalar tarafından temsil edilir, ancak bakire kelimesi bu burç isimlendirildiğinden beri yeni bir anlam kazanmıştır. Bakirelik bağımsızlığı, içsel gücü ve kişinin istediği şeyi yapma özgürlüğünü ifade eder.

Bakire Tanrıça Başak, bir partnere ihtiyaç duymazdı. Kendisi bir bütündü ve başlı başına kendini tamamlardı. Bütün, mutlu ve candan bir hayat yaşamak için ihtiyacı olan her şeyin gücünü taşırdı. Bu güç travmalarından ya da egosundan değil, kendi gerçek ve yüksek benliğiyle bağlantısından doğmuştu.

Yüksek benliğinize ulaşmanızı ne engelliyor? Bunu düşünün. Hayat tarzınızla ilgili bir seçim mi, kendinizden duyduğunuz şüphe mi ya da sadece oturup kendinizle bağlantı kurmak için zaman mı ayırmanız gerekiyor?

Bu Dolunay'ın arındırıcı ışınlarının yüksek benliğinize ulaşmanızı engelleyen ne varsa onu alıp götürmesine izin verin. Bu Dolunay'ın gücünün kendinizle bağlantı kurmanızı engelleyen her şeyi yok etmesine olanak tanıyın.

Başak'ın enerjisinin aşırı eleştirmeye ve olayları fazla düşünmeye yatkın olduğu zamanlar da vardır. Bunun farkında olun ve eğer bu yolda ilerlemeye başladığınızı fark ederseniz kendi kalbinize dönün.

Kendi yüksek benliğinizle bağ kurduğunuzda kendi iç kutsallığınızla da bağ kurmuş olursunuz. Böylelikle önünüzdeki yolculuk için daha kesin, kendinden emin ve özgüvenli hissedebilirsiniz.

Yüksek benliğiniz yolu biliyor, bu yüzden bu Dolunay ile bağlantı kurmak için biraz zaman ayırın. Gerçek güçlerinizi hatırlamak için size sunduklarından faydalanın.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


Başak burcunda dolunay: Balta ağaçtan üstün mü?
Başak burcunda dolunay: Balta ağaçtan üstün mü?


Referans: Forever Conscious. Intuitive Astrology: Virgo Full Moon February 2021. Şuradan alınmıştır: https://foreverconscious.com/intuitive-astrology-virgo-full-moon-february-2021?fbclid=IwAR0puEp8wMP7jIa97KZ8y9mjTMy-9p04CK3aM6Ut8F2dqhlctZmkkvZ5Jzw


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.