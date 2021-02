Başak burcunda dolunay: Balta ağaçtan üstün mü?

27 Şubat günü saat 11.17’de değişken nitelikte olan başak burcunun 8. derecesinde dolunay gerçekleşecek. Merkür retrosunun bitimine de eşlik eden başak burcunda dolunay, askıya alınan konuları ve kararları pratik biçimde ele almanın ve sonuçlandırmanın zamanının geldiğine işaret eder. Bir bilinmezliğe doğru yol alınıyormuş hissi azalır.

Beden/ ruh ve süregelen ilişkilerin sağlığı bu dönemde öncelik kazanabilir. Dolayısıyla toksik ilişkiler sonlanabilir. Günlük düzenleri yeniden inşa etmenin, fazlalıklardan kalabalıklardan kurtulmanın, arınmanın ve organize olmanın yollarına başvurulabilir. Gelecek birkaç aya dair hedefler belirlenir, planlar yapılır. Zira 20-21 Mart günü astrolojik yeni yılın başlangıcı olan bahar ekinoksuyla yeni bir aşama başlayacak.

Bedensel olarak nasıl hissediyorsunuz? Enerjiniz yüksek mi? Değilse sebebi size iyi gelmeyen alışkanlıklarınız olabilir mi? Nasıl rahatlıyor nerede rahat hissediyorsunuz? Rahatlamaya zaman ayırıyor musunuz? Ya da neler sizi rahatsız ediyor ve size iyi gelmeyen şeylere/kişilere neden ısrarla tutunuyorsunuz? Bir şeyi zorla almaya çalışmadığınızdan, imkansız beklentilere girmediğinizden emin misiniz?

Baş ağrısı tansiyon, aşırı yemek yeme gibi semptomlar gösteriyor musunuz? Başak dolunayı bu sorulara yanıt aramanız, bedensel ve ruhsal durumunuzu analiz etmeniz ve yaşanan sorunları iyi etmeniz için ideal olabilir.

Toplum sağlığı, toplumun düzeni ve alışkanlıklarına dair kurallar değişebilir. Aşılamayla ve aşı şirketleriyle ilgili yeni kriterler belirlenebilir. Örneğin belli ülkeler için bazı aşı markaları geçerli bulunmayabilir.

İstisnasız her dolunay karşıtlar arasındaki gerilim artar ve dengeler yeniden farklı bir zeminde kurulmak üzere bozulur.

Birini idealize ederek olumsuz karakter özelliklerini görmezden geldiyseniz, şimdilerde bu kişi tarafından kandırıldığınızı düşünmeniz söz konusu olabilir. Yanlış anlaşılmalar, mağdur hissedilen durumlar, reddedilme duygusu ve korkusu, hayal kırıklığı gibi duygular ortaya çıkabilir. Ancak sizi hayal kırıklığına uğratanın siz olmadığından, kendinizi kandırmadığınızdan emin misiniz?

Başak balık ekseninde gerçekleşecek dolunay, her şeyin kontrol edilemeyeceğini ve her şeyin her zaman makul ve kusursuz olamayacağını vurgular. Kontrolünüzde olmayan koşullara ve insanlara ne çeşit tepkiler verdiğinizi tartmanız gerekebilir. Çevrenizdeki bazı insanların seçimleri hoşunuza gitmeyebilir fakat bu sebeple nefretle öfkeli ve despotça tutumlar sergilemek yerine kişi ve durumlardan sessizce uzaklaşmayı seçmek daha iyi bir fikir olabilir. Başak dolunayı, eleştiriye hassas olunması ve başkalarını fazlasıyla eleştirmektir. Nefes almadan şikayet ediyorsanız ve kritik yapıyorsanız sorunu sürekli bir diğerinde aramak ne yazık ki sizi çözümden uzaklaştırabilir.

Eğer devamlı olarak birileri hakkında bir şeyleri düzeltmeyi denediğiniz için yorulduğunuzu hissediyorsanız, mevzunun düzeltmek değil de kabullenmek olduğunu görmeniz gereken zaman gelmiş de geçiyor demektir. Durumu kabullendikten sonra, bu kişilerle mesafenizi belirlemeniz kolaylaşacaktır.

Başak Burcunda Dolunay bizi, hayallerimizi gerçekleştirmekten alıkoyan taraflarımızı bırakmaya zorlayacaktır. Amaçlarımız için daha fazla sorumluluk almaya hazır hissedebiliriz.

Başak burcunda dolunay bedensel ve ruhsal olarak bizi yavaşlatan meseleleri, hayatımızın sağlıklı işlemesine üretken kalmamıza ve neşemize mâni olan insanları gündeme getirebilir. Bu vesileyle sadeleşmek netleşmek iyileşmek ve arınmak ihtiyacıyla bazı bulanık ilişkiler sonlandırılabilir.

Sizi inciten kişiyi değil onu affetmeyen tarafınızı serbest bırakın. Bağımlılıklarınızı ve hastalıklarınızı değil sizi hasta eden yönünüzü serbest bırakın. Hayal kırıklığınızdan değil beklentilerinizden vazgeçin. Nefretinizi ya da öfkenizi değil sizi sevmekten alıkoyan tarafınızı özgür kılın.

Sadeleşme ve Arınma

Arınma acının, kederin, yorgunluğun ve kirlenmenin ardından ihtiyaç duyulan bir eylemdir. İnsan oruçla, duayla, düzeninin bir parçası haline getirdiği ritüellerle, uykuyla, anlamsız yaralayıcı sözcükleri susturarak ya da susarak arınabilir. Çamaşır ya da bulaşık yıkayarak da arınabilir insan. Arınma, geride kalan günle barışmamızı ve günün bize ettiklerini affetmemizi sağlar.

Fabrika ayarlarına ve tanıdık samimiyet çemberimize dönmek, kafamızı toparlamamızı, saflaşmamızı ve sadeleşmemizi kolaylaştırır. Bedenimizde uyumsuz bir organ gibi taşıdığımız, zehirlendiğiniz şeyleri dışarıda bırakarak içeriye dönmemiz gerekir.

Arınma süreci dolambaçlı bir yoldur fakat ihtiyaç duyulan yenilenmeye de bu yolla varılır.

Toprak burçları doğayı ve doğanın düzenini simgelerler. Doğa hem bir mabettir hem de insanın işçisi olduğu bir atölye. Başak burcunda dolunay, balta girmemiş bir ormanda, tüm vahşiliğin ortasında nasıl araçlar üreterek hayatta kalacağımızı sınar. Orman insanı şekillendirir ve şüphesiz insan da ormanı.

Şekillendirdiğiniz hayat başkalarını yok etmek ve incitmek üzerine mi kurulu? Yeniden yeşermesi için her canlıya şans ve alan veriyor musunuz?

Kendisini seven, kendisiyle sağlıklı bir ilişkisi olan kimse, bir diğerini incitmeyi amaç edinmez. Kendisiyle barışık olan hiç bir insan bir diğerinin acısından, kederinden, derdinden, kırılganlığından beslenmez.

Balta ağaçtan üstün görünür onu yaralar, keser, şekillendirir, fakat baltanın çeliği ağacın özüyle, suyuyla, direnişiyle körelmeye mahkumdur. Sadece şiddete maruz kalan değildir zarar gören, şiddeti uygulayanın da ruhu baltanın çeliği gibi örselenir paslanır ve zarar görür.

Kalp kadim, şifalı bir ağaçtır ve aldığımız her yarada özümüzün sıvısıyla yok eder kendini, bizi inciten irade.

Cesaret ve umutla