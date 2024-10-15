Baklava yufkasıyla pratik galeta tarifi 

Bu defa kuru kekik ve toz kırmızı biber kullandım, dilediğiniz kuru ot, baharat, parmesan veya ay çekirdeği gibi lezzetlerle tatlandırabilirsiniz...

Servis: 10 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

Yaklaşık yarım su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuru kekik

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.

*Baklava yufkasının bir adetini tezgaha serin, üzerine az miktarda yağ sürüp kekik veya toz kırmızı biber serpiştirerek ince rulo yapın. Diğer yufkalara da aynı işlemi yaparak tepsiye sıralayın ve üzerlerine fırça yardımıyla az miktarda yağ sürün.

*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...