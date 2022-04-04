Baharatlı kırmızı mercimek çorbası

Çeşitli baharatların çok yakıştığı leziz kırmızı mercimek çorbası... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Baharatlı kırmızı mercimek çorbası
Yaşam
04 Nisan 2022 Pazartesi

Baharatlarla zenginleşen, pratik ve lezzetli bir çorba tarifi arıyorsanız Baharatlı Mercimek Çorbası tam size göre. Bu tarif; üzerine tereyağlı, zeytinyağlı, naneli sosu ve bol limon suyu ile lezzetli bir çorba oluyor...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika


Malzemeler:

200 ml lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 bardak kırmızı mercimek
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış
  • 1 diş sarımsak, ezilmiş
  • Yarımşar çay kaşığı kimyon, pul biber, garam masala, karabiber, zerdeçal, toz zencefil
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı biber ve domates salçası (karışık)
  • 5 bardak et suyu
  • 1 limon suyu

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 çay kaşığı pul biber

Yapılışı:

  • Mercimeği bol suda yıkayıp suyunu süzdürün (suyu duru olana kadar yıkanmalı!)

  • Zeytinyağını derin bir tencereye alın, kısık ateşte soğanlar pembeleşene kadar kavurun, sarımsak, baharatlar, tuz ve salçaları ilave edip karıştırın. Yıkanmış mercimeği ve et suyunu ekleyip karıştırarak orta ateşte kaynamaya bırakın, kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı aralık olarak mercimekler eriyene kadar kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin. Pişen çorbayı püre haline gelene kadar blenderden geçirin. Limon suyunu ekleyip karıştırın.

Sosu için; Yağları küçük bir sos tenceresine alın, orta ateşte köpük oluşana kadar kızdırın. Nane ve pul biberi ekleyip ocağı kapatın.


  • Çorbayı kaselere pay ederek üzerlerine sosu gezdirin.

Kısa notlar:

  • Basınçlı tencerede yapacaksanız tüm malzemeleri yukarıdaki sırayla ekledikten sonra (sadece et suyu miktarını bir bardak eksilterek) tencerenizin kullanma kılavuzuna göre kaynama noktasına gelince 5 dakika pişirmek yeterli oluyor.

  • Mercimek çorbasını pişirdikten sonra eğer çok koyu olursa dilediğiniz kıvama gelene kadar kaynar su ekleyebilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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