Baharatlı karnabahar sote

Mevsiminde; karnabahar ile yapılabilecek baharatlı leziz ve yapılışı kolay yemeği et & tavuk yemeklerinin yanında veya hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.
Servis: 4 kişilik
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 15 dakika
Malzemeler:
Yapılışı:
Karnabaharı çiçeklerinden kabuklu ceviz boyutunda ayırıp yıkayarak süzgeçe alın. Soğanın kabuğunu soyarak iri yemeklik doğrayın. Biberleri yıkayıp kabaca doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın, açık ateşte yağ ısınınca karnabaharları ekleyip ara sıra karıştırarak kızarana kadar 8-10 dakika soteleyin. Soğan, biber ve doğranmış sarımsakları ilave ederek 5 dakika daha soteleyin, baharatları ekleyip ocağı kapatın. Maydanoz ile karıştırarak sıcak veya ılık olarak servis edin.
Garam masala hakkında kısa bir bilgi; kişniş, tarçın, kimyon, karanfil, kakule, zencefil, karabiber ve muskat gibi baharatların karışımı olan, et & tavuk ve sebze yemeklerine çok yakışan Hint baharatı…
Afiyetle sevgiyle kalın…