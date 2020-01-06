Baharatlı karnabahar sote

Müjgan Yurtseven'in karnabahar ile yapabileceğiniz lezzetli bir tarifi var! İşte baharatlı karnabahar sote yapılışı...

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Baharatlı karnabahar sote
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Mevsiminde; karnabahar ile yapılabilecek baharatlı leziz ve yapılışı kolay yemeği et & tavuk yemeklerinin yanında veya hafif bir öğün olarak tüketebilirsiniz.

 

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

 

 

Malzemeler:

  • 1 karnabahar, 700 gr
  • 1 kırmızı soğan
  • 1 kapya biber
  • 1 köy biberi
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı garam masala
  • 1/2 çay kaşığı zerdeçal
  • 1/2 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 8-10 sap maydanoz, yıkanıp doğranmış

 

 

Yapılışı:

Karnabaharı çiçeklerinden kabuklu ceviz boyutunda ayırıp yıkayarak süzgeçe alın. Soğanın kabuğunu soyarak iri yemeklik doğrayın. Biberleri yıkayıp kabaca doğrayın. Tavaya zeytinyağını alın, açık ateşte yağ ısınınca karnabaharları ekleyip ara sıra karıştırarak kızarana kadar 8-10 dakika soteleyin. Soğan, biber ve doğranmış sarımsakları ilave ederek 5 dakika daha soteleyin, baharatları ekleyip ocağı kapatın. Maydanoz ile karıştırarak sıcak veya ılık olarak servis edin.

 

Garam masala hakkında kısa bir bilgi; kişniş, tarçın, kimyon, karanfil, kakule, zencefil, karabiber ve muskat gibi baharatların karışımı olan, et & tavuk ve sebze yemeklerine çok yakışan Hint baharatı…

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

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