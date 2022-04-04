Bahar temizliğine ruhunuzu da katın!

Bahar, yenilenme ve değişim zamanıdır. Günlük ritüellerinizi düzenleyin, gün ışığını kucaklayın ve şimdiye dek zamanınız veya enerjiniz olmadığı bu hedeflerden bazılarını gerçekleştirmek için bu edindiğiniz enerjiyi kullanın. Sonunda yeni projeye başlamanın, her zaman denemek istediğiniz bir dersi denemenin, ufak bir bahçe dikmenin ve tabii ki, seyahat etmenin zamanı geldi.

İlkbahara gelip yıllık 'çözülme'ye tanık olduğumuzda, etrafımızdaki buz ve kar erir, sıcaklıklar yükselir, yaşamı bir kez daha topraktan fışkırmaya teşvik eder. Bizim 'prakrti'miz veya anayasamız, doğada olup bitenleri yansıtan mevsimsel değişikliklere uğrayabilir. Vücudumuz artık ihtiyaç duymadığı depolanmış yağları (ve bunlarla birlikte toksinleri) atmaya başlar. Yağlar ve toksinler kan dolaşımına girerek karaciğer ve safra kesesinin onları işlemek ve yok etmek için daha fazla çalışmasına neden olur. Ayurveda'da ‘ama’ olarak bilinen toksinler vücudumuzun tüm yönlerini olumsuz etkiler. Ama'nın birikmesi, ayurveda'da toprak elementi olarak bilinen, aşırı Kapha'ya neden olan mevsimsel dengesizliğe yol açabilir. Aşırı kapha belirtileri arasında alerjiler, mukus birikmesi, kalın bir şekilde kaplanmış bir dil, uyuşukluk, sert kaslar ve saman nezlesi bulunur.

Bu basit ayurvedik ipuçlarının eklenmesiyle sağlıklı bir diyet, düzenli sindirim, parlak gözler ve parlak cilt bonusu ile o baharı adımınıza geri getirmenize yardımcı olabilir.

1- Acı tüketin

Baharda acı tatların tadını çıkarın ve kucaklayın. Bu toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmak için safra salınımını uyarmak için diyetinize bir tutam acı ekleyin. Temizliği teşvik etmeye yardımcı olmak için her sabah sıcak limonlu su için. Yavaş sindirimi teşvik etmek için biraz acı biber ekleyin. Süt devedikeni çayı, karahindiba ve roka gibi acı yeşillikler karaciğere yardımcı olur ve toksinlerin yok edilmesini destekler. Tükettiğiniz şeylere zencefil ekleyin. Bu; kanı temizler, dolaşımı iyileştirir, karaciğer temizliğine yardımcı olur, iltihabı azaltır ve yavaş metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur.

2- Tatlıyı atlayın

Gluten, süt ürünleri ve şekerler temizleme sürecini engelleyerek toksinlerin kelimenin tam anlamıyla "yapışmasına" yardımcı olur. Atıştırmalık olarak greyfurt veya zencefil çayı tercih edin veya iştahınızı bastırmaya yardımcı olun. Vücudunuz gün sonunda yoga yapacak enerjiyi bulduğunuzda size teşekkür edecektir.

3- Ter atın

Kapha'nın ağırlığını dengelemek ve cildiniz aracılığıyla toksinlerin atılmasını teşvik etmek için biraz ter atmalısınız. Bu, koşmak, dans etmek veya biraz uçucu yağ ile hoş bir sıcak banyo yapmak için yılın mükemmel zamanı. Buhar saunaları ve sıcak banyolarla birleştirilmiş fiziksel egzersizler, depolanan toksinleri dışarı atar. Geç uyumak da kapha'yı ağırlaştırır, bu nedenle mevsimsel ritme uymak için erken kalkmaya çalışın, sonuçta kuşların şarkı söylemesinin bir nedeni var!

4- Evinizi toplayın

Bu hafiflik duygusunu geliştirmeye yardımcı olmak için ihtiyacınız olmayan şeyleri verin. Kullanılmış eşyalarınızın büyük olasılıkla onlara ihtiyacı olan birini çok mutlu edeceğini bilmek, mutluluk için yeterlidir. Temizlik ürünlerini doğal alternatiflerle değiştirmeyi deneyin. Bir sprey şişesi alın, evinizi dezenfekte etmek ve kendinizi mutlu, hafif ve toksinlerden arınmış hissetmek için birkaç damla çay ağacı ve limon esansiyel yağı ekleyin.

5- Yağlı yiyecekleri, süt ürünlerini ve eti azaltın

Diyetinize yeşil gıdalar ekleyin, alkali gıdaları artırın ve gün boyunca sizi nemli tutmak ve toksinleri uzaklaştırmak için su yudumlayın. Greyfurt yılın bu zamanı oldukça gözdedir. Akşamları kahvaltınıza veya salatanıza biraz ekleyin, kendinizi temizlenmiş ve enerjik hissedeceksiniz. Bakliyat, et ve balık yerine iyi bir alternatiftir ve diyetinize temizleyici bir öğe ekler. Agni'nizin veya sindirim ateşlerinizin sırasıyla daha güçlü ve daha zayıf olduğu zamanlara denk gelecek şekilde daha büyük bir öğle yemeği ve hafif bir akşam yemeği yemeye çalışın. Temizleyici bir diyet uygulamak için biraz zaman ayırmak, vücudunuza parçalanması kolay beslenme sağlamaya yardımcı olur, vücudunuzun temizlik ve atım için kullanabileceği enerjiyi serbest bırakır, daha hafif ve daha enerjik hissetmenize yardımcı olur.

6- Nefes verin

Bütün gün oturmak vücudumuzun derin ve tam nefes alma yeteneğini kısıtlar. Bu, akciğerlerdeki tüm havadan kurtulmamızı engeller, bu da akciğerlere eski güzel bir temizlik yapma fırsatını kaçırdığımız anlamına gelir. Akciğerleri bayat gazlardan arındırmak için bilinçli olarak nefes vermeye çalışmalısınız. Nefes alırken 5'e kadar sayın, kısa bir ara verin ve nefes verirken tekrar duraklayarak 5'e kadar sayın. Eğer işteyseniz ve biraz bunalmış veya stresli hissediyorsanız, kaygıyı gidermek ve bu temizliği ve alanı teşvik etmek için nefesinizi 8'e kadar uzatın. Her nefeste havanın her son parçacığının temizlendiğinden emin olmak için karın bölgenizi de kullandığınızdan emin olun.

7- Ters çevirin

Yer çekimi gıdalarınızdan ve çevreden gelen toksinleri doku ve organlarımızın derinliklerine yerleştirir. Yoga veya Pilates pratiğinizdeki ters çevirmeler ve bükülmeler, onları dışarı ve uzağa hareket ettiren toksinleri sıkarak huzursuzluğa yardımcı olur.

Referans:

“Easy-To-Follow Ayurvedıc Tıps For A Sprıng Cleanse”. Şuradan alındı: https://www.azulfit.com/easy-ayurvedic-spring-cleanse/