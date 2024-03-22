Bahar Öztan hayatını kaybetti

Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncunun oğlu Yiğit Çolak; "Canım annem bu gece huzura kavuştu" açıklamasında bulundu.

Bahar Öztan kimdir?

11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.

1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan ile çalışmaya başladı. Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı. 2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993 – 2008 arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

21 Mart 2024 tarihinde 61 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.

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