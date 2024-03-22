Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan, uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan yaşamını yitirdi.

Bahar Öztan hayatını kaybetti
Yaşam
Giriş: 22 Mart 2024 11:00
ABONE OL

Daha önce 3 kez kanseri yenen Bahar Öztan, kolon kanseri nedeniyle 61 yaşında vefat etti. Öztan, bugün ikindi namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Ünlü oyuncunun oğlu Yiğit Çolak; "Canım annem bu gece huzura kavuştu" açıklamasında bulundu.


Bahar Öztan kimdir?

11 Ağustos 1962 tarihinde Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğdu. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır. Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın yapımcılar tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı.


1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan ile çalışmaya başladı. Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı. 2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993 – 2008 arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.


21 Mart 2024 tarihinde 61 yaşında Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü özel bir hastanede kolon kanseri sebebiyle hayatını kaybetti.


* Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.


Yeşilçam filmlerinin kadın karakterleri

Arzu Film'in yapımlarını üstlendiği birçok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın usta kadın oyuncularının fotoğraflarını Arzu Film'in Instagram hesabından derledik.

23
Emel Sayın ve Mürüvvet Sim'in bu karesi Yalancı Yarim filminden
Süt Kardeşler filminde Tosun Paşa'ya, "sev beni sokma müşküle, seninle kaşık atalım iki tabak keşküle" şiirini yazdıran Leyla rolündeki Müjde Ar
Adile Naşit
Melek Hanım rolüyle Süt Kardeşler filminde rol alan Adile Naşit
Başrollerinde Adile Naşit ve Gülşen Bubikoğlu'nun rol aldığı Ah Nerede (1975)
Aydan Adan-Gülşen Bubikoğlu ve Nilgün Atılgan, Ah Nerede (1975)
Ah Nerede filminde Ferit için her şeyi yapan Adile Naşit
Ayşen Gruda, Aile Şerefi (1976)
Beyoğlu Güzeli filmindeki Annik ile Mannik rolleriyle Güzin Özipek ve Adile Naşit (1971)
Bizim Aile filminde babasına arkasını dönüp sevdiği adamı seçen Itır Esen, (1975)
Mavi Boncuk filminde iki güzel kadın, Emel Sayın ve Adile Naşit, (1974)
Yalancı Yarim filminin güzel kadını Emel Sayın
Itır Esen ve Ayşen Gruda Gülen Gözler filminde
Fikret- Nedret- Nezaket- İsmet, Gülen Gözler filmi (1977)
Hisseli Harikalar Kumpanyas'nda kuğu gölü balesi yapan Adile Naşit- Asuman Arsan- Ayten Erman- Belkıs Dilligil, (1980)
Kızoğlan kız Hürrem hoca rolüyle Perran Kutman Hababam Sınıfı filminde, (1978)
Aile Şerefi'nde Itır Esen, (1976)
Fosforlu Cevriye rolüyle akıllara kazınan Neriman Köksal
Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Asyası Türkan Şoray (1977)
Sultan filmindeki rolüyle Türkan Şoray, (1978)
Fatma Belgen ve Seher Şeniz, Tarkan Viking Kanı filminde (1971)
Tatlı Dillim filminde başrolü Tarık Akan ile paylaşan Filiz Akın, (1972)
Büyüleyici güzelliğiyle Türkan Şoray



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.