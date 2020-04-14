Eğlence garantili ev oyunları…

Defter sayfası boyutlarında bir kâğıt enlemesine kullanılır. Her oyuncu kendine ait sayfanın üzerine İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ülke, Sanatçı, Not yazılır. Oyuna katılanlardan biri içinden harfleri sayarken durdurulur. Hangi harfte kadıysa o harfi söyler. O harf ile başlayan kelimeler 1 dakika içinde bulunmaya çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren “Bitti” dedikten sonra ona kadar sayar. Her cevap için 10 puan verilir. Boş bırakılan yerlere 0 yazılır. O harfle ilgili puan Not kısmına yazılır. Birden fazla kişi aynı cevabı verdiyse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır.
7 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bu oyun en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular halka şeklinde dizilir. Bir kişi “1” diye saymaya başlar, yanındaki oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya devam eder. 5’e gelen oyuncu “Bom” diye bağırır. Oyun kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. Örneğin,“1-2-3-4-Bom-6-7-8-9-BOM-11-12-13-14-Bom. “Bom” yerine sayısının kendisini söyleyen oyuncu yanar. Bu oyun dikkat geliştiren bir oyundur.
4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyunda gerekli olan tek malzeme saklanabilecek bir nesnedir. Oyunculardan biri nesneyi saklar diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışırı. Nesneye yakınlığına göre sıcak-soğuk diye oyuncu yönlendirilir.
Bir kâğıda enlemesine şunlar yazılır: Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor? Kelimeler arasında geniş boşluklar olmalıdır. Sonra kâğıt boylamasına akordiyon gibi katlanır. Her katman açıldığında her bir kelimenin sütunu okunabilir durumda olmalıdır. İlk oyuncu ilk soruyu cevaplar. Verdiği cevap görülmesin diye kâğıdı katlar. Sırayla bütün oyuncular aynı şeyi yapar. Son sorudan sonra sayfa düz hale getirilir ve baştan itibaren verilen cevaplar yüksek sesle okunur. Oyuncular bitirmek isteyene kadar oyun sürer.
4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyun için en az 2 kişi gerekmektedir. Bir kişi oyunu yönetir. Yöneten kişi “deve” dediğinde oyuncular ayağa kalkar; “cüce” dediğinde yere çömelir. Söylenenin tersini yapan oyuncu, oyunu kaybeder.
4 yaşın üzerindeki çocukların oynayabileceği bu oyunda herhangi bir nesne gerekmemektedir. Oyun, oyunculardan birisinin bir hece söylemesi ile başlar. Örneğin “Da”. Bu hecenin ardından oyuncuya 2 dakika verilir ve oyuncundan “Da” hecesi ile başlayan 5 kelime bulması beklenir. Bulamayan oyuncu, oyunu kaybeder.
Liv Hospital Ulus Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları anlattı.
Yaş: 3 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Pamuk-masa
Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.
Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mutlu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.
Çocuğa ne kazandırır?
Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.
Evet – Hayır
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “okula gidiyor musun?” sorusuna “Evet” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “Evet-Hayır” dedirtmeye çalışır.
Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil
Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.
Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Tepsi ya da kutu- küçük nesneler
Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.
Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.
Yaş: 6 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım?: Sehpa-pin pon topu- pet bardak
Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.
Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.
Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Sopa ya da kaşık- balon
İki yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık veya sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır.
Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir. Bu oyunların yanı sıra evinizde küçük şef olup mutfakta kolay bir tarif seçip yemek yapabilirsiniz, evdeki sandalyeleri karşılıklı dizerek üzerlerine büyükçe bir battaniye örtüp çadır yaparak kamp kurabilirsiniz ve çocuğunuzla beraber kutu oyunları (jenga, zingo, tabu jnr, biz bize, acaba neyim? make’n break) oynayarak kış aylarında güzel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.
Oyunlar çok güzelCevapla
2 kişi ve üzeri oyun bulunabilirmisinizCevapla
Oyunların hepsi çok saçmaCevapla
çok bebekçe eğlenceli deilCevapla
2 kısılik oyun lazım evde oynancekCevapla
ben 1 kişlik oyun istemiştimCevapla
KırıkkaleCevapla
o 1 resmi çok beyendimCevapla
Evet coqqqqqqqq güsel oyunlarCevapla
bende hepsini biliyorum e hepsi çok güzel oyunlarCevapla
Ben bunların hepsini çok beğendim hiç kusura bakmayınCevapla
Kesinlikle herkese katılıyorumCevapla
Bebek miyiz bizCevapla
evet sanane
aynen çok bebek oyunları
Bu oyunları herkez bilirCevapla
doğru
oyunları bilmeyen yokturCevapla
Bende hepsını bılıyorum bok gıbı seyler guzel seyler koysaydılaryaCevapla
aynı sennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hepsini biliyordum zatenCevapla
güzel ama hepsini biliyorumCevapla
bende hepsini biliyormCevapla
hepsini biliyodum ama bişey olmaz bu arada beni facebookta bulabilirsiniz facebookta adım tuğçenazCevapla
hepsini biliyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa offffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffCevapla
hepsini biliyorum ama çok güzel eğleniyorumCevapla
hepsini biliyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCevapla
hepsini biliyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa of canım sıkılıyooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Güzelmiş ama hepsini biliyordumCevapla
bende
bende
gerçektende hepsi çok güzelCevapla
bence çok güzel not :zaten biliyorum ama bilmeyen kişiler bence oyunları çok kolayca-habertürk sayesinde- anlamışlardır :)
aynen. bende bu oyunların hepsini biliyorum. bunları ben 5 ve 6 ya giderken oynuyordum.
biliyorsanız niye konuşuyonuz