Evde oynanan oyunlar

Evde oynanabilecek oyunlar nelerdir? Evde oynanabilecek oyunlar nasıl oynanır? Bu ev oyunlarını çok seveceksiniz!

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Eğlence garantili ev oyunları…

İsim, Şehir, Hayvan, Bitki

Defter sayfası boyutlarında bir kâğıt enlemesine kullanılır. Her oyuncu kendine ait sayfanın üzerine İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ülke, Sanatçı, Not yazılır. Oyuna katılanlardan biri içinden harfleri sayarken durdurulur. Hangi harfte kadıysa o harfi söyler. O harf ile başlayan kelimeler 1 dakika içinde bulunmaya çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren “Bitti” dedikten sonra ona kadar sayar. Her cevap için 10 puan verilir. Boş bırakılan yerlere 0 yazılır. O harfle ilgili puan Not kısmına yazılır. Birden fazla kişi aynı cevabı verdiyse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır.

 

Bom

7 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bu oyun en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular halka şeklinde dizilir. Bir kişi “1” diye saymaya başlar, yanındaki oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya devam eder. 5’e gelen oyuncu “Bom” diye bağırır. Oyun kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. Örneğin,“1-2-3-4-Bom-6-7-8-9-BOM-11-12-13-14-Bom. “Bom” yerine sayısının kendisini söyleyen oyuncu yanar. Bu oyun dikkat geliştiren bir oyundur.

 

Sıcak – Soğuk

4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyunda gerekli olan tek malzeme saklanabilecek bir nesnedir. Oyunculardan biri nesneyi saklar diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışırı. Nesneye yakınlığına göre sıcak-soğuk diye oyuncu yönlendirilir.

 

Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor?

Bir kâğıda enlemesine şunlar yazılır: Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor? Kelimeler arasında geniş boşluklar olmalıdır. Sonra kâğıt boylamasına akordiyon gibi katlanır. Her katman açıldığında her bir kelimenin sütunu okunabilir durumda olmalıdır. İlk oyuncu ilk soruyu cevaplar. Verdiği cevap görülmesin diye kâğıdı katlar. Sırayla bütün oyuncular aynı şeyi yapar. Son sorudan sonra sayfa düz hale getirilir ve baştan itibaren verilen cevaplar yüksek sesle okunur. Oyuncular bitirmek isteyene kadar oyun sürer.

 

Deve – Cüce

4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyun için en az 2 kişi gerekmektedir. Bir kişi oyunu yönetir. Yöneten kişi “deve” dediğinde oyuncular ayağa kalkar; “cüce” dediğinde yere çömelir. Söylenenin tersini yapan oyuncu, oyunu kaybeder.

 

Kelime avı

4 yaşın üzerindeki çocukların oynayabileceği bu oyunda herhangi bir nesne gerekmemektedir. Oyun, oyunculardan birisinin bir hece söylemesi ile başlar. Örneğin “Da”. Bu hecenin ardından oyuncuya 2 dakika verilir ve oyuncundan “Da” hecesi ile başlayan 5 kelime bulması beklenir. Bulamayan oyuncu, oyunu kaybeder.

 

ÇOCUKLAR İÇİN YARATICI EL İŞLERİ

 

Dondurma çubuğundan yapboz!

 

Liv Hospital Ulus Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları anlattı.

 

Masa topu

 

Yaş: 3 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Pamuk-masa

 

Masa topu nasıl oynanır?

Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.

 

Masa topu oyunu çocuğa ne kazandırır?

Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

 

Heykeltıraş

 

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil

 

Heykeltıraş oyunu nasıl oynanır?

Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mutlu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.

 

Çocuğa ne kazandırır?

 Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.

 

Evet – Hayır

 

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil

 

Evet – Hayır oyunu nasıl oynanır?

Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “okula gidiyor musun?” sorusuna “Evet” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “Evet-Hayır” dedirtmeye çalışır.

 

Çocuğa ne kazandırır?

Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.

 

Hayvan tutmaca

 

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil

 

Hayvan tutmaca oyunu nasıl oynanır?

Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.

 

Çocuğa ne kazandırır?

Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.

 

Dokun tahmin et

 

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Tepsi ya da kutu- küçük nesneler

 

Dokun tahmin et oyunu nasıl oynanır?

Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.

 

Çocuğa ne kazandırır?

Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.

 

Pet bardağa sektirme

 

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Sehpa-pin pon topu- pet bardak

 

Pet bardağa sektirme oyunu nasıl oynanır?

Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.

 

Çocuğa ne kazandırır?

Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

 

Balonla badminton

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Sopa ya da kaşık- balon

 

Balonla badminton oyunu nasıl oynanır?

İki yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık veya sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır.

 

Çocuğa ne kazandırır?

Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir. Bu oyunların yanı sıra evinizde küçük şef olup mutfakta kolay bir tarif seçip yemek yapabilirsiniz, evdeki sandalyeleri karşılıklı dizerek üzerlerine büyükçe bir battaniye örtüp çadır yaparak kamp kurabilirsiniz ve çocuğunuzla beraber kutu oyunları (jenga, zingo, tabu jnr, biz bize, acaba neyim? make’n break) oynayarak kış aylarında güzel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

 

TUVALET KAĞIDI RULOSUNDAN NELER YAPILIR?

 

Çocuklarla evde yapılabilecekler
+10
Ona yazı yazmanın, kitap okumanın güzelliğini anlatıp geçmiş yıllarda bunun, bilgisayar ile değil de daktilo ile olduğunu anlatabilir ve ona bir daktilo resmi göstererek bunun aynısını kartondan yapmasını isteyebilirsiniz.

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Yorumlar
35
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    11 Nisan 2020 Cumartesi 08:47

    Oyunlar çok güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Nisan 2020 Cuma 19:06

    2 kişi ve üzeri oyun bulunabilirmisiniz

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  • Misafir
     
    22 Mart 2020 Pazar 15:43

    Oyunların hepsi çok saçma

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Mart 2020 Salı 18:54

    çok bebekçe eğlenceli deil

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Şubat 2020 Pazar 16:27

    2 kısılik oyun lazım evde oynancek

    Cevapla
  • Misafir
     
    03 Eylül 2019 Salı 20:15

    ben 1 kişlik oyun istemiştim

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mayıs 2019 Salı 08:32

    Kırıkkale

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Mayıs 2019 Cumartesi 10:29

    o 1 resmi çok beyendim

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  • Misafir
     
    28 Mart 2019 Perşembe 10:51

    Evet coqqqqqqqq güsel oyunlar

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Şubat 2019 Perşembe 08:42

    bende hepsini biliyorum e hepsi çok güzel oyunlar

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Ocak 2019 Pazar 18:45

    Ben bunların hepsini çok beğendim hiç kusura bakmayın

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Ocak 2019 Cuma 16:28

    Kesinlikle herkese katılıyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Ocak 2019 Perşembe 12:44

    Bebek miyiz biz

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Mart 2019 Salı 19:00

    evet sanane

  • Misafir
     
    30 Nisan 2019 Salı 22:05

    aynen çok bebek oyunları

  • Misafir
     
    12 Ocak 2019 Cumartesi 22:56

    Bu oyunları herkez bilir

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Ocak 2019 Cuma 22:04

    doğru

  • Misafir
     
    27 Kasım 2018 Salı 21:26

    oyunları bilmeyen yoktur

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mayıs 2018 Pazar 17:37

    Bende hepsını bılıyorum bok gıbı seyler guzel seyler koysaydılarya

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Aralık 2018 Cuma 14:15

    aynı sennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

  • Misafir
     
    23 Nisan 2018 Pazartesi 08:56

    Hepsini biliyordum zaten

    Cevapla
  • Misafir
     
    28 Mart 2018 Çarşamba 20:25

    güzel ama hepsini biliyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Mart 2018 Pazar 18:25

    bende hepsini biliyorm

    Cevapla
  • Misafir
     
    10 Mart 2018 Cumartesi 14:51

    hepsini biliyodum ama bişey olmaz bu arada beni facebookta bulabilirsiniz facebookta adım tuğçenaz

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Şubat 2018 Pazar 12:22

    hepsini biliyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa offffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Ocak 2018 Pazartesi 18:05

    hepsini biliyorum ama çok güzel eğleniyorum

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Ocak 2018 Çarşamba 15:56

    hepsini biliyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Ocak 2018 Cuma 13:19

    hepsini biliyorum yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa of canım sıkılıyooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  • Misafir
     
    20 Ocak 2018 Cumartesi 13:59

    Güzelmiş ama hepsini biliyordum

    Cevapla
  • Misafir
     
    01 Şubat 2018 Perşembe 12:20

    bende

  • Misafir
     
    01 Şubat 2018 Perşembe 12:20

    bende

  • Misafir
     
    15 Ocak 2018 Pazartesi 10:41

    gerçektende hepsi çok güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    19 Haziran 2018 Salı 22:47

    bence çok güzel not :zaten biliyorum ama bilmeyen kişiler bence oyunları çok kolayca-habertürk sayesinde- anlamışlardır :)

  • Misafir
     
    26 Kasım 2018 Pazartesi 21:13

    aynen. bende bu oyunların hepsini biliyorum. bunları ben 5 ve 6 ya giderken oynuyordum.

  • Misafir
     
    21 Ocak 2019 Pazartesi 18:10

    biliyorsanız niye konuşuyonuz


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