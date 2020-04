Eğlence garantili ev oyunları…

Evde oynanan oyunlar

Evde oynanabilecek oyunlar nelerdir? Evde oynanabilecek oyunlar nasıl oynanır? Bu ev oyunlarını çok seveceksiniz!

İsim, Şehir, Hayvan, Bitki

Defter sayfası boyutlarında bir kâğıt enlemesine kullanılır. Her oyuncu kendine ait sayfanın üzerine İsim, Şehir, Hayvan, Bitki, Eşya, Ülke, Sanatçı, Not yazılır. Oyuna katılanlardan biri içinden harfleri sayarken durdurulur. Hangi harfte kadıysa o harfi söyler. O harf ile başlayan kelimeler 1 dakika içinde bulunmaya çalışılır. Süre uzarsa ilk bitiren “Bitti” dedikten sonra ona kadar sayar. Her cevap için 10 puan verilir. Boş bırakılan yerlere 0 yazılır. O harfle ilgili puan Not kısmına yazılır. Birden fazla kişi aynı cevabı verdiyse o cevap için her birine 5 puan yazılır. Onuncu turda puanlar hesaplanır.

Bom

7 yaş ve üzeri çocukların oynayabileceği bu oyun en az iki kişi ile oynanır. Oyuncular halka şeklinde dizilir. Bir kişi “1” diye saymaya başlar, yanındaki oyuncu “2”, onun yanındaki “3” şeklinde saymaya devam eder. 5’e gelen oyuncu “Bom” diye bağırır. Oyun kuralı gereği 5 ve 10’un katlarında BOM denir. Örneğin,“1-2-3-4-Bom-6-7-8-9-BOM-11-12-13-14-Bom. “Bom” yerine sayısının kendisini söyleyen oyuncu yanar. Bu oyun dikkat geliştiren bir oyundur.

Sıcak – Soğuk

4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyunda gerekli olan tek malzeme saklanabilecek bir nesnedir. Oyunculardan biri nesneyi saklar diğer oyuncu ise bu nesneyi bulmaya çalışırı. Nesneye yakınlığına göre sıcak-soğuk diye oyuncu yönlendirilir.

Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor?

Bir kâğıda enlemesine şunlar yazılır: Kim, Kiminle, Nerede, Ne yapıyor? Kelimeler arasında geniş boşluklar olmalıdır. Sonra kâğıt boylamasına akordiyon gibi katlanır. Her katman açıldığında her bir kelimenin sütunu okunabilir durumda olmalıdır. İlk oyuncu ilk soruyu cevaplar. Verdiği cevap görülmesin diye kâğıdı katlar. Sırayla bütün oyuncular aynı şeyi yapar. Son sorudan sonra sayfa düz hale getirilir ve baştan itibaren verilen cevaplar yüksek sesle okunur. Oyuncular bitirmek isteyene kadar oyun sürer.

Deve – Cüce

4 yaş üstü çocukların oynayabileceği bu oyun için en az 2 kişi gerekmektedir. Bir kişi oyunu yönetir. Yöneten kişi “deve” dediğinde oyuncular ayağa kalkar; “cüce” dediğinde yere çömelir. Söylenenin tersini yapan oyuncu, oyunu kaybeder.

Kelime avı

4 yaşın üzerindeki çocukların oynayabileceği bu oyunda herhangi bir nesne gerekmemektedir. Oyun, oyunculardan birisinin bir hece söylemesi ile başlar. Örneğin “Da”. Bu hecenin ardından oyuncuya 2 dakika verilir ve oyuncundan “Da” hecesi ile başlayan 5 kelime bulması beklenir. Bulamayan oyuncu, oyunu kaybeder.

Dondurma çubuğundan yapboz!

Liv Hospital Ulus Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları anlattı.

Masa topu

Yaş: 3 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Pamuk-masa

Masa topu nasıl oynanır?

Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.

Masa topu oyunu çocuğa ne kazandırır?

Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

Heykeltıraş

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil

Heykeltıraş oyunu nasıl oynanır?

Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mutlu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.

Çocuğa ne kazandırır?

Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.

Evet – Hayır

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil

Evet – Hayır oyunu nasıl oynanır?

Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “okula gidiyor musun?” sorusuna “Evet” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “Evet-Hayır” dedirtmeye çalışır.

Çocuğa ne kazandırır?

Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.

Hayvan tutmaca

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Hiçbir materyal lazım değil

Hayvan tutmaca oyunu nasıl oynanır?

Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.

Çocuğa ne kazandırır?

Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.

Dokun tahmin et

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Tepsi ya da kutu- küçük nesneler

Dokun tahmin et oyunu nasıl oynanır?

Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.

Çocuğa ne kazandırır?

Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.

Pet bardağa sektirme

Yaş: 6 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım?: Sehpa-pin pon topu- pet bardak

Pet bardağa sektirme oyunu nasıl oynanır?

Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.

Çocuğa ne kazandırır?

Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

Balonla badminton

Yaş: 4 yaş ve üzeri

Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri

Ne lazım? Sopa ya da kaşık- balon

Balonla badminton oyunu nasıl oynanır?

İki yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık veya sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır.

Çocuğa ne kazandırır?

Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir. Bu oyunların yanı sıra evinizde küçük şef olup mutfakta kolay bir tarif seçip yemek yapabilirsiniz, evdeki sandalyeleri karşılıklı dizerek üzerlerine büyükçe bir battaniye örtüp çadır yaparak kamp kurabilirsiniz ve çocuğunuzla beraber kutu oyunları (jenga, zingo, tabu jnr, biz bize, acaba neyim? make’n break) oynayarak kış aylarında güzel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.