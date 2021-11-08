Aylık burç yorumları: Kasım 2021

Merhaba. Kasım ayının en önemli gökyüzü olayı şüphesiz 19 Kasım’da yaşayacağımız Boğa burcundaki Ay Tutulması olacak. Tutulmayla ilgili detaylı bir yazıyı ayrıca paylaşacağım. Tutulma etkilerine kısaca değinecek olursak Boğa burcunda yani huzurumuz, maddi koşullarımız, konforumuz ile alakalı şartları zorlayan bir tutulma gerçekleşecek gibi gözüküyor. Çünkü denklemin diğer tarafında Akrep’teki gezegenler ve Mars’ın Uranüs ve Satürn karesi ile yaptığı etkileşimler var. Ayrıca an haritasında yükselen burcun Oğlak’ta olması ve yükselende Plüto ve Satürn gibi gezegenlerin bulunması da ayrıca dönüşümlü ve krizli bir 6 ayın başlangıcına işaret ediyor olacak.

Bunun dışında özellikle 11 Kasım civarı yani Kasım ayının ikinci haftası oldukça sert geçeceğe benziyor. Merkür ve Mars’ın Akrep burcunda kavuşması ve birbirine uzun süredir sert açıyla uzaktan da olsa bakan Satürn ve Uranüs ile kare karşıt açılar gerçekleştirecek olması bizi yine hem değişim baskısı ve sıkılganlığı hem de mevcut durumun dışına çıkma korkusu duygusu ile baş başa bırakacak gibi gözüküyor. Hem düşüncelerimizde hem eylemlerimizde bu duyguyu hissedecek ve eylemlerimiz ona göre yapacağız. Yani kısacası birçoğumuzun hayatında süregelen yenilik ve mevcut durum çatışması bu hafta oldukça belirgin olaylarla ortaya çıkacak.

Kasım ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Kasım – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

2 Kasım – Merkür Plüton Karesi:

Sözcüklerimizin yıkıcı olabileceği, geçmişte birikmiş öfkenin iletişim kanalıyla patlayıp yıkıcı olabileceği bir zaman.

5 Kasım – Güneş Uranüs Karşıtlığı:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

5 Kasım – Venüs Oğlak’ta!

6 Kasım – Merkür Akrep’te!

6 Kasım – Merkür Venüs Altmışlığı:

İlişkiler için oldukça uyumlu, kendimizi iyi ifade ettiğimiz ve sevgi alışverişini tatmin edici bir şekilde yaşadığımız, iş anlaşmaları veya önemli görüşmeler için uygun günler.

10 Kasım – Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

10 Kasım – Merkür Satürn Karesi:

Neyse ki bu dönemde Merkür Satürn ile de sert de olsa bir etkileşime girecek. Zihnimiz olumsuz ve depresif olsa da sabırlı, disiplinli ve sürekli olacak. Uranüs açısının yaratıcılığını hayata geçirmek için oldukça elverişli zamanlar.

11 Kasım – Mars Satürn Karesi:

Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bugünlerde sakin kalmakta fayda var zira ayın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

12 Kasım – Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

13 Kasım – Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı, kafamızda yanan ampul açısı.

15 Kasım – Venüs Chiron Karesi:

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

15 Kasım – Güneş Jüpiter Karesi:

Özgüvenimizin çok yüksek olduğu, sorumluluklardan uzak geçirmek ve rahatlamak istediğimiz, yeni şeyler öğrenmek ufuklarımızı genişletmek istediğimiz, otorite figürleriyle aramızda abartılı bir özgüven ilişkisi veya birtakım fikir çatışmalarının olabileceği, abartılara kaçabileceğimiz bir dönem.

17 Kasım – Güneş Plüton Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

17 Kasım – Mars Uranüs Karşıtlığı:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

18 Kasım – Merkür Neptün Üçgeni:

İlhamlı ve sezgilerimizin güçlü olduğu bunu da konuşmamıza ve yazılarımıza dökebildiğimiz, daha yaratıcı ve etkileyici günler geçireceğiz. Yazılı anlaşmalar konusunda destek almak için elverişli bir zaman.

19 Kasım – Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

19 Kasım Boğa’da Ay Tutulması!

21 Kasım – Merkür Jüpiter Karesi:

Eğitim, uluslararası anlaşmalar, aslında tüm anlaşmalar ve imzalar için ikircikli olabilecek günlerdeyiz. Anlaşmalarımız abartılı koşullar içerebilir veya fikir çatışmalarına girebiliriz. Fakat iyimser olduğumuz, abartmadığımız sürece anlaşmalar ve önemli konuşmalar için güzel bir zaman.

21 Kasım – Merkür Plüton Altmışlığı:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

22 Kasım Güneş Yay’da!

23 Kasım – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

23 Kasım Merkür Yay’da!

25 Kasım – Merkür Kuzey Ay Düğümü Karşıtlığı:

İletişimsel konuların bu günlerde bizi biraz engelleyebileceği durumlar yaşayabiliriz. Anlaşmalar için uygun bir zaman dilimi değil. İlişkide, iletişimde olduğumuz kişiler ile birtakım anlaşmazlıklar yaşayabiliriz.

27 Kasım – Satürn Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan ders alma ve olgunlaşma sürecindeyiz. Bu uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz belki de kaşıdığımız acılarımızdan belli aydınlanmalar yaşadığımız ve kabullenmeler yaşadığımız bir zaman.

29 Kasım – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişimin vurgulandığı kendimizi iyi ifade ettiğimiz günlerdeyiz. Önemli anlaşmalar için verimli kullanılabilir her ne kadar Merkür retro da olsa, retroyu yeni başlangıçlar yapmak zorunda kalmışsak en verimli kullanabileceğimiz günler.

29 Kasım – Mars Neptün Üçgeni:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

30 Kasım – Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

30 Kasım – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

30 Kasım – Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

30 Kasım – Venüs Neptün Altmışlığı:

İkili ilişkilerde sevme sevilme duygusunu hissettiğimiz romantik bir dönem. Yaratıcı jestler zamanı. Kendimizi güzelleştirmek adına olumlu adımlar atabiliriz.

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