Astrolojide profeksiyon yöntemi nedir? Yaşa göre profeksiyon yöntemi

İnci Gücen, astrolojide Profeksiyon Yöntemi'ne dair bir yazı hazırladı, bu yöntem hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Astrolojide profeksiyon yöntemi nedir? Yaşa göre profeksiyon yöntemi
Astroloji
Giriş: 30 Kasım 2022 10:58 Güncelleme: 30 Kasım 2022 10:58
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Profeksiyon kelime olarak; ilerletme, kaydırma anlamına gelmektedir. Doğduğumuzda nefes aldığımız ilk an, ufukta bulunan burç enerjisi bizim yükselen burcumuzdur. Tüm doğum haritamız, yükselen burcumuzun bulunduğu çizginin derecesine göre belirlenir. Profeksiyon yönteminde ise yükselen çizgisinden başlayarak saydığımız her bir ev, bir yaşımızı temsil eder. O yaşımızın bize neler getireceğini, yaşımızın astrolojik gündemini, yükselene o evin çizgisini getirerek buluruz.


Bu yöntemde elbette o evinizin doğum haritanızdaki potansiyelleri, doğum günü haritanız (solar return) ve haritanızın aldığı transitler de önemlidir. Ancak yeni yaşınızda yaşadıklarınızın genel anlamda hangi alana hizmet ettiğini aşağıdaki tablodan bulabilirsiniz. Ardından o evin anlamını okuyabilirsiniz.





Astrolojide evler

Astrolojide evler, hayatımızın 12 yaşam alanını anlatır. Yaşınıza göre astrolojik gündeminizi aşağıdan okuyabilirsiniz


1. Ev

Bu ev; birincil motivasyonlarımız, kimliğimiz, toplum önündeki imajımız, dış görünüşümüz, sağlığımız ve hayatımızdaki yeni başlangıçlarla ilgilidir.


2. Ev

Bu ev; maddi ve manevi değerlerimiz, alma verme dengemiz, bolluk bereket enerjimiz, yaşamdan aldığımız haz, ürettiklerimiz, gelirlerimiz ve yeteneklerimizi kullanmakla ilgilidir.


3. Ev

Bu ev; hayata bakış açımız, kendimizi ifade etme şeklimiz, zihinsel faaliyet alanlarımız, yazışma, konuşma, haberleşme, medya, eğitim, seyahat, kardeşlerimiz ve yakın çevre ilişkilerimizle ilgilidir.


4. Ev

Bu ev; köklerimiz, ata karmalarımız, hayatımızın temeli, aidiyet hissettiğimiz yaşam alanlarımız, evimiz, ailemiz, iç dünyamız ve doğduğumuz yerle ilgilidir.


5. Ev

Bu ev; hayat sahnemiz, yaşam enerjimiz, kalbimizin sesi, aşk, yaratıcılık, ilham, riskler, çocuklar, hobiler, spor ve yatırımlarla ilgilidir.


6. Ev

Bu ev; hayat düzenimiz, alışkanlıklarımız, günlük yaşamımız, beslenme ve uyku rutinlerimiz, iş düzenimiz, hizmet alanlarımız, kişisel gelişimimiz, hayatımızı verimli hale getirme, bedensel sağlığımız ve evcil hayvanlarımızla ilgilidir.


7. Ev

Bu ev; kendimizi ikili ilişkilerimize nasıl yansıttığımız, gölge yanlarımız, ciddi ilişkimiz, evliliğimiz, iş ortaklarımız, danışanlarımızla ilgilidir.


8. Ev

Bu ev; ruhumuzun derinlikleri, dönüşümlerimiz, korku ve travmalarımızla yüzleşerek güçlenme enerjimiz, arındığımız konular, ruhsal, cinsel ve mali paylaşımlarımız, ameliyatlar, giderlerimiz, borçlarımız, toplu kazançlarımız, eş kazancımız, banka, vergi ve miraslarla ilgilidir.


9. Ev

Bu ev; hayattan hak edişlerimizi almak, sınırlarımızı aşmak, özgürleşmek, hayata görüşümüzü yenilemek, farklı kültür ve inançlar, maneviyatımız, rüyalarımızın rehberliği, eğitim, hukuk, seyahatler, uzaklarla bağlantılarımız, yurt dışı ve akademisyenlik konularıyla ilgilidir.


10. Ev

Bu ev; en yüksek potansiyellerimiz, toplum önündeki statümüz, saygınlığımız, hedef, amaç ve sorumluluklarımız, kariyerimiz, devlet ve otorite bağlantılarımızla ilgilidir.


11. Ev

Bu ev; hayallerimiz, ideallerimiz, bağımsızlığımız, topluma katkılarımız, sosyal çevremiz, sosyal faaliyetlerimiz, iş arkadaşlarımız, davet, organizasyon ve toplantılarla ilgilidir.


12. Ev

Bu ev; bilinçaltımız, ruhumuzun ihtiyaçları, ruhsal gelişimimiz, psikolojimiz, kendimizle baş başa kalmak, inzivaya çekilme, toplumdan soyutlanma, şifa konuları, hastaneler, kadersel olaylar ve geçmişimizle ilgilidir.


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji


Instagram: @incininyildizi


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