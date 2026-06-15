Esenlikler. 15 Haziran saat 04.54’de İkizler burcunun 24. derecesinde bir Yeniay meydana gelecek. İkizler burcu iletişim kurmak, her türlü iletişimsel konu, anlaşma, kısa yolculuklar, eğitim gibi konularla ilişkilidir. Bu dönemde bu konulara çok büyük bir vurgu yaşanacak diyebilirim. Tam olarak 3 gezegen (Uranüs ve iki ışık, Güneş ve Ay) ve an haritasının yükseleni İkizler burcunda. Yönetici gezegen Merkür Yengeç burcunda an haritasının ikinci evinde. O da bu dönemde ev, aile ve sahip olduklarımız, finanslarımız konusuna da vurgu olduğunu gösteriyor.

An haritasının yükseleni de ikizler olduğu için yükselen ile ilgili söylenecek farklı bir şey yok. An derecesine de 3 derece töleransla açı yapan herhangi bir gezegen de yok. Yükselende bulunan Uranüs haritaya en önemli etkiyi yapan gezegen. Bu da bu dönemin, yani özellikle ay sonuna kadar olan dönemde haftalık, aylık yazılarda ne kadar Uranüs açısı yazmayacak olsak bile belirgin bir Uranüs etkisi getirecektir bunu da akıllarda tutmak lazım. Yani sürprizli, zincirkıran, ileriye dönük, yenilikçi fikirlerle hareket eden bir yapıda olacağız.

An derecesi POLLUX, an haritasının yükselen derecesi de HAMAL ile paralel açıda (kavuşum gibi düşünebiliriz) BETELGEUSE ve POLARIS sabit yıldızları ile de kavuşumda. POLLUX aslında yaratım sancısı anlamına geliyor basitçe. Zaten İkizler ve Uranüs etkili bir yeniay olduğu için oldukça zeki ve yaratıcı bir faz, burada POLLUX etkisi de bunu katlıyor diyebilirim. HAMAL’da kendi yolunu takip eden, bağımsız yürüyen anlamına gelir ve biraz Merkür karakterindedir. Bu da içinde bulunduğumuz etkileri katlayan bir durumda, bir kez daha güçlendiren bir durumda. POLARIS’de yol gösteren lider anlamına gelen bir sabit yıldız ve bu dönemde hem bağımsız, hem kendi yolunu takip eden, zekice yenilikler bulan, biraz sürprizli bir dönemin içerisine bağımsız liderliği de katıyor. Ve son olarak BETELGEUSE oldukça iyi etkileri olan bir sabit yıldızdır. Başarı getiren bir sabit yıldızdır ve bu yolda önümüze çok da engel çıkmaması anlamına gelir. Yani bu da aslında akışı güçlendirecek, içerisinde bulunduğumuz zamanda aşırı büyük başarılar olmasa da (Çünkü yaklaşık 15 - 20 günlük bir etkiden bahsediyoruz) dönemi hedefler açısından kolay ve tamamlayıcı bir hale getirecektir.

Yükselen burçlar üzerinden anlatacak olursak;

Yükselen Koç

Yolculuklar, eğitim, öğrenme, anlaşmalar ile ilgili konular bu dönemde vurgu kazanacak. Kardeşlerle, akrabalarla, yakın çevreyle (komşular vb.) olan konularda dönemin önem kazanan konuları arasında.

Yükselen Boğa

Finansal konular, yeni gelir kaynakları, yurtdışı bağlantılı olabilecek gelirler bu dönemde ön plana çıkıyor. Yeni parasal anlaşmalar, iletişim trafiğinin artması da dönemin önemli konuları arasında.

Yükselen İkizler

Kişisel konular, genel sağlık konuları, görünüşünüzle ilgili konularda belirgin olaylar yaşayacağınız bir dönem. İletişim ve yolculuk trafiğinin çokça arttığı da bir dönem.

Yükselen Yengeç

Bu dönem sizin için belirsizliklerle dolu olabilir, kontrolünüz dışında olduğunu düşündüğünüz konular kafanızı biraz karıştırıyor. Çok ciddi olmasa da arkanızdan dönebilecek dedikodular konusunda biraz dikkatli olun.

Yükselen Aslan

Gelecekle ilgili düşünceler, içinde bulunduğunuz insan grupları, arkadaş grupları, proje grupları bu dönemde ön plana çıkacak. Arkadaşlarla birlikte çok sosyal bir dönem. Gruplar içerisinde öne çıkabilirsiniz.

Yükselen Başak

Kariyeriniz, eviniz, aileniz ile ilgili konular vurgu kazacak. İletişim trafiğiniz çok yüksek. İletişim konuları kariyerinizde çok belirleyici bir rol oynayacak.

Yükselen Terazi

Yurtdışı konular, yolculuklar, akademik eğitim konuları vurgulanırken kardeşler ve uzak akrabalarla ilgili konulara da dikkat çeken bir Yeniay.

Yükselen Akrep

Alacak verecek konuları, borçlar, krediler, sigortalar ile ilgili konuların ağırlık kazandığı bir dönem. Bu konularda iletişim trafiği de oldukça yüksek.

Yükselen Yay

İkili ilişkiler, evlilik ve taşınma konuları gündeme gelebilir. Karşılıklı anlaşmalar, danışmanlıklar, ortaklıklar da bu dönemin konuları arasında. Bu konularda önemli anlaşmalar sizleri bekliyor olabilir. İletişim trafiği de çok yüksek.

Yükselen Oğlak

Sağlık, günlük rutinleriniz, günlük yapmanız gereken işler, refakatçilik tarzı işler veya ev hayvanlarıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Eğer sağlık operasyonu geçirecekseniz de biraz korku ve endişe yaratsa da uzun vadeli konularda destekleyici enerjiler söz konusu.

Yükselen Kova

Flörtler, aşk ve eğlence konuları çokça vurgu kazanıyor. Açık hava sporları, dışarı aktiviteleri, yürüyüş gibi aktivitelerin arttığı bir dönem olabilir veya yapmıyorsanız, niyetiniz varsa yönelebilirsiniz. Bu dönemde flörtler konusunda biraz sıkılgan ve değişken olabilirsiniz. İletişim trafiğiniz çok yüksek.

Yükselen Balık

Ev, gayrimenkul, aile konuları gündeme geliyor. Evinizi genişlettiğiniz bir dönem olabilir. Evinizle ilgili iletişim trafiğiniz ve yapacağınız anlaşmalar çok vurgu kazanıyor.

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