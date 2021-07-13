Ay burcu Oğlak

Ay burcu Oğlak olanların yönetici gezegeni Satürn'dür. Anahtar kelimeleri ise ciddi, hırslı, çalışkan, dayanıklı, disiplinli, katı, melankolik, becerikli. Peki, Ay burcu Oğlak'ta olanların özellikleri nelerdir? Korhan Kılınçkaya yazdı.

Ay burcu Oğlak
Astroloji
13 Temmuz 2021 Salı

Yönetici gezegeni: Satürn

Element: Toprak

Nitelik: Öncü

Uğurlu sayıları: 2, 8

Gün: Cumartesi

Uğurlu taşı: Grena

Renk: Kahverengi

Tarot kartı: Şeytan

Hayvan: Keçi ve diğer boynuzlular

Bitki: Karanfil, sarmaşık, çam

Kıymetli maden: Kurşun

Anahtar kelimeler: Ciddi, hırslı, çalışkan, dayanıklı, disiplinli, katı, melankolik, becerikli.


Oğlak Takım Yıldızı (Astronomi)

Oğlak takımyıldızı, 88 modern takımyıldızdan biridir ve aynı zamanda 2. yüzyıl astronomu Claudius Ptolemy tarafından listelenen 48 takımyıldızdan biridir. Modern sınırları altında Aquila, Yay, Microscopium, Piscis Austrinus ve Aquarius ile sınırlanmıştır. Takımyıldızı, Kova, Balık ve Eridanus gibi suyla ilgili birçok takımyıldızdan oluşan Deniz veya Su adı verilen bir gökyüzü alanında bulunur. Zodyaktaki en küçük takımyıldızdır.


Ay burcu Oğlak olanların olumlu yanları nelerdir?

Sorumluluk alan, yönetici nitelikleri olan, işine önem veren, güvenilir, mütevazı, disiplinli, gelenekçi, sağlam, sabırlı, dikkatli, kararlı.


Ay burcu Oğlak olanların olumsuz yanları nelerdir?

İşkolik, duygusal olmayan, soğuk, cimri, fazla katı, çekingen, korkak, melankolik.


Oğlak burcu disiplinin, hiyerarşinin, hedeflerin ve bu hedefler uğruna kendini engelleyebilme yeteneğinin burcudur.


Akrep’ten sonra Ay’ın sevmediği bir diğer burç olan Oğlak’a geldik. Duygusal ve ihtiyaçlarına odaklanmış, bilinci değil de bilinçdışını temsil eden ay kontrollü ve duygulardan uzak Oğlak burcunda pek de rahat edemez. Fakat bu “rahatsız” Ay hayatımızda kötü sonuçlara yol açmak ve bizi rahatsız etmek zorunda değil. Hedefe odaklı, disiplinli, duyguların zayıflık olduğu durumlarda çok etkili hareket edebilen Oğlak, sahip olan kişiyi doğuştan çalışkan, olgun ve büyük ihtimalle dünyevi konularda başarılı yapacaktır. Ailesini ve özellikle annesini çalışkan, otoriter, disiplinli, becerikli, olgun görecektir. Belki aile veya anne ile çocuğun yaş farkı ortalamanın üstünde olabilir.


Oğlak burcu ünlüler
Oğlak burcu ünlüler


Ay burcu Oğlak olan kadınların özellikleri

Ay Oğlak kadını da annesi gibi küçük yaşta sorumluluk almayı, evin ablası olmayı, pratik ve becerikli olmayı, belki biraz duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasını, hayatın acımasız gerçeklerinin farkındalığını öğrenmiş bir kadındır.


Ay burcu Oğlak olan erkeklerin özellikleri

Ay Oğlak erkeği hayatının kadınının pratik, olgun, güçlü, çalışkan olmasını ister. Belki kendisini de çekip çeviren, güvenebileceği bir kadın ister.


Ay Oğlak insanlarının dikkat etmesi ve öğrenmesi gereken zaman zaman güçsüz olabileceklerini, duygusal ihtiyaçlarının olabileceğini ve zayıflık korkusuna düşmeden bu ihtiyaçları diğer insanların karşılamasını bekleyebileceklerini, hayatın her zaman zor ve acımasız bir yer olmadığını anlamaktır.


Çocukluk deneyimleri: Terbiyeli, ciddi. Erken yaşlarda sorumluluk duygusuna, görev üstlenme yeteneğine sahip. İhtiyaçlarını nadiren söyler. Bazen çok dik kafalı olabilir, özellikle ilgi merkezi durumunda olduğunda. Geleneksel ebeveynler tarafından açık-seçik kurallar çizilerek yetiştirilmiştir. Bir an evvel büyümesi istenmiş ve buna zorlanmış olabilir. Ebeveynler çocuğuyla ilişkilerinde çocuksuluğu, şakacılığı, oyunculuğu unutmuştur. Kendi kendisine yetmeyi küçük yaşta öğrenir.


Annesini algılayış biçimi: Güvenilir, çalışkan, katı ve sert anne.


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