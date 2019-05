Oğlak Burcu Günlük Yorumları

Oğlak Burcu Özellikleri

Element: Toprak

Nitelik: Öncü

Arketipler: İnşa etmek, tertip etmek, hesap etmek, ayarlamak

Madeni: Kurşun, kömür

Uygun Taşı: Lal, oniks, malakit, dumanlı kuvars, mercan, kara kehribar

Uygun Meslekler: Muhasebeci, yönetici, komisyoncu, ekonomist, mühendis, devlet memuru, taş işleme, politika, emlakçılık, mimarlık…









İyice uzayan, kendini gösteren ve bitmek bilmeyen kışın içinde dünyaya gözlerini açmış ,bir kış çocuğunda sıra... Evin en küçüğüdür o ama en büyüğüne özenir, yaşlı olanın anlattıklarından etkilenir, onu taklit etmeye çalışır. O yüzdendir ki gençken bile yaşlı bir edası vardır. Gün içinde çalışmak ve evdekilere yardım etmek onun zevkle yaptığı işlerdendir... Azimle, sabırla, kendine has disiplin ve metotla çalışır... Çünkü soğuğun, en güzel ilacıdır çalışmak... Harekettir, eylemdir. Duyguları soğuk tarafından bloke olmuşluğun kaçışıdır. Zor büyüyen ve genelde büyüyene kadar ne olacağını kestiremeyen bu aksi çocuk, büyüdüğünde kendini en ağır yükün altına sokacaktır. Küçüklüğünden beri bunu öğrenmiştir, o yüzden değişime karşı direnç gösterecek, bağlı olduğu düzeni yerle bir eden herkes ve herşeyden uzak duracaktır. En başta AŞK’tan... Aşkta kendisini kaosun bir adım gerisinde hisseden bu gencin, dünyanın yükünü taşıyacak kadar istekli ve azimli olupta, dünyayı yerinden oynatacak kadar güçlü olan aşkı taşıyamaması, bilinmeyene ve kontrolsüz enerjiye duyduğu korkudan ileri gelir. İşte budur oğlak insanları küçüklüğünden beri biriktirdiği herşeyi hayatına taşır. Bu yüzden geleneksel, saygın, öz bir hayatı tercih ederler… Yay burcu gibi abartılı davranışları yoktur, ölçülü, mesafelidir. Yaş tahtaya kolay kolay basmazlar, attıkları her adımın ardında yatan bir mantık veya bir denklem muhakkak vardır. Güneş oğlakta, ciddiyeti, dikkatliliği ve ölçülü davranmayı gerektirirken, ay oğlakta duygusal sıcaklıktan yoksundur. Merkür oğlakta metotlu, sorumlu bir şekilde çalışmayı ortaya koyar. Venüs oğlakta, utangaç ve çekingendir… sadık ama duygusal içtenlikten uzak. Mars oğlakta iyi bir organizatördür. Kişi kendini ve yapacaklarını planlar ve ona göre harekete geçer. Jüpiter oğlak, ancak çok çalışıldığında iyi şeyler hak edeceğinin göstergesidir. Satürn oğlaksa tam bir zaman efendisidir. Planlı, programlı, dikkatli yapısıyla her tür işin altından kalkmayı sağlar…