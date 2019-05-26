Astroloji

BENGÜ KADAKAL ile ASTROLOJİ

Oğlak
Oğlak 22 Aralık - 20 Ocak
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Oğlak Burcu Günlük Yorumları

26.05.2019

Gün boyu yılgınlık ve yorgunluk açığa çıksa da, kişisel işlerinize yoğunlaşmak faydalı olur.Gün içinde manevi derinlik arayışı artabilir. Yakınlarınızla hassasiyetler olası.

Başımıza Neler Gelecek ? 26.05.2019

Ay Balık'ta ilerliyor. Öze dönme, kaygıdan arınma için gerekli koşullar mevcut. Bugün Ay gün içinde, hayal gücünün son derece aktif olduğu bir gündeyiz. Kendimizi bir amaca adama arzumuz çok yüksek. Özdisiplin ve içsel gücümüz düşebilir.  Gün boyu melankolik, karasız güdülerimizle, duygularını dengeleyen, yüksek algılı vasıflarımız çatışma halinde olacaktır.

Ayurvedik Astrolojide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Açık gri

BURÇLARIN AŞK UYUMU

Astroloji yaşamımızdaki birçok şeyi etkilediği gibi aşk hayatımızı da etkiliyor. Aşk hayatında burçların birbirleriyle etkileşimleri ve uyumları nasıl? Burcunuzun ve onun burcunun aşk hayatınıza etkisi ne olur? Kendi burcunuzla onunkini karşılaştırın...

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YÜKSELEN BURÇ

Görünüşünüzü ve sizin kendinizi nasıl gördüğünüzü etkileyen burç olan yükselen burcu doğum anınızda ufuk çizgisinden yükselen burçtur. Yükselen burç Ay ve yönetici gezegen ile bağlantılıdır. Yükselen burcunuz kendi burcunuz kadar önemli ve etkilidir. Peki yükselen burcunuzu nasıl öğrenirsiniz? Yükselen burç saat olarak ortalama iki saatte bir değişir. Cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğduğunuz yer ile doğrudan ilgilidir. Tüm bu bilgileri biliyorsanız yükselen burcunuzu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Aşağıdaki kutudan burcunuzu seçin ve saate göre yükseleninizi öğrenin...

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Oğlak Burcu Özellikleri

Element: Toprak
Nitelik: Öncü
Arketipler: İnşa etmek, tertip etmek, hesap etmek, ayarlamak
Madeni: Kurşun, kömür
Uygun Taşı: Lal, oniks, malakit, dumanlı kuvars, mercan, kara kehribar
Uygun Meslekler: Muhasebeci, yönetici, komisyoncu, ekonomist, mühendis, devlet memuru, taş işleme, politika, emlakçılık, mimarlık…




İyice uzayan, kendini gösteren ve bitmek bilmeyen kışın içinde dünyaya gözlerini açmış ,bir kış çocuğunda sıra... Evin en küçüğüdür o ama en büyüğüne özenir, yaşlı olanın anlattıklarından etkilenir, onu taklit etmeye çalışır. O yüzdendir ki gençken bile yaşlı bir edası vardır. Gün içinde çalışmak ve evdekilere yardım etmek onun zevkle yaptığı işlerdendir... Azimle, sabırla, kendine has disiplin ve metotla çalışır... Çünkü soğuğun, en güzel ilacıdır çalışmak... Harekettir, eylemdir. Duyguları soğuk tarafından bloke olmuşluğun kaçışıdır. Zor büyüyen ve genelde büyüyene kadar ne olacağını kestiremeyen bu aksi çocuk, büyüdüğünde kendini en ağır yükün altına sokacaktır. Küçüklüğünden beri bunu öğrenmiştir, o yüzden değişime karşı direnç gösterecek, bağlı olduğu düzeni yerle bir eden herkes ve herşeyden uzak duracaktır. En başta AŞK’tan... Aşkta kendisini kaosun bir adım gerisinde hisseden bu gencin, dünyanın yükünü taşıyacak kadar istekli ve azimli olupta,  dünyayı yerinden oynatacak kadar güçlü olan aşkı taşıyamaması, bilinmeyene ve kontrolsüz enerjiye duyduğu korkudan ileri gelir. İşte budur oğlak insanları küçüklüğünden beri biriktirdiği herşeyi hayatına taşır. Bu yüzden geleneksel, saygın, öz bir hayatı tercih ederler… Yay burcu gibi abartılı davranışları yoktur, ölçülü, mesafelidir. Yaş tahtaya kolay kolay basmazlar, attıkları her adımın ardında yatan bir mantık veya bir denklem muhakkak vardır. Güneş oğlakta, ciddiyeti, dikkatliliği ve ölçülü davranmayı gerektirirken, ay oğlakta duygusal sıcaklıktan yoksundur. Merkür oğlakta metotlu, sorumlu bir şekilde çalışmayı ortaya koyar. Venüs oğlakta, utangaç ve çekingendir… sadık ama duygusal içtenlikten uzak. Mars oğlakta iyi bir organizatördür. Kişi kendini ve yapacaklarını planlar ve ona göre harekete geçer. Jüpiter oğlak, ancak çok çalışıldığında iyi şeyler hak edeceğinin göstergesidir. Satürn oğlaksa tam bir zaman efendisidir. Planlı, programlı, dikkatli yapısıyla her tür işin altından kalkmayı sağlar…

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  • İkizler İkizler
  • Yengeç Yengeç
  • Aslan Aslan
  • Başak Başak
  • Terazi Terazi
  • Akrep Akrep
  • Yay Yay
  • Oğlak Oğlak
  • Kova Kova
  • Balık Balık
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