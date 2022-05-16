Ay boşlukta nedir? Ay boşluktayken ne yapılır?

İnsanoğlu var olduğundan beri gökyüzüne bakıp anlam bulmaya çalışmıştır. Gezegen döngülerinin hayata yansımasını ve etkilerini anlamlandırmaya çalışmıştır. Bu anlam arayışındaki en görünür ve fark edilen iki büyük gezegen Güneş ve Ay olmuştur.

Güneş’in her gün doğuyor ve batıyor olması, Ay’ın ay içerisinde bir büyüyüp bir küçülmesi gece karanlığında yol göstermesi insanoğluna her daim ilham vermiştir. Ay’ın hareketlerini yorumladığımızda, Ay, gökyüzünün en hızlı hareket eden gezegenidir. Ortalama 28 günlük döngüsel bir periyoda sahip olmakla birlikte, yeryüzüne yansıttığı etki hem duygusal hem davranışsal olarak çok fazladır. Ay 28 günlük periyodunun içerisinde, 2,5 günde bir de burç değiştirir.

Bazı sabah kalkarız neşe dolu, bazı zaman ise anlamsız bir sıkılganlığa, melankoliye kapılırız. İşte bunların belirleyicisi hep Ay’dır...

Ay’ın bir burçtan geçiyor olması, o burcun özelliklerini yansıtıyor olması anlamına gelir. Ay Akrep burcundan geçerken farklı bir ruh hali modu yansıtır, İkizler burcundan geçerken farklı bir mod yansıtır. 2,5 günde bir yaptığı burç geçişleri günlük yaşantımız içerisinde hepimize farklı bir ruh hali yansımasına sebebiyet verir. Enerjimiz, işlerimiz, fikirlerimiz bazı zamanlarda çok hızlı akarken, bazı zamanlarda ise yavaşlar...

Ay bu kadar ruh halimizi ve gündelik yaşantımızı etkilerken bazı zamanlar var ki değerlendirmemiz ve zamanın gücünden faydalanmamız gerekir. Bazı zamanlar var ki dinlenmemiz, yeni bir işe başlamamamız ve nadasa çekilmemiz gerekir…

Bazı zamanlarda Ay bir burçtan diğer burca geçerken hiçbir gezegen ile açı yapmaz..Bu burç geçiş aşamasında açı yapmadığı zamanlara teknik olarak "Ay boşlukta" deriz.

Ay’ın boşlukta olması, enerjinin, aksiyonunda havada asılı kalması gibi bir hal yaratır. Düşünürsünüz ama harekete geçemezsiniz, işi başlatırsınız ama sonuç alamasınız, bir fikir alışverişi yaparsınız konuşursunuz ama konu bir yere bağlanmaz. Birçok şey yarım kalabilir. İşte bu zamanlarda, Ay boşluktayken yeni bir işe, fikre başlamaktan ve hayatla mücadele etmektense, dinlenmenizi, beklentileri düşürmenizi ve sakinleşmenizi tavsiye ederim.

Ay boşlukta zamanlarında, dünyevi temalara mola verebilir, hayal kurabilir, keyif yapabilir, meditasyon yapabilirsiniz. Kendinizi şarj etme zamanları gibi düşünün. Zamanın gücünden daha verimli faydalanmanız için işte Mayıs ve Haziran aylarının Ay boşlukta zamanları:

Mayıs 2022 Ay boşlukta tarih ve saatleri

02 Mayıs saat 13.12 - 02 Mayıs saat 12.46 arasında

04 Mayıs saat 23.36 - 05 Mayıs saat 02.05

07 Mayıs saat 13.25 – 07 Mayıs saat 14.49

09 Mayıs saat 15.38 – 10 Mayıs saat 01.53

12 Mayıs saat 06.59- 12 Mayıs saat 09.34

14 Mayıs saat 11.07 – 14 Mayıs saat 13.33

16 Mayıs saat 12.28 - 16 Mayıs saat 14.50

18 Mayıs saat 07.33 - 18 Mayıs saat 15.01

20 Mayıs saat 14.59 - 20 Mayıs saat 15.52

22 Mayıs saat 10.19 - 22 Mayıs saat 18.49

25 Mayıs saat 00.33 - 25 Mayıs saat 00.39

27 Mayıs saat 06.20 - 27 Mayıs saat 09.22

29 Mayıs saat 17.10 - 29 Mayıs saat 20.22

31 Mayıs saat 23.10 - 1 Haziran saat 08.48

Haziran 2022 Ay boşlukta tarih ve saatleri

3 Haziran saat 18.14 – 03 Haziran saat 21.37

6 Haziran saat 02.12 – 06 Haziran saat 09.21

8 Haziran saat 15.08 – 08 Haziran saat 18.22

10 Haziran 20.36 - 10 Haziran saat 23.41

13 Haziran 00.39 – 13 Haziran saat 01.31

14 Haziran 17.58 – 15 Haziran saat 01.13

16 Haziran 21.41 – 17 Haziran saat 00.44

18 Haziran 21.50 – 19 Haziran saat 02.01

21 Haziran 06.10 – 21 Haziran saat 06.37

23 Haziran 11.02 – 23 Haziran saat 14.57

25 Haziran 22.02 – 26 Haziran saat 02.13

28 Haziran 05.38 – 28 Haziran saat 14.53

30 Haziran 23.13 – 1 Temmuz saat 03.39