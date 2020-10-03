''Athenalar Yürüyor'' tamamlandı!

Doula, yoga eğitmeni ve Ayurvedik meme masajı terapisti olan Şaylan Yılmaz'ın, doğada özgürce var olmak adına kadınlara yaptığı çağrı sonucu 20 kadın birleşti. Çanakkale'den yola çıkıp Troya Kültür Rotası'nı takip ederek dün Athena Tapınağı'na vardılar. Tam 120 km yürümüş olan bu kadınları canıgönülden tebrik ediyoruz!

Truva'dan Assos'a kadar uzanan bu yolu 1 haftada tamamlayan Athenalar, süreci Instagram hesaplarından da insanlarla paylaşmaya devam ettiler. Yanlarında bir de Işık bebek vardı.

Peki bu yolculuk nasıl başladı?

Şaylan Yılmaz, Truva Kültür Rotası'nı başta kendi başına yürümeyi planladı ve yola çıktı. Rotanın bir yerinde köyün gençlerinin yolunu kesmesi ve sözlü tacizde bulunması ve o dönemde Pınar Gültekin cinayetinin olmasıyla beraber Yılmaz yürüyüşü durdurdu. Tabii bunu burada bırakıp gitmeyecekti. Yaşadıklarını ve içindeki hislerini Instagram hesabında paylaştığı bir gönderide anlatan Yılmaz, ''Bir kadın olarak aramda engeller olmaksızın doğada var olmak, gönlümce gezebilmek istiyorum. Ama Türkiye’de bunu maalesef yapamıyorum. Benim gibi doğada var olmak isteyenleriniz var, mesajlarınızdan biliyorum. Ben tek başıma yapamıyorum, sen tek başına yapamıyorsun. O zaman gel birlikte yürüyelim!” sözleriyle Athenalar Yürüyor'un çağrısını yaptı ve işte böyle başladı 20 kadının bu güzel yolculuğu...

Şaylan Yılmaz, ileride bu oluşumu ''Doğada Özgür Kadın Platformu''na dönüştürmeyi de hedefliyor.