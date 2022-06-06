Astrolojik öngörü: Türkiye'de erken seçim olacak mı?

Hepinizin bildiği üzere, normal seçim sürecine baktığımızda, planlanan seçim tarihi, Haziran 2023’te. Ancak ülke gündemi, siyasi ve ekonomik gidişat, seçim tartışmalarını ve ihtimalini her dakika sıcak tutmaya devam ediyor. Peki, astrolojik açıdan Türkiye’yi erken seçim bekliyor mu?

Astrolojide bireysel doğum haritaları olduğu gibi, ülkelerin kurulma anlarından, siyasi liderlerin doğum anlarından oluşan astroloji haritaları var. Dolasıyla yorum yaparken bu haritalardan faydalanıyoruz. Astroloji daima döngüsel çalışıyor. Yorum yaparken gökyüzünün matematiğini inceliyor, olasılıklardan bahsediyoruz.

Satürn, Jüpiter gibi ağır hareket eden gezegenlerin ve Plüto, Neptün, Uranüs gibi jenerasyon gezegenlerinin geçişlerine ve açılarına, tutulmaların akslarına ve mevsim giriş haritalarına bakıp siyasi ve ekonomik gidişat hakkında astrolojik olarak yorum yapabiliyoruz.

İlk olarak baktığımızda 21 Haziran’da başlayacak olan mevsim giriş haritasında ülkeyi temsil eden lider göstergesinin güçlü bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Bu etki ile birlikte yaz aylarında özellikle 23 Eylül’e kadar olan süreçte, hükümet tarafından halka bir takım güçlü vaatler verilebileceğini, örneğin asgari ücretlerde güçlü artışlar, emeklilere yapılacak maaş zamları gibi destekler verilebilirken, ayrıca EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili çeşitli yasa çalışmalarının hızlanabileceği bir süreçten geçebiliriz.

Dolasıyla ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik sıkışıklığı kompanse edecek bir takım yardımların hükümet tarafından halka verilebileceği bir süreç bizleri bekliyor. Hal böyle olurken vaatlerin taze ve güçlü olacağı bir ortamda, kendini güçlü hisseden bir hükümet erken seçim tercih edebilir.

Diğer göstergelere bakarsak, tutulmalar ülkelerin gidişatları hakkında önemli bilgiler verirler. Etkileri akşamdan sabaha çalışmaz. Tutulma sonrasını takip eden 6 ay, 1 yıl içerisinde etkilerini gösterirler. Tutulmalar, konuları tetikleyici faktör olarak çalışırlar.

19 Kasım 2021 ile birlikte tutulmalar Boğa Akrep hattına giriş yaptı. Türkiye’nin 5-11 aksını etkileyen bu tutulmalar, özellikle 30 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde yaşanan tutulmalar Türkiye’yi çok etkiledi. Fiyat zamları, kurdaki artış, ülke içerisindeki mülteci problemlerini daha da gözler önüne serdi.

Biz Akrep burcu bir ülkeyiz!

Boğa-Akrep hattında gerçekleşen tutulmalar neden bu kadar önemli? Türkiye Akrep burcu bir ülke. Dolasıyla ülke liderini temsil eden Güneş, Akrep burcunda… Venüs, Jüpiter de Akrep burcunda... Dolasıyla tutulmalardan Türkiye olarak maksimum etki alıyoruz.

2022’de, önümüzdeki süreçte bizi bekleyen 2 tutulma daha var. İlki 25 Ekim’de Akrep burcunda bir Güneş tutulması, ikincisi 08 Kasım’da Boğa burcunda bir Ay Tutulması. 5-11 aksında gerçekleşecek bu tutulmalar özellikle 25 Ekim-08 Kasım 2022 tarihleri arasında bir erken seçim olasılığının çok güçlü olduğunu söylüyor.

Yaz aylarından başlayan bir süreçle birlikte Ekim, Kasım ayları seçim ihtimalini güçlendiriyor. Türkiye’nin 5-11 aksında gerçekleşecek olan bu tutulmalar, meclisi, partileri, liderleri, yasaları mercek altına alacak.

Bu dönemle birlikte, meclis içerisinde yoğun değişimler, anayasal ve kanuni değişiklik konuları gündeme gelebilir. Başkanlık sistemi tekrar gözden geçirebilir. Siyasi hareketliliğin fazla olacağı bir süreç olacak. Özellikle Türkiye’nin Güneş’i üzerinde olacak 8 Kasım 2022 Ay tutulması seçim olasılığını çok tetikleyecek.

Ülkemiz için en hayırlı sonucun çıkması ümidiyle...

Sevgiler,

Buşra

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