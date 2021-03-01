Astrolojik haritamızdaki Ay neyi anlatır?

Korhan Kılınçkaya, Ay'ın astrolojideki önemi hakkında bilgiler verdi.

Astrolojik haritamızdaki Ay neyi anlatır?
Astroloji
01 Mart 2021 Pazartesi

Merhaba. Hemen hepimiz astrolojiyi öğrendikçe “burç” kavramından uzaklaşmaya başlıyoruz. Astrolojide herkesin kendine ait bir doğum haritası vardır ve güneş sistemindeki Güneş, Dünyamızın uydusu Ay ve diğer tüm gezegenler hatta asteroidler bile kişiliğimizin bir parçasını oluşturur.


Ben bugün size haritamızdaki Ay’dan bahsedeceğim. Ay, haritamızda Güneş ve Yükselen burç ile birlikte en önemli 3 etkiden biridir. Dünyadan bakıldığında yaklaşık Güneş büyüklüğünde görünür ve Dünyamıza etkisi büyüktür. Ay, astrolojide kadınlar ile sembolize edilir. Kadınlar, duygular, annelik, bilinçaltımız, çocuklarımızla aramızdaki iletişim, annemiz babamız, ebeveynlerimizle aramızdaki iletişim, duygusal ihtiyaçlarımız, beslenme şeklimiz hep Ay ile temsil edilir.


Bir haritada duygusal ihtiyaçlarımızı, spontane davranışlarımızı, duygusal tepkilerimizi görmek istiyorsak orada Ay’a bakmalıyız. Teker teker tüm Ay burçları üzerinden geçeceğim yazıları önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Fakat haritalarımızdaki Ay genel olarak hangi burçta ise bize o burç karakteristiğinde bir duygusal yapı verecektir. Ayrıca Ay kadın haritasında erkek haritasında olduğundan daha önemlidir. Çünkü Ay kadınları temsil eder ve içimizdeki kadın tarafımızdır. Bu yüzden kadınlar Ay burcunu erkeklere nazaran daha çok ön planda kullanırlar.


Fakat bir erkeğin haritasında ay kayıp mı oldu? Hayır. Erkek de o ay burcunu elbette kullanacak fakat hayatındaki kadından beklediği özelliklere daha fazla atfedecek. Bir erkeğin haritasında Ay annesi ve eşini temsil eder. Uzun vadede nasıl bir kadınla hayatını geçirmek isteyeceğini anlatır.


Örnek verecek olursak Ay’ı Boğa’da olan bir kadın maddi güvenlik ihtiyacında, huzurlu, dengeli, konfor ve güven arayışında olan bir insandır, aynı şekilde bir erkek de öyledir fakat kendisine bu konfor ve güveni sağlayacak kadın arayışındadır. Aradığı kadın rahat, huzurlu, krizden ve değişimden çok da fazla hoşlanmayan bir insan olabilir. Aynı şekilde Ay Koç olan bir kadın spontane, duygularını direkt ifade eden bir tarzdadır. Ay Koç bir erkek ise hayatında uzun vadede böyle bir kadın ister. Gerektiğinde insiyatif almasını bilen cesur kadınlardan hoşlanır.


Ay bilgeliği: Ay burcu ve haritanın kalbi
Ay bilgeliği: Ay burcu ve haritanın kalbi

Ay burcunuza göre nasıl bir partnere ihtiyacınız var?

Her ne kadar en popüler burçlar güneş burcu ve yükselen burç olsa da ay burcunuz da hayatınızı çok etkiliyor. Özellikle aşk hayatınız, bilinç altınız ve kişiliğiniz ay burcunuz tarafından yönetilir. Ay burcu doğduğunuz anda ayın konumuna göre hesaplanır. Ay burcunuzu biliyorsanız nasıl bir aşka ihtiyacınız olduğunu öğrenmeye hazır mısınız?

12
Koç: Hareketli bir yapıya sahip olan koç burçları onların harekete ve devinime olan ihtiyaçlarını anlayabilecek partnerlere ihtiyaç duyarlar. İşlerin yoluna girmesi için çok vakit harcamadıkları, doğrudan iletişim kurabildikleri ve hisleri hakkında açıkça konuşabilen kişilerle birlikte olmak isterler.
Boğa: Duygularının konforlu alanından ayrılmak istemezler. Kendi kararlarını kendilerinin verebildiği, ve bunu da canları istediği zaman yapabildikleri bağımsız bir ilişki yaşamayı tercih ederler.
İkizler: Kendilerini açıkça ifade etmeye ihtiyaç duyarlar. İyi hissetmeleri için hayat deneyimlerini arttıracak maceralar yaşamaları gerekir. Entelektüel bilgi birikimlerini aktarabilecekleri ve bu bilgi birikiminin gelişmesini ve genişlemesini tetikleyen kişilerle birarada olmaktan hoşlanırlar.
Yengeç: Yalnız kalmaya ihtiyaçlarının olduğunu ve aynı zamanda çok fazla sevgiye ve rahatlatmaya ihtiyaç duyduklarına anlayış göstermek gerekir. Sevgisini size vermesine izin vermelisiniz. Ayrca sarılıp uzanacakları rahat bir köşeye bayılacaklarını da unutmamak gerekir.
Aslan: Her daim ilgiye ve bir şeylerin kontrolünü ellerinde tutmaya ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle hayatınızda yolunda gitmeyen şeyleri bir aslanın pençelerine bırakarak onun sonrunlarla nasıl mücadele ettiğini izlemek sizin için keyif verici olacaktır.
Başak: Genellikle çözmeleri gereken bir problem olduğunda, uğraşmaları gereken bir organizasyon olduğunda ve üstlendikleri işleri başarıyla gerçekleştirdiklerinde kendilerini canlı ve rahat hissederler. Partnerlerinden bazı konularda ozganizasyonu onlara bırakmalarını beklerler.
Terazi: İlişkilerde gerçekleşen meseleleri düzeltmek zorunda hissederler. Bu nedenle konuşmak ve tartışmak için onlara izin vermek gerekir. Adil olmak gerektiğine inandıklarıdan ilişkilerde tartışmalarda da son derece adil olacaklardır. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar bu nedenle partnerlerinden aynı zamanda arkadaşlık kurmalarını da beklerler.
Akrep: Libidoları son derece yüksek olan insanlardır. Bu nedenle cinsel iştahlarından korkmayacak onlarla yatakta hoşça vakit geçirebilecek insanlarla bir arada olmak isterler. Bu tür konularda konuşmaya açık ve istekli olan bir partnerle olmaktan mutluluk duyacakladır. Bu onlara kendilerinin yanlış olmadığını hissettirir.
Yay: Ay burcu yay olanlar, hayat tecrübelerini yeni yerler keşfederek arttırmak isterler. Genellikle neşeli ve konuşkan bir yapıya sahiptirler. Bu nedenle hayatını kısıtlamayan partnerler tercih edeceklerdir.
Oğlak: İstikrar ay burcu oğlak olanlar için olmazsa olmazdır. Bu nedenle onun istitkrarlı hayatına, iş yaşamına, ve uzun vadeli hedeflerine uyum sağlayabilecek insanlarla birlikte olmak isterler. Eğer siz de kendi hayatınızda istikrar yaratırsanız oğlak ile birlikte olmak için bir şansınız var denebilir.
Kova: Kendilerine ait bir odaya ihtiyaçları vardır. Kova burçları onlara alan yaratan insanlarla bir arada olmak isterler. Ayrıca genellikle toplumsal olaylarla ilgilenmeye yatkındırlar. Hayatlarına aldıkları kişide bu tür durumlarda onunla beraber olsun isterler.
Balık: Alışılagelmişin dışındaki düşünce yapısını kabullenebilen partnerler arar. Yaratıcı bir yaşam tarzına ihtiyaç duyarlar ve bu sevgi dolu doğasını kabullenebilen insanlarla birarada olmaktan keyif alırlar.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.