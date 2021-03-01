Astrolojik haritamızdaki Ay neyi anlatır?

Merhaba. Hemen hepimiz astrolojiyi öğrendikçe “burç” kavramından uzaklaşmaya başlıyoruz. Astrolojide herkesin kendine ait bir doğum haritası vardır ve güneş sistemindeki Güneş, Dünyamızın uydusu Ay ve diğer tüm gezegenler hatta asteroidler bile kişiliğimizin bir parçasını oluşturur.

Ben bugün size haritamızdaki Ay’dan bahsedeceğim. Ay, haritamızda Güneş ve Yükselen burç ile birlikte en önemli 3 etkiden biridir. Dünyadan bakıldığında yaklaşık Güneş büyüklüğünde görünür ve Dünyamıza etkisi büyüktür. Ay, astrolojide kadınlar ile sembolize edilir. Kadınlar, duygular, annelik, bilinçaltımız, çocuklarımızla aramızdaki iletişim, annemiz babamız, ebeveynlerimizle aramızdaki iletişim, duygusal ihtiyaçlarımız, beslenme şeklimiz hep Ay ile temsil edilir.

Bir haritada duygusal ihtiyaçlarımızı, spontane davranışlarımızı, duygusal tepkilerimizi görmek istiyorsak orada Ay’a bakmalıyız. Teker teker tüm Ay burçları üzerinden geçeceğim yazıları önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Fakat haritalarımızdaki Ay genel olarak hangi burçta ise bize o burç karakteristiğinde bir duygusal yapı verecektir. Ayrıca Ay kadın haritasında erkek haritasında olduğundan daha önemlidir. Çünkü Ay kadınları temsil eder ve içimizdeki kadın tarafımızdır. Bu yüzden kadınlar Ay burcunu erkeklere nazaran daha çok ön planda kullanırlar.

Fakat bir erkeğin haritasında ay kayıp mı oldu? Hayır. Erkek de o ay burcunu elbette kullanacak fakat hayatındaki kadından beklediği özelliklere daha fazla atfedecek. Bir erkeğin haritasında Ay annesi ve eşini temsil eder. Uzun vadede nasıl bir kadınla hayatını geçirmek isteyeceğini anlatır.

Örnek verecek olursak Ay’ı Boğa’da olan bir kadın maddi güvenlik ihtiyacında, huzurlu, dengeli, konfor ve güven arayışında olan bir insandır, aynı şekilde bir erkek de öyledir fakat kendisine bu konfor ve güveni sağlayacak kadın arayışındadır. Aradığı kadın rahat, huzurlu, krizden ve değişimden çok da fazla hoşlanmayan bir insan olabilir. Aynı şekilde Ay Koç olan bir kadın spontane, duygularını direkt ifade eden bir tarzdadır. Ay Koç bir erkek ise hayatında uzun vadede böyle bir kadın ister. Gerektiğinde insiyatif almasını bilen cesur kadınlardan hoşlanır.