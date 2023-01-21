Astrolojide sabit yıldızlar

Gökyüzüne baktığımızda sayısız yıldız görürüz. Yıldızlar, ışıklarıyla tüm evrene yayılarak muhteşem göksel şölen oluştururlar. Bu yıldızların bazıları hareketli, bazıları sönük, bazıları çok büyük bazıları göremeyeceğimiz kadar küçüktür. Yıldızlar çağlar boyunca tüm insanlığın ilgisini çekmişlerdir. Bazı kültürler yıldızları mitoloji ile bağdaştırmış, bazı kültürler yön bulmada kullanmış, bazıları onlardan korkmuştur. Hatta eski zamanlarda sabit yıldızların dünyamızın etrafında döndüğü sanılarak hesaplamalar yapılmıştır.

Sabit yıldızlar aslında Dünya veya Güneş’in etrafında dönmezler. Bu durağan enerjilerinden ötürü onlara ‘Sabit Yıldız’ denilmiştir. Her bir sabit yıldız enerjisi bir burcun 1 derecesinde yerleşir. Ortalama olarak pek çoğu 72 yılda 1 derece ilerler. Orbları genellikle 0- 1 derece aralığındadır. Sayısız sabit yıldızdan astrolojik etkileri bilinenler sınırlı sayıdadır.

Yeniayin başrolü: Altair Sabit Yıldızı 01° 47’

Altair sabit yıldızı Kova burcunda 01° 47′ yerleşmiştir. Kartal Takımyıldızının boynunda bulunur ve Tarazed, Sham, Albireo, Altair dörtlü yıldız grubunun Alfasıdır. Etkisi 0 ̊- 2 ̊ aralığındadır. 0.8 Kadiri değerinde parlaklığı vardır ve soluk sarı renktedir. Mars ve Jüpiter’in doğasına sahiptir. Satürn burada çok güçlüdür.

Deneb, Altair, Vega üçlüsü gökyüzünde yaz üçgenini oluştururlar. Yaz döneminde doğanlarda Altair daha çok çalışır.

Bu yıldızın karmik misyonu, kendi gücüne güvenerek yükselmek ve topluma yön göstermektir. Eskiden kutup yıldızı gibi görülen bir yıldız olan Altair, haritasında bu yıldıza sahip olan kişiye toplum lideri görevi verir. Kişi bu görevi bilgisi ile yerine getirir. Önce öğrenerek ve deneyimleyerek kanatlarını güçlendirir, ardından yükselerek olaylara geniş açıdan bakar ve ışığıyla topluma rehberlik eder.

Doğum haritasında bu yıldıza sahip olan kişiler; doğuştan yükselmek için yeteneklere sahip, cesur, güçlü, kendine yeterli, zeki kişilerdir. Aynı zamanda hırslı, asi, mücadeleci ve toplumu yenileyen lider insanlardır. Doğum haritasında bulunduğu evde ihtiras ve umut enerjisi verir. Bu yıldız bir kişinin haritasında önemli bir konumdaysa, kişiye ismini duyurma, ünlü olma etkileri getirir. Hak ediş olarak hızlı ve ani bir servet getirebilir. Bu hak edişleri en doğru şekilde değerlendiren kişiler için yükseliş kalıcı olabilir. Fakat kişinin bu süreçte kazancını biriktirmesi, etik değerlerinden ödün vermeden ışığını parlatmaya ve sunmaya devam etmesi çok önemlidir.

Bu yıldıza doğum haritasında sahip olan kişiye yazı yeteneği verir. Kişi özgün ve etkileyici biçimde kendisini ifade edebilir, olayları farklı biçimde ele alabilir. Haritadaki her konumunda güçlü zihinsel yetenekler ve astroloji yeteneği vermektedir.

Bu kişiler astrolog, eğitmen olabileceği gibi aynı zamanda iyi bir asker, pilot veya hava yolu çalışanı olabilirler. Bu yıldız kuşlarla ilgili olduğundan kişi kuşlarla bağlantılı bir meslek de yapabilir.

Bu yıldız gökyüzünde etkili olduğunda toplumsal büyük olaylar yaşanır. Uçaklar, deniz yolu, hava yolu, kuşlar, göçler, yıldırımlar, ani gök gürültülü yağışlar, ani olaylar, ayaklanmalar ve yeni gruplaşmalar, uzay, teknoloji ve internetle ilgili gündemler yaşanabilir.

2020 yılında Satürn Jupiter kavuşumuyla başlayan ve 2040 yılına uzanan yeni döngü, Altair etkisi ile başlamıştı. 22 Ocak Yeniay’ı ile birlikte o günden bugüne değişen süreçleri görebilir, Mart ayında Plüton’un Altair Yıldızı’nda ilerleyişi ile o konularda güçlü dönüşümler yaşayabiliriz. Bu yıldız sembol olarak ‘Elinde bayrak taşıyan’ birini temsil eder. O yüzden Altair etkisi toplumda; yeni bir yol gösterici, yeni bir lider, yeni akımlar, yeni spiritüel oluşumlar ile de bağlantılıdır.

Yönünüzün hep ileriye, gelişime, sevgiye ve ışığa doğru olması dileğiyle.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

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