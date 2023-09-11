Astrolojide Kuzey Ay Düğümü Nedir?

Şimdi de Kuzey Ay Düğümünü ve haritada gezegenlerin dışındaki faktörleri biraz konuşmak istiyorum Seçil, bu Kuzey Ay Düğümü - Güney Ay Düğümü nedir?

Aslında benim haritada en çok önemsediğim yer, asıl ilgi alanım burası. Ruhsal astroloji diye geçer; bu dünyaya geliş sebebimizi bize anlatır Kuzey Ay Düğümü. Herkesin buraya gelmekte, bu yolculuğu yapmakta bir amacı var ve burası, astrolojide bize bunları anlatır. “Dünyaya ne için geldim?” sorusunun cevabını verir bize.

Dünyaya geliş amacımız nedir?

Güney Ay Düğümü de, bu yolculukta geride bırakmamız gereken yönlerimizi anlatır. Atalarımızdan karmik olarak bize yüklenen, genetiğimize kodlanmış bilgiler ama artık bu deneyimleri atalarımız yeterince yaşadığı için, biz kendi yolculuğumuzda Kuzey’e doğru yürümemiz gerektiği için, onları geride bırakmamız gerekiyor. Arkamızda kalmalı onlar ki kendi yolumuza yürüyelim. Ama insanın sınavı da o ki, konfor alanında, rahat ettiği, bildiği yerde kalmayı tercih edebiliyor. Kendi yoluna yürümektense, atalarının uzantısı gibi yaşamayı tercih eden ve bunu yıllarca sürdüren insanlar var. Bu biraz efor isteyen bir yer. Yani o bırakmalar pek kolay olmayabiliyor.

Diyelim ki benim astrolojik haritama bakıyoruz ve diyorsun ki, senin Kuzey Ay Düğümünde şu gezegen, bu burç var. Güney Ay Düğümün de böyle ve geride bırakman gereken, bir kenara koyman gereken özelliklerin bunlar. Aslında Ay Düğümleri bana daha iyiye gitmem, potansiyelime ulaşmam için neleri yapmam gerektiğini söylüyor gibi anlıyorum.

Evet, opozit mantığıyla düşün bunu. Yine kendimden örnek vereyim, Kuzey Ay Düğümüm Akrep, Güney Ay Düğümüm de onun opoziti (karşıtı) Boğa oluyor doğal olarak. Yani ben o Boğa özelliklerini, konfora düşkünlük, keyfine düşkünlük, hareket etmemek, o mevcut durumda kalmayı seçmek, kaostan kaçınmak gibi özelliklerimi geride bırakıp, kaosun içinde varlığımı nasıl ortaya koyabilirim diye bakmam gerekiyor. Çünkü Kuzey Ay Düğümü Akrep, bana bunu yapmamı söylüyor, “bırak” diyor bana sürekli, “bırak, tutma…” Çünkü Boğa tutan bir şeydir, Akrep bıraktıran bir şeydir.

Ben Boğa burcuyum mesela, seni kötü etkiliyor olabilir miyim?

Hayır, bu atalarla ilgili bir kayıt, tamamen atalarım ile alakalı. İşte o özellikleri geride bırakırsam, Kuzey’e doğru yürürsem, ben kendi gerçekleştirmiş oluyorum. Dünyaya geliş amacımı gerçekleştirmiş oluyorum ruhsal olarak.

Şimdi sen çok derinlerine giriyorsun hikayenin, biraz daha yüzeye getireceğim seni, herhalde Kuzey Ay Düğümün Akrep olduğu için böyle! Astrolojiyi hep burçlardan ibaret algıladığımız için, biraz daha basitleştirmeye çalışıyorum, yoksa benim de kafam karışıyor. Şimdi bu Kuzey Ay Düğümü - Güney Ay Düğümünü karşı karşıya koyduğumuzda, yine bize aslında eksik taraftarımızı da, bizi engelleyen tarafları da gösteriyor gibi. İlerlemeyi düşündüğümüzde burası bize nasıl ipuçları veriyor?

Tam olarak az önce söylediğim gibi, geride bırakman gerekenleri bırakır, geliştirmen gereken şeyleri de geliştirirsen, hayatına katarsan, doğru yolda yürüyorsun. Kendi içsel yolculuğunda bir şeyleri bırakmak ve geliştirmek gibi düşün burada opozit mantığını, birbirini zorlayan şeyler gibi değil.

Her burcun bir opoziti (karşıtı) var değil mi?

Öyle. Kuzey Ay Düğümün her neyse, Güney yönünde onun normal zodyak çemberindeki opoziti aynıdır. Yani Kuzey Ay Düğümün İkizler ise, Güney Ay Düğümün Yaydır, Kuzey Boğaysa, Güney Akreptir. Aslında burası çok acayip sırlı bir yer benim için. Neden, çünkü o çarpışma bana çok acayip geliyor. Hani ataların bir şeyler yapmış, yapmış, ondan sonra sen de orada onu bırakmak durumundasın ama, bir taraftan birbirini de da destekleyen de bir şey. Çok değişik bir yer orası. Çok anlatamadım belki ama…

Gayet de güzel anlattın, zaten astroloji değişik bir şey! Yani birbirini etkileyen tuhaf gezegenlerden, bunların acayip sembolik yorumlarından falan bahsediyoruz. Astroloji zaten basit değil ama bu Kuzey - Güney düğümleri de son zamanlarda çok konuşulan konular oldu. Güzel bir açıklık getirmiş oldun.

Umarım öyle olmuştur!

Kendi kendimize biz bunu öğrenip peki buradan bir şey çıkarır mıyız? Yoksa yine danışmanlık alalım, daha mı rahat ederiz?

Şöyle söyleyeceğim. Bu internetten bulduğumuz veriler çok sağlıklı olmayabiliyor. Çünkü bir yaz saati uygulaması var, senin doğduğun yılda yaz saati uygulaması var mı yok mu, bunlara profesyonelce bakmak gerekiyor. Buralarda çünkü haritalar yanıltıcı olabiliyor. Kendini İkizler zanneden Yengeç danışanlarım oldu, o dereceler fark edebiliyor işte! Herhangi bir şekilde haritalarına bakabilir herkes tabii, okuyabilirler de ama yorum istiyorlarsa, yorumlamak hem sezgisel bir şey, hem de biraz teknik bilgi gerektiriyor.

Aslında onun için de sordum biraz, Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümü bize bir bilgi veriyor ama yine haritanın bütününe baktığımızda bu bilgi değişebiliyor, öyle değil mi?

Birbirini tamamlıyor, ekleniyor, birbirini etkiliyor. Kesinlikle öyle. Yani senin haritanı bütün gibi düşünelim, o bir parça bütünü etkiliyor ama bütünün içinde de o parçanın varlığı, diğer faktörleri etkileyebiliyor.

Yani nasıl ki aslında “benim burcum Boğa ve ben Boğa özellikleri taşıyan bir insanım” demekten ibaret değilse astroloji, aynı şekilde diğer alanlara bakarken de bunu görüyoruz. Peki Ay burcuyla Ay düğümleri arasında bir bağlantı var mı?

Ay Düğümleri zaten Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay Düğümünden ibaret, Ay burcu farklı bir konu… Kesinlikle ayrı bir şey. Bir de ben özellikle bir şöyle bir çekim yapmak istiyorum, talep ediyorum, yani bazı burçlara çok yükleniyorlar. Burcu İkizler olanları ve Akrepleri çok üzüyorlar, üzmesinler. Sevgili İkizler ve Akreplere sesleniyorum, sizleri seviyorum…

İkizler ve Akrep burcu olanlar çok yıprandılar bu söylentiler yüzünden!

Evet! Böyle değil işte. Yani yorumlayacak olursak mesela çok daha tehlikeli şeyler var. Yani hani İkizlerden daha tehlikeli Hava grubu burçlar var mesela, bunları konuşabiliriz başka bir bölümde.

Astrolog ve danışman Seçil Acar ile söyleşilerimiz devam edecek. Takipte kalın!

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