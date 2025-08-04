Günlük burç yorumları: 5 Ağustos 2025 Salı

5 AĞUSTOS 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak, bugün plan yapmaktan, hayal kurmaktan ve hayal gücünü canlandıran, seni özellikle umutlu hissettiren şeylerden keyif alma eğilimindesin. Düşüncelerin taze olsa da aynı zamanda biraz yavaşlıyor ve kendine fazladan zaman ayırarak tefekkür ve meditasyondan büyük fayda sağlayabilirsin. Geçmişi inceleyerek, bilgeliğini geleceği iyileştirmek için kullanmak adına harika bir dönemdesin. Yılın bu zamanı, genellikle kendi sonuçlarına ve kararlarına varmak, sezgine güvenmek için gerekli alanı daha sık tanıdığın bir dönemdir. Yine de bilgileri kendi koşullarında almak ve geri bildirimlerden yararlanmak da ödüllendirici olabilir. Bu günlerde sosyal alanındaki Venüs ve Jüpiter, seni mutlu eden veya başkalarıyla bağlantı kurmanı sağlayan aktivitelerden keyif alman için güçlü bir destek sağlıyor. En iyi sonuç için, geri çekilme ihtiyacın ile yeni durumlara atılma arzunu dengeleyip zamanını iyi bölmeye çalış.
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