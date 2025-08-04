4 - 10 Ağustos 2025 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta Ağustos’un belki de yılın en hareketli haftalarından biri olabilir. Mars Teraziye geçiyor ve geçmesiyle birlikte Uranüs Satürn Neptün ve Plüton gezegenlerinin hepsine bu hafta açı yapıyor.

Öncelikle Mars Terazide çok da sevdiği bir pozisyonda değil. Cesur olması gerekirken biraz daha tereddütlü, kararsız, karşı tarafı düşünmeye çalışmaktan dolayı biraz dengeyi kaybetmiş ve öfke kontrolü zamanlamalarını doğru yapamayan bir durumda olabilir.

Devamında neredeyse tüm Satürn ve ötesi gezegenlerle açı yapacak. Yani bu da bu haftayı oldukça önemli kılıyor.

Satürn ve Neptün ile karşıtlık yani sert, Plüton ve Uranüs ile de üçgen yani uyumlu açı yapacak. Satürn ve Neptün ile olan karşıtlığı açıkçası bizi engellenmiş hissettiren, ben ve karşıdaki arasında dengesizliğe sürükleyebilen, sorumlulukların çok fazla olduğu, dengesizlik ve kaos getiren bir döneme işaret ediyor ve tüm bu etkiler bizde bir öfke yaratıyor.

Uranüs ve Plüton üçgenleri ise bu gergin dönemde odağımızın çok güçlü olduğunu, disiplin ve zekamızın da oldukça iyi çalıştığı anlamına geliyor. Farklı yollar ile engelleri aşmak için yaratıcı çözümler bulabiliyoruz. Yani aslında hem zorlayıcı hem de destek verici bir etki. Bu hafta olan başlangıçlar aslında büyük bir gerilim yaratacak olması ile birlikte çok büyük bir güç vaadediyor bence. Merkür’ün retro olması tabiki bir handikap ama bu hafta oldukça savaşçı ve başarıya aç, başarı kazanmaya yakın etkiler taşıyor.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Yay burcunda haftaya başlıyoruz. Güneş ve Merkür ile de Ay’ın uyumlu açıları var. Bugün her ne kadar sert Mars açıları olsa da oldukça iyimser ve güvenli olduğumuz, kendimizi iyi ifade ettiğimiz, ailemizle ve sosyal ilişkilerimizde gayet uyumlu ilişkiler kurduğumuz bir gün.

Salı

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de aslında özgüvenli ve iyimser bir gün ama dünden farklı olarak Ay Mars ile sert etkileşimde. Yani bugün gergin. Bugün Mars’ın bu haftaki çok beliğin açıları belki daha çok kendini hissettiriyor.

Çarşamba

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Biraz daha durulup, daha gerçekçi ve sorumluluklara odaklı bir hale geliyoruz. Ay Venüs ile bugün sert etkileşimde. Yine de sosyal bir gün. Birtakım ufak yanlış anlaşılmalar, yanlış ifadeler olabilir.

Perşembe

Ay bugün de Oğlak burcunda. Bugün pek açısal etkileşimi yok. Sorumluluklarımıza odaklandığımız, disiplinli, biraz kötümser olabileceğimiz bir gün.

Cuma

Ay Kova burcuna geçiyor. Girer girmez Plüton ile kavuşum yapacak. Bugün biraz krizli olabilecek, belirgin olayların yaşanabileceği ilginç bir gün. Çünkü Ay bugün Mars’ın tüm açı yaptığı gezegenlere uyumlu açı yapıyor. Haftanın en ilginç günü. Hem enerjik, hem disiplinli, hem odaklı, hem de farklı şeyler düşünebilecek yaratıcı bir gün.

Cumartesi

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün dolunay günü. Ay’ın güneş dışında bugün bir açısı yok. Güneş karşıtlığı ise bugün duygusal oktavı oldukça yüksek, dolunay etkisini güçlü bir şekilde hissettiğimiz, birtakım önemli konuların açığa çıkabileceği bir gün.

Pazar

Ay Balık burcuna geçiyor. Bugün biraz tembellik isteyebileceğimiz, hayalgücü yüksek, gerçek hayatın zorluklarından biraz kaçmak isteyebileceğimiz, yaratıcı bir gün. Ay Uranüs ile sert etkileşimde. Bugün çok yüksek bir değişiklik isteği olabilir ve irademiz çok da güçlü olmayabilir. Disiplinli olmakta zorlandığımız, biraz savrulduğumuz dağınık bir gün olabilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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