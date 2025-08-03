Günlük burç yorumları: 4 Ağustos 2025 Pazartesi

Ay bugün erken saatlerde, Akrep burcundan çıkarak Yay burcuna geçiyor. Günün erken saatlerinde Ay, Uranüs'e karşıt açı yapıyor; bu da bir yüzleşme, beklenmedik bir plan değişikliği veya ani bir dürtüyle hareket etme gibi, rutinimizi bozabilecek sürpriz bir gelişme getirebilir. Planlarımız gerçekleşmeyebileceği için seçeneklerimizi açık tutmamız en iyisi. Bu geçiş sırasında duygusal sorumluluklardan kaçmanın veya bir çıkış yolu aramanın peşinde olabilir ve pek de uzlaşmacı olmayabiliriz.

Ancak sabah saatlerinde Ay, Satürn, Neptün ve Plüton ile uyumlu açılar yapıyor; bu da duygular ile pratik uygulamalar arasında bir denge bulmamıza yardımcı oluyor. Sorumluluk almak sadece güçlendirici olmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal olarak geliyor. Aynı zamanda, hayallerimize ve ideallerimize bağlanarak kendimizi duygusal olarak rahatlatmanın ve sakinleşmenin yollarını bulabiliriz. Yay burcundaki Ay, en azından duygusal düzeyde dünyaya karşı daha doğrudan ve spontane bir yaklaşımı teşvik ediyor.

Gün ilerledikçe, Ay ve Merkür arasındaki bağlantı ortak bir payda bulmamıza, iletişim kanallarını açmamıza yardımcı oluyor.

Bugün dürüstlükten daha fazla keyif alıyoruz. Gelişmeleri takip etmekten ve bilgilenmekten hoşlanıyoruz.