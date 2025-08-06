Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2025 Perşembe

7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Ay, dikkatini güçlü bir şekilde sorumluluklarına çeviriyor. Ancak yönetici gezegenin Mars bugün karşıt burcuna geçerek ilişkilerini canlandırıyor, zaman zaman çatışmalar da çıkarabiliyor. Bu geçiş 22 Eylül'e kadar sürecek. Yeni bir ilişkiye veya ortaklığa aceleyle girebilirsin ya da bu transit yakın ilişkilerindeki sorunları yüzeye çıkararak ilgilenmeni gerektirebilir. Eğer ortamı temizlemek istiyorsan bu iyi bir şey olabilir, ancak kendi uyarılma ve kendini ifade etme ihtiyacına dikkat etmezsen hayatına agresif insanlar veya durumlar çekebilirsin. Diğerleriyle ilişkilerin canlı ve aslında kendi ihtiyaçlarının bir yansıması olarak görülebilir. Kendine karşı dürüstlük ve çaba ile bu dönem bir ilişkiye taze enerji getirmek veya ilişki hedeflerini netleştirmek için güçlü bir süreç olabilir. Yeteneklerin bu süreçte bir ortaklıkla parlayabilir ya da bir bağlantı seni güçlü şekilde motive edebilir. Hayatına başkaları aracılığıyla hareket ve canlılık geliyor! Bu döngü, enerjini, motivasyonunu ve kararlılığını nereye ve nasıl yönlendirdiğinle ilgili ve işleri halletmek için ekip olmayı veya ikili çalışmayı güçlü şekilde vurguluyor.