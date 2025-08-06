Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2025 Perşembe

7 Ağustos 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 06 Ağustos 2025 09:52
ABONE OL

  • Mars bugün Terazi burcuna geçiyor ve 22 Eylül'e kadar bu burçta kalacak. Mars, Terazi burcunda zararlı konumda (Terazi, Mars'ın yönettiği Koç'a karşıttır) olduğundan, burada diğer burçlara göre daha rahat değildir ve en iyi şekilde çalışmayabilir. Bu döngü boyunca yaklaşımımızda dolaylı olabiliriz ve pasif-agresif tavırlara dikkat etmeliyiz. Ancak bu dönem, uyum ve dengeyi aktif olarak aramak için iyi bir zamandır. Uzlaşmalar bulmak için yoğun çaba gösteririz. Mars'ın Terazi'deki döngüsünde barış ve adalet için savaşçı olabiliriz. Bir strateji geliştirmek ve bir hedefe ulaşmak için ekip çalışması yapmak adına mükemmel bir zaman. Ay, gün boyunca Oğlak burcunda ilerliyor ve Venüs ile Jüpiter'e karşıt açı yapıyor, bu da biraz huzursuzluk yaratıyor. Hedeflerimize ulaşmak için aşırıya kaçma eğilimimiz olabilir. Aynı zamanda, neşeli ve rahat kalma çabalarımız, gelişme, ilerleme ve kendimizi iyileştirme fırsatlarını kaçırmamıza neden olabilir. Duygularımız ile sağduyumuz arasında bir kopukluk olabilir ve özellikle duygulara duyarlılık konusunda küçük anlaşmazlıklar yaşanabilir. Görevlerimiz ile kişisel zamanımız arasında da bir ikilem hissedebiliriz. Yine de, Oğlak'taki Ay bize hedefler koymamız ve sorumluluklarımıza odaklanmamız için cesaret verir.

    1 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün Ay, dikkatini güçlü bir şekilde sorumluluklarına çeviriyor. Ancak yönetici gezegenin Mars bugün karşıt burcuna geçerek ilişkilerini canlandırıyor, zaman zaman çatışmalar da çıkarabiliyor. Bu geçiş 22 Eylül'e kadar sürecek. Yeni bir ilişkiye veya ortaklığa aceleyle girebilirsin ya da bu transit yakın ilişkilerindeki sorunları yüzeye çıkararak ilgilenmeni gerektirebilir. Eğer ortamı temizlemek istiyorsan bu iyi bir şey olabilir, ancak kendi uyarılma ve kendini ifade etme ihtiyacına dikkat etmezsen hayatına agresif insanlar veya durumlar çekebilirsin. Diğerleriyle ilişkilerin canlı ve aslında kendi ihtiyaçlarının bir yansıması olarak görülebilir. Kendine karşı dürüstlük ve çaba ile bu dönem bir ilişkiye taze enerji getirmek veya ilişki hedeflerini netleştirmek için güçlü bir süreç olabilir. Yeteneklerin bu süreçte bir ortaklıkla parlayabilir ya da bir bağlantı seni güçlü şekilde motive edebilir. Hayatına başkaları aracılığıyla hareket ve canlılık geliyor! Bu döngü, enerjini, motivasyonunu ve kararlılığını nereye ve nasıl yönlendirdiğinle ilgili ve işleri halletmek için ekip olmayı veya ikili çalışmayı güçlü şekilde vurguluyor.

    2 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Ay bugün tüm gün ruhsal alanında ilerliyor, bu da duygularını daha spontane bir şekilde ifade etmene olanak tanıyor. Ancak bugün, kendine güvenen ve rekabetçi Mars, iş ve sağlık alanına geçerek oldukça farklı bir enerji getiriyor. Bu Mars transiti 22 Eylül'e kadar sürecek ve günlük yaşamın, işlerin veya sağlık hedeflerinle ilgili olarak artan bir motivasyon, enerji ve cesaret getirecek. Rutinlerinle, işinle ya da sorumluluklarınla uğraşırken daha rekabetçi veya sabırsız olabilirsin; bu da hem motive edici hem de zaman zaman sinir bozucu olabilir! Daha bağımsız bir tempo oluşturabilirsen bu süreci daha verimli geçirebilirsin. Fazladan uyarılmaya ihtiyaç duyabilir veya iş ya da sağlık konularında kendi yolunu çizmek isteyebilirsin. Kendini geliştirmek için harekete geçmeye hazırsın! Bu döngü, arzularını doğal ve kendinden emin bir şekilde ifade etmek açısından en uygun zaman olmayabilir ama uzun süredir askıda kalmış projelere enerji harcamak veya bir sağlık ya da kişisel bakım programına başlamak için oldukça motive edici bir dönemdir.

    3 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün Ay, dikkatini iç dünyana veya çevrendeki durumların gizli katmanlarına çeviriyor. Ancak Mars bugün güneş haritanda beşinci evine geçerek sosyal hayatını hızlandıran bir süreci başlatıyor. 22 Eylül'e kadar sürecek bu Mars transiti; enerji seviyeni, cesaretini, kendini ifade gücünü ve özgüvenini artırıyor. Mars, neşe, kalp, yaratıcılık ve keyif alanını canlandırdığı için, kalbinin arzuladığı şeyin peşinden kendine güvenle gitmek için mükemmel bir dönemdesin. Bu süreçte doğrudan bir yaklaşım genellikle en iyi sonucu verir ancak zaman zaman fazla sabırsız veya ileriye atılmış hissedebilirsin; bu durumda kendini frenlemen gerekebilir. Yine de çoğunlukla bu etki sana harika bir enerji artışı sağlayacak ve gerçekten keyif aldığın aktivitelere kendini tamamen kaptırmanı teşvik edecek. Daha ilgili, daha neşeli ve enerjik olacaksın. Zevk aldığın şeylere daha çok zaman ve enerji ayıracak, etrafındakilere oldukça çekici ve etkileyici görüneceksin.

    4 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün Ay, ilişkilerinden daha fazla etkilenmene neden olabilir. Ancak Mars bugün güneş haritanda dördüncü evine geçiyor ve 22 Eylül'e kadar sürecek olan bu transit, ev ve aile hayatını canlandırıyor. Bu süreçte kendine veya evde geçireceğin zamana daha fazla önem vermelisin, fakat başkalarına karşı savunmacı davranmamaya dikkat etmelisin. Yine de bu dönem, aile içindeki eski sorunların kökenine inip çözüm bulman için uygun bir zaman olabilir. Ayrıca evle ilgili projelere ya da aile aktivitelerine daha fazla enerji ve girişimcilik katabilirsin. Mars ateşli ve doğrudan bir gezegen olduğu için bu geçiş, ev ortamına, kişisel gelişimine ve aile ilişkilerine canlılık, enerji ve dinamizm getirebilir. Evet, ortamı biraz hareketlendirebilir; fakat sorunlara doğrudan yaklaşman, aile üyeleri, ev arkadaşların veya evle ilgili konulardaki uzun süredir devam eden sorunlara daha hızlı çözümler getirebilir. Bu süreçte hem kendini hem de sevdiklerini daha fazla koruma eğilimin olabilir ve bu da dengeli kullanıldığında sana fayda sağlayacaktır.

    5 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün Ay, görevlerine odaklanman gerektiğine işaret ediyor ve çeşitli küçük işleri halletmek gündeminde olabilir. Ancak, eylem gezegeni Mars bugün güneş haritanda üçüncü evine geçiyor ve 22 Eylül'e kadar iletişim, ulaşım ve eğitim konularını hızlandırıp enerjilendiriyor. Bu süreçte oldukça hevesli olacak, enerjini öğrenimle ilgili girişimlere, kişisel ilgi alanlarına ve projelerine yönlendireceksin. En iyi sonuçları almak için sözlerinde ve eylemlerinde sabırsızlığa dikkat etmelisin. Aceleyle yapılan iletişimlere karşı temkinli olmanda fayda var. Yine de bu dönem motivasyonunu artırmak ve birçok küçük işi veya iletişimle ilgili projeyi tamamlamak için harika bir zaman. Sağlığını ve dinlenme ihtiyacını ihmal etmediğin sürece kendini biraz daha zorlaman olumlu sonuçlar getirecektir. Önümüzdeki haftalarda girişim başlatma, yeni projelere atılma veya eğitim ve öğretimle ilgili adımlar atma motivasyonun güçlenecek. Ayrıca, bu dönemde diğer insanlara ulaşma, iletişim başlatma eğilimin her zamankinden daha fazla olacak.

    6 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünkü geçişler, kendine zaman ayırma ve keyif yapma isteğini artırıyor. Ay döngüsünün bu dönemi senin için oldukça eğlenceli ve neşeli bir zaman. Ancak, Mars bugün burcundan çıkarak kaynaklar evine geçiyor ve 22 Eylül'e kadar güvenli ve konforlu bir yaşam sürme arzun güçleniyor. Maddi ihtiyaçlarına ve isteklerine daha çok odaklanacak, bunları elde etmek için cesaret ve motivasyon bulacaksın. Bu süreçte seni daha güvende hissettiren şeylere ve hayatında daha fazla konfor ve istikrar yaratmaya odaklanacaksın. Mevcut koşullarını iyileştirmek için harekete geçmeye hazır olacaksın. İsraf veya seni geriye çeken korkuları daha kolay fark edip bunları geride bırakmak için adımlar atacaksın. Kaynaklarını geliştirme isteğin güçlü olacak, ancak Mars'ın zorlayıcı açılarında bazı gerginlikler de yaşanabilir. Ayrıca, önümüzdeki dönemde öz değer ve saygı konularını da daha fazla sorgulaman söz konusu.

    7 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Mars bugün burcuna geçiyor ve önümüzdeki dönemde hedeflerini gerçekleştirme yolunda sana pozitif enerji, artan çekicilik, cesaret, enerji ve özgüven getiriyor. 22 Eylül'e kadar sürecek bu transit, tam anlamıyla bir enerji ve motivasyon patlaması olacak. Bağımsızlık isteğin güçlü şekilde ortaya çıkıyor. Bu etki seni enerjik, doğrudan ve ateşli kılarken, fazla enerjini nasıl yönlendireceğini bilemediğinde sabırsız veya tartışmacı da olabilirsin. Ancak, doğru şekilde yönetildiğinde, isteklerinin peşinden doğrudan, kararlı ve özgüvenle gitmen için ödüllendirici bir zaman olacak. Mars yanında olduğunda daha kararlı ve cesur davranabilirsin. Bu dönemde biraz daha kendine odaklanabilirsin; bu da ölçülü olduğu sürece yararlı olabilir. Ayrıca, bir partnerinin de sana destek olduğunu görebilirsin. Mars'ın gizlilik alanındaki son yolculuğu sırasında iç dünyanda, bitmemiş meseleler veya bastırılmış öfkelerle ilgili bazı farkındalıklar yaşamış olabilirsin, ancak bunları doğrudan bırakmak kolay olmamış olabilir. Artık Mars Terazi'deyken, bu enerjiyi çok daha açık ve dinamik bir şekilde ortaya koyabileceksin.

    8 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Ay bugün seni ilgili, meraklı ve meşgul tutuyor. Ancak Mars bugün gizlilik ve ruhsal alanına geçiyor ve 22 Eylül'e kadar Güneş haritandaki bu bölgede ilerlemeye devam edecek. Önümüzde, özellikle duygusal düzeyde dönüşüm ve yenilenme süreci var! Bu dönem, bilinçaltından gelen güçlü sinyallerle seni harekete geçirecek ve gözden kaçırdığın ya da bastırdığın sorunlara dikkatini çekecek. Önceliklerin değiştikçe enerjin biraz azalabilir, ancak enerjini yarım kalmış işleri tamamlamaya yönlendirmek ruh haline çok iyi gelebilir. Mars burcuna girene kadar bir toparlanma döngüsündesin ve bu gezegen güneş haritanda perde arkasında hareket ederken, önümüzdeki haftalarda önemli kulis faaliyetleri veya perde arkası gelişmeler yaşanabilir. Bu transit, artık sona ermiş veya ileriye gitmeden önce köklü şekilde değişmesi gereken konulara daha fazla odaklanmanı sağlayacak. Bu dönem, yeniden dengeye gelmek, hedeflerini ve isteklerini anlamak için ekstra dinlenme ve içsel zaman ayırman açısından oldukça önemli.

    9 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Ay bugün hayatında daha fazla konfor ve güvenlik ihtiyacına dikkat çekiyor. Ancak Mars bugün sosyal alanına giriyor ve 22 Eylül'e kadar burada kalarak arkadaşlıklarını ve bağlantılarını canlandırıyor. Mars artık kariyer ve statü alanından çıkıyor, bu da bu yaşam alanlarındaki baskıyı azaltıyor. Bu yeni Mars transiti, planlarını genel anlamda daha sorunsuz bir şekilde ilerletmen için de daha akıcı bir enerji getiriyor. İstediğin şeyin peşinden gitmek artık daha doğal gelecek. Önümüzdeki dönem sosyal olarak talep gördüğün veya yeni uzun vadeli planlar, hatta yeni bir iş kurma konusunda özellikle motive olduğun hoş bir şekilde yoğun geçebilir. Gelecekteki projeler için aktif olarak tohum ekebilir veya sahip olduğun birçok seçeneği deneyebilirsin. Bu transit, dileklerin, umutların, ideallerin, topluluk, arkadaşlar ve gruplarla ilgili konularda seni harekete geçirip motive ediyor. Sosyal ortamlarda inisiyatifi sen alabilir veya değer verdiğin amaçlar ve hayaller için enerjik bir şekilde çalışabilirsin. Ancak, drama seviyesinin fazla yükselmemesine dikkat etmelisin. Mars burada zorlayıcı açılar altındayken arkadaşlarla veya gruplarla sorunlar ortaya çıkabilir, ancak bu durum sorunlu alanların açığa çıkıp çözülmesine de yardımcı olabilir.

    10 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Mars bugün, 22 Eylül'e kadar sürecek kariyer ve itibar alanındaki yolculuğuna başlıyor. Bu, Mars'ın en hırslı geçişlerinden biri; her şeyin istediğin gibi gitmesini arzulayacağın bir dönem. Mesleki hayatına yeni enerji ve motivasyon getirebilir, ancak bazı durumlarda patronlarla veya ebeveynlerle çatışma yaratabilir. Mars burcunu zorlarken, karşıt veya savunmacı bir tavır sergilememeye dikkat etmelisin; fakat eğer ortamı temizleme ihtiyacı varsa, bunu yapmak için daha cesur olabilirsin. İster profesyonel ister kişisel olsun, ilerleme arzun artabilir. Kestirme yollara meyilli olman bazı hatalarla karşılaşmana neden olabilir, ancak sabırla bu süreç, işleri gerçekten halletmek için önemli bir dönem olabilir. Bu döngüde kariyer ve hayat yolundaki hedeflerine daha kararlı bir şekilde ilerleyip, ivme kazanacaksın. Bugün, Ay burcunda ilerleyerek duygularını ve kişisel planlarını güçlendiriyor.

    11 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Mars bugün, ruhsal alanına geçiyor ve enerji ile özgüvende bir dönüm noktasına giriyorsun. 22 Eylül'e kadar sürecek bu döngü, rutinlerden çıkmak ve kendini daha tam anlamıyla eğlendirmek için güçlü bir dönem. Yeni maceralar ve deneyimler daha cazip hale gelebilir, ve önümüzdeki dönemde fikirlerine tutkuyla bağlı hissedebilirsin. Eğer hayat son zamanlarda biraz durağan hissedildiyse, bu senin için gereken taze enerji ve canlanma olacak! Bu geçişle, çabaların ve eylemlerin başkaları ve evren tarafından destekleniyor gibi hissedilir. Coşkun yüksek ve giderek artıyor. İstersen başkalarını harekete geçirmek ve motive etmek konusunda başarılı olabilirsin, ancak kendi işini yapmaktan da oldukça memnunsun. Huzursuzluk yaşayabilirsin veya öğrenme isteğin şimdi genişleyebilir. Bugün, Ay mahremiyet alanında dolaşıyor ve biraz daha dinlenme ve iyileşme ihtiyacına işaret ediyor.

    12 / 13

  • 7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Mars bugün, mahremiyet alanına geçiş yapıyor ve 22 Eylül'e kadar burada kalacak. Cesaret ve eylem gezegeni Mars, bu yolculuk sırasında özel hayatına artan enerji getiriyor; bazen çok olumlu ve yoğun duygular yaşatırken, bazen de çatışmaları tetikleyebiliyor. Bu dönem, özel hayatında harekete geçmek ve finansal ya da duygusal destek için başkalarına ulaşmak adına harika bir zaman olabilir. İlişkilerde karmaşık dinamikler varsa, onları ele almak için uygun bir dönemdir. Ayrıca önemli bir projeye, araştırmaya veya incelemeye enerji vermek için güçlü bir dönem olabilir; kalp ve odak gerektiren bir konu ya da kişi olabilir. Önümüzdeki dönemde uzun vadeli planlama ve stratejiler özellikle cazip gelir. Kendini daha iyi anlama ya da araştırmaya daha fazla enerji harcayabilirsin. İçsel değişimlere ilgin artabilir, muhtemelen çatışmalar seni bu yöne itiyordur. Ancak bugün, daha dışa dönük hissediyorsun ve hafif bağlantılar ile iletişimleri tercih ediyorsun.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.