Günlük burç yorumları: 7 Ağustos 2025 Perşembe

7 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Mars bugün burcuna geçiyor ve önümüzdeki dönemde hedeflerini gerçekleştirme yolunda sana pozitif enerji, artan çekicilik, cesaret, enerji ve özgüven getiriyor. 22 Eylül'e kadar sürecek bu transit, tam anlamıyla bir enerji ve motivasyon patlaması olacak. Bağımsızlık isteğin güçlü şekilde ortaya çıkıyor. Bu etki seni enerjik, doğrudan ve ateşli kılarken, fazla enerjini nasıl yönlendireceğini bilemediğinde sabırsız veya tartışmacı da olabilirsin. Ancak, doğru şekilde yönetildiğinde, isteklerinin peşinden doğrudan, kararlı ve özgüvenle gitmen için ödüllendirici bir zaman olacak. Mars yanında olduğunda daha kararlı ve cesur davranabilirsin. Bu dönemde biraz daha kendine odaklanabilirsin; bu da ölçülü olduğu sürece yararlı olabilir. Ayrıca, bir partnerinin de sana destek olduğunu görebilirsin. Mars'ın gizlilik alanındaki son yolculuğu sırasında iç dünyanda, bitmemiş meseleler veya bastırılmış öfkelerle ilgili bazı farkındalıklar yaşamış olabilirsin, ancak bunları doğrudan bırakmak kolay olmamış olabilir. Artık Mars Terazi'deyken, bu enerjiyi çok daha açık ve dinamik bir şekilde ortaya koyabileceksin.
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