Akrep burcunun garip takıntıları

Herkesin bir küçük alışkanlıkları vardır ama bazı alışkanlıklar zamanla vazgeçilemeyen eylemlere dönüştüğünde bir takıntıdan bahsedebiliriz.

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Akrep burcunun garip takıntıları

Zodyak kuşağının en gizemli burcu olan akreplerin hiç bilmediğiniz gizli saplantıları olabilir.

 

İntikam

Akrep burcu, duvarları olan, kendini hemen ortalığa saçamayan bir karaktere sahiptir. Kendini koruma mekanizması çok gelişmiştir. Sadece çok güvendiği insanlara kendini açar. Bu nedenle eğer onun canını yaktıysanız sizden mutlaka intikam alacaktır. Öyle ki yıllar geçse, siz unutsanız bile akrep burcu size karşı olan intikam hissini kaybetmeyecektir.

 

Sabit saçlar

Sabit bir burç olması sebebiyle saçlarının da sabit olmasını ister. Dağınık, uçuşan saçlara tahammül edemez. Bu nedenle bol miktarda saç spreyi, jöle, hiç bulamazsa limon bile kullanabilir.

 

Kapalı alan

Bir ateş ile kıstırılmış akreplerin kendilerini sokup öldürdüğünü bilirsiniz. Akrep burçları da kapalı alanlarda kendilerini tehdit altında hissederler. Ferah ve açık havaları tercih ederler. Çok uzun süre kapalı bir alanda oturamaz, zaman zaman cam, kapı, pencere açma gereği hissederler. Balkon varsa ara sıra kendilerini balkona atarlar. Basık ve kapalı bir alandalarsa ve bunları yapamıyorlarsa çok daralır ve kendilerini sokağa atarlar.

 

Cinsellik

Genellikle cinselliğe karşı koyamazlar. Ruhlarının derinliklerini kendilerine saklasalar da bedenlerini başka insanlarla paylaşabilirler. Cinsellik ile ilgili çok şeye takıntılı olsalar da seks oyuncakları ilgilerini çeker.

 

Suça en yatkın burç hangisi?
+12
1) Yengeç  İnanılır gibi değil ama zodyağın suç makinesi Yengeç burcu. Ruh hali değişimlerinden olsa gerek, kıskançlık duygusu olsa gerek, iyice cinayete meyillilermiş. Şiddette meyilleri de olan Yengeç burcu mensupları, FBI istatistiklerinde en tehlikeli burç olarak görülüyorlar. 

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