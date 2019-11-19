Aslan erkeğine aşık olmak için 6 neden

Aslan erkeğine neden aşık oluyoruz merak ettiniz mi hiç?

Yazın sıcak günlerinde dünyaya gelen aslan burcu erkeğinin aşık olunası özellikleri.

Aslan burcu erkeği sıcakkanlıdır

Eğer bir aslan erkeği ile beraberseniz bütün çevrenizin sevgilinizi en yakın olarak görmesi işten bile değil. Herkese yaklaşımı kibar ve tatlıdır. Yeni tanıştığı insanlar ondan hemen hoşlanırlar. Arkadaş edinmekte zorlanmaz böylece kalbinizi fetheder.

Aslan burcu erkeği esprilidir

Arkadaş edinmek demişken aslan burcu erkeğinin kendini sevdirebilmesinin en temel sebebi espritüel olmasıdır. İnce ve zeki espriler yapmaya bayılır. Eğer etrafında sürekli kahkahalar atan birine şahit olursanız tahmin etmesi zor değil o bir aslan burcudur. Ailenizi, arkadaşlarınızı eğlendirmeyi, güldürmeyi çok sever.

Aslan burcu erkeği cooldur

Komik ve eğlenceli yanı bir tarafa karşılaştığınızda gözlerinizi ondan alamazsınız. Her hareketi sizi kendine çeker. Jestlerine ve mimiklerine hayran olursunuz. Kendine olan güvenli duruşu sizin de ona güvenmenizi sağlar.

Aslan burcu erkeği korumacıdır

Bir aslan gibi sürüsüne ve sürüsündeki her bireye ayrı ayrı sahip çıkar. Yalnız bu sahiplenme bir baskı unsurundan çok sizi dışardan gelecek tehlikelere karşı korumasından gelir. Yanında olmadığınızda kimse sizin hakkınızda ileri geri konuşamaz. Bu surumda kayınvalidenize karşı da sizi her daim savunacağından emin olabilirsiniz.

Aslan burcu erkeği kin tutmaz

Ateş grubuna mensup her insan gibi aslan burcu erkeğinin de siniri saman alevi gibidir. Çabuk tutuşur ama hemen söner. Kavgaları uzatmaz, sizi üzdüğünde de gönlünüzü almak için elinden geleni yapar. Hatalı siz bile olsanız siniri geçtikten sonra rahatlıkla oturup konuyu kavgasız gürültüsüz çözmeniz zor olmayacaktır.

Aslan burcu erkeği yaratıcıdır

Klişe aşk rutinlerinden sıkılanların gözdesi aslan burcu erkeğidir. Sizi mutlu etmek için yeni ve yaratıcı yollar bulmak onlar için çocuk oyuncağıdır. Hele söz konusu evlilik teklifi ise görenleri hayrete düşürecek, kıskandıracak yeni yollar keşfeden biriyle beraber olduğunuz için gurur duyarsınız.

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