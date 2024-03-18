Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!

Kate Middleton yani Catherine Elizabeth Middleton, 9 Ocak 1982'de İngiltere'nin Reading kentinde dünyaya geldi. 2001 yılında St Andrews Üniversitesi'nde sanat tarihi okurken, bu okulda Prens William ile tanıştı. 2003 yılında başlayan bu ilişki, 2010 yılında evlilikleri ile taçlandı. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu oldu.

Doğum haritası ve evliliği

Kate Middleton'un doğum haritasına baktığımızda; Güneş burcunun Oğlak, Ay burcunun ise Yengeç yerleşiminde olduğunu görüyoruz. Bu göstergeler onun Dolunay doğumlu olduğunu söylüyor. Dolunay doğumlu kadınlar, ilişkilerde erkekten daha baskındır. Hayatları denge ve ilişki sınavları ile geçer, kendilerini partnerlerinin aynasında görerek tanırlar, aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durmak, ilişkileri sürdürmek ve haklarını korumak için daha fazla mücadele verirler. Prens William'ın Güneş burcunun Yengeç olması ve Kate'in Güneş'inin tam karşısında bulunması da onun bu yolculuğu kanıtlar nitelikte. Her ne kadar zıt burçlar birbirini tamamlasa da ilişkileri için denge kurmak adına daha fazla emek harcamaları gerektiğini söyleyebiliriz. Kate; Aslan burcundaki yükseleni, Kova burcundaki Venüs'ü ve Merkür'ü ile bu evlilik için daha fazla sorumluluk alan ve harekete geçmek zorunda kalan kişi olabilir. Evlilik evinde yerleşen Retro Venüs'ü ile bu evlilik aynı zamanda onun için karmik bir sınavdır.

Kate Middleton’a ne oldu?

Kate Middleton ve evlilikleri hakkında son zamanlarda her yerde spekülatif haberler duymaya başladık. Önce aldatıldığına ve boşanacaklarına dair haberler yayılırken, 19 Aralık tarihinde ona dair son bir fotoğraf karesi yayınlandı ve Ocak 2024'te mide ameliyatı olduğu açıklandı. Ardından uzun bir süre gözlerden kayboldu. Mart ayında ise onun olduğu iddia edilen yeni kareler paylaşıldı.

Göksel kombinasyonlara baktığımızda; Güneş - Neptün kavuşumu ve yavaş yavaş Retro Merkür etkilerine girmiş olmamızla birlikte bu karelerin asılsız, hatta photoshop olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu süreçte 'bayraklar yarıya indi' diye servis edilen fotoğraflar da 2022 yılına aittir. Öte yandan Kate'in doğum haritasında Ocak ayıyla birlikte Plüton'un evlilik evinde hareket etmeye başladığını görüyoruz. Plüto, bulunduğu evi tamamen dönüştürür ve değiştirir. O alanda yıkımlar, aydınlanmalar, yenilikler yaratır. Kendimiz olamadığımız, özgür hissedemediğimiz yerlerden özgürleşmekle ilgilidir.

Plüton aynı zamanda güç sahibi olan kişilerin kontrolcülüğü, manipülasyonu ile de bağlantılıdır. Şubat ayı boyunca yalnız Plüto değil, Mars, Venüs, Uranüs kareleri, Yeniay ve Dolunaylar; kişinin ev, statü, kariyer, aile, evlilik alanlarını ardı ardına tetikledi. Bu tetiklenmeler onun kişiliğinde ve evliliğinde sert dönüşümler ve sarsıcı etkiler yarattı. Dolayısıyla yalnızca bu göstergelere bakarak dahi konunun sadece 'sağlık' olmadığını söyleyebiliriz.

Kate'in doğum haritasında aynı zamanda Ocak ayında doğum haritasındaki sağlık evi ile birlikte Ay Düğümleri de tetik aldı. Ay Yengeç'te; mide, göğüsler ve rahmimizi anlatır. Plüto ise kanserle ilgilidir. Yani; evet, bir mide ameliyatı yaşamış olabilir veya kanser de olabilir. Ancak bu ameliyat süreci, Ay Düğümleri ile Güneş Ve Ay'ının tetiklenmesi ile kadersel bambaşka etkileri de beraberinde getirmiştir. Süreç içinde bilmediğimiz başka krizler ve olaylar da yaşanmıştır. Zaten susturulmak istenen Kate, bu sorunları bahane edilerek iyice baskı altına alınmış olabilir.

Tüm bu olaylar öncesinde aslında 2022 sonu ve 2023 yıllarında Kate tutulma süreçlerini yine ev ve statü alanlarında, Boğa- Akrep aksında yaşadı. Bu tutulmalar zinciri, 28 Ekim tarihinde tamamlandı. Ocak- Şubat aylarında ise gerçekleşen son tutulma tetiklenerek olayların ve krizlerin dış dünyaya sızmasına sebep oldu. Ancak Akrep etkisi ile bizler gizlenen gerçekleri tamamıyla öğrenemedik.

14 Ekim tarihinde gerçekleşen tutulma ise Kate'in haritasında yeni bir döngüyü başlattı. Bu döngü 1,5 yıl boyunca Kate'in iletişim, haber, basın alanında; Mars, Satürn ve Plüto'su üzerinde gerçekleşecek. Bu etkiler ile de onun kendini ifade etme şeklinin, basının ve gerçek düşüncelerinin güç sahibi kişiler tarafından kontrol edileceğini söyleyebiliriz. Tutulmalar Terazi- Koç aksında gerçekleşirken ona; alttan aldığı, idare ettiği, kendi olamadığı konuları defalarca gösterecek, özgürleşmesi, kendi olabilmesi, hakkını savunması ve adalet isteği için fırsatlar verecek. Tüm bu göstergeler, Neptün'ün de 8. evinden ilişkiler alanına yaptığı açılarla aldatıldığını da bize söyleyebilir. 25 Mart ve 8 Nisan Tutulmaları ile Nisan ayı boyunca yaşayacağımız Merkür Retrosu, olayları düzeltmek ve iyileştirmek adına Prens William'a bir fırsat verebilir.

Kate, evlilik alanında alacağı Kova transitleri ve Terazi- Koç Tutulmaları ile muhtemelen yavaş yavaş uyanışlar yaşayacak, tıpkı Kova burcunda Ay'ı olan Prenses Diana gibi isyankar, kendini ayrıştıran çıkışlar yapacaktır. Açığa çıkan gerçeklerle de muhtemelen eşi William'ın statüsü zarar görmeye başlayacaktır. Eğer William gereken akılcı aksiyonları alırsa, yavaş yavaş Prens Charles'ın tahtına geçebilir. Yine de Plüton'un ağır fakat durdurulamayan ilerleyişi ilerleyen zamanlarda sembolik olarak devam eden Monarşik sistemin tamamen son bulmasına sebep olacaktır. Bizler de önümüzdeki iki tutulmada bu fitilin nasıl ateşlendiğine şahit olacağız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi