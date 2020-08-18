Aslan burcunda Yeniay

Merhaba, 19 Ağustos Çarşamba sabah saat 5.51'de bir Yeniay gerçekleşecek. Etkilerini bu günlerden itibaren hissetmeye başladığımız yeniay Ağustos ayı sonuna kadar etkili olacak. Aslan burcu liderliği, yaratıcılığı, cesareti ve yaşam enerjisini sembolize eder. Kendimizi ifade etme ve dikkat çekme motivasyonumuzun arttığı, angarya işler, sorumluluklar ve endişe verici konulardan uzaklaşıp hayatın eğlenceli taraflarına odaklandığımız zamanları anlatır. Hem an haritasında yeniay derecesinin haritanın 1. evine düşmesi hem de Koç burcunda asaletli konumdaki Mars'tan güçlü destekler alması bu dönem yeni başlangıçlar adına ortaya oldukça güçlü bir karakter ve cesaret koyabileceğimiz anlamına geliyor. Bu karakter, özgüven ve cesaret kişisel haritalarımızda Aslan burcu hangi alana düşüyorsa o alanlarda hayatımıza güçlü yeni başlangıçlar yapabileceğimiz anlamına geliyor.

Fakat sorumluluklar ve endişe verici konulardan o kadar da hızlı kaçamayacağız. An haritasında Mars'ın oldukça güçlü olmasına rağmen sağlık ve iş hayatı ile ilgili konularda en az onun kadar kendi asaletinde olan Satürn gezegeni ile yaptığı zorlayıcı açılar bu cesareti kırabilecek durumlar olduğunu ve arada bir frene basmamız gerektiğini de gösteriyor. Bu da özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kontrolü de elinden bırakmamamız, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda görev ve sorumluluklarımızdan o kadar da kaçamayacağımız gerçeğini yüzümüze vuruyor ve bize korku fısıldayan iç sesimize biraz da olsun kulak vermemiz gerektiğini söylüyor. Eğer gaz ve frene doğru zamanlarda basarsak bu Yeniay çok güçlü ve olumlu enerjiler barındırıyor.

Ülkemiz açısından bakıldığında finans, bankacılık, ülke kaynakları ile ilgili konularda liderler tarafından cesur kararların alınabileceğini görmekteyiz. Bu cesur kararlar yeni düzenlemeleri de beraberinde getirebilir. Ayrıca bu dönem müsriflik ve gösteriş adına yapılan gereksiz harcama konularını da gündeme getirebilir. Spekülasyonlar, çatışma getiren konular, kazalar ve yangınlar da ülke gündemini meşgul edebilir.

Ayrıca Aslan burcu altını temsil eder ve bu dönemde altında bir yükseliş beklenebilir. Sağlık açısından kalp ve damar hastalıkları ile ilgili konularda biraz daha tedbirli olmakta fayda var.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirmelerimize geçelim;

Yükselen Koç

Bu dönemde en çok ön planda olacak yükselenlerden bir tanesi de yükselen Koç'lar olacak. Sahnede olmak, eğlenmek, tatil yapmak, aşk ve flörtle ilgili yeni gelişmeler sizi bekliyor. Risk alırken dikkatli olmalı, abartılı harcamalardan kaçınmalısınız.

Yükselen Boğa

Yeniay sizin için ev, aile, ebeveynler, gayrimenkul konularıyla alakalı olacak. Sevdiklerinizle evde eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Diğer yandan ebeveynleriniz ve ev ahalisiyle çatışma riskini de barındıran bir dönem olabilir.

Yükselen İkizler

Sosyal ilişkileriniz oldukça aktif. Yakın çevrenizle iletişiminizin yoğun olduğu, kendinizi özellikle sözel olarak güçlü ve cesur ifade ettiğiniz bir dönemdesiniz. Yaratıcı fikirlere açık bir dönem. Kardeşleriniz veya arkadaşlarınızla gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Finansal konularla ilgili cesur kararlar, yeni başlangıçlar yapabilir, kariyerinizi de ilgilendirecek cesur projelere, yeni para kaynaklarına, yatırımlara girebilirsiniz. Sizin de abartılı harcamalardan kaçınmanız gereken bir dönem.

Yükselen Aslan

Hayatınızda oldukça etkin olduğunuz, kendinizi güçlü bir şekilde ifade ettiğiniz, eğlenceli bir ay sizi bekliyor. Özellikle yurtdışıyla bağlantılı veya eğitim ile ilgili konularda hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Görünüşünüzle ilgili değişikliklere gidebilir, dikkat çekici bir tarzınız olabilir.

Yükselen Başak

İçsel olarak özgüvenli ve motive hissettiğiniz bir dönemdesiniz. İzolasyon konuları gündeme gelebilir. Borç ve alacak konularıyla ilgili kontrolünüzün dışında bazı olaylar gerçekleşebilir. Akışta kalmakta fayda var.

Yükselen Terazi

Arkadaşlarınızla eğlenceli zaman geçireceğiniz, yeni sosyal gruplara katılabileceğiniz bir dönemdesiniz. İkili ilişkiler konuları da sizin için ay sonuna kadar çok aktif, bu konularda bir takım gerginlikler yaşamanız da söz konusu olabilir.

Yükselen Akrep

Toplum içinde ve kariyerinizde ön plana çıktığınız, kendinizi etkin şekilde gösterdiğiniz bir zaman. İş yerinde cesaret ve yenilik gerektiren konularda inisiyatif alabilir, otorite ve güç sahibi kişilerden destekler alabilir, başarınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Sağlıkla ilgili adımlar atmak için elverişli bir dönem. Kazalara dikkat etmelisiniz.

Yükselen Yay

Eğitim ve akademik konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yurtdışı bağlantılı projeleriniz varsa kendinizi göstermek için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınızın da hareketli olduğu, varsa çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir zamandasınız.

Yükselen Oğlak

Finansal konular, borçlar ve kredilerle ilgili yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönem. Miras konuları ile ilgili gelişmeler yaşayabilir, aileden destekler alabilirsiniz. Abartılı harcamalardan, düşüncesizce girilen kredilerden veya borçlardan kaçınmanız gerekiyor.

Yükselen Kova

İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili yeni başlangıçlar yaşayacağınız, eğlenceli zamanlar yaşayacağınız, kendinizi etkin bir şekilde ifade edebileceğiniz bir dönem. Seviyorsanız gidin konuşun bence.

Yükselen Balık

İş ortamınızda bir takım yenilikler gündeme gelebilir. Çalışma arkadaşlarınız arasında ön plana çıktığınız, liderlik fırsatı elde edebileceğiniz bir dönem olabilir. İş ile ilgili yatırımlar yapabilir, maddi kaynaklarınızı sağlığınızı güçlendirmek adına kullanabilirsiniz. Diyete veya spora başlayabilir, yaşam tarzınızla ilgili yenilikler yapabilirsiniz.