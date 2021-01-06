Aşıdan sonra maske takmaya devam edecek miyiz?

Maske, hijyen ve sosyal mesafe; virüsün yayılmasını engellemenin anahtarı olmaya devam ediyor ancak Covid-19'u önlemek adına birçok şey değiişti. Mesela aşı, çok ihtiyaç duyulan ve güvenliği sağlayan bilimsel bir gelişme olsa da her şeyi birden bire iyileştiremiyor.

Aşılamadan hemen sonra bağışıklık elde edilemiyor ve aşı aynı anda herkesin kullanımına sunulamayacak. Bu nedenle, yüksek riskli bireyler ve diğer gruplar aşılandıktan sonra bile maske takma gibi önemli hafifletme önlemleri devam edecek. Uzmanlara göre, aşı uygulaması devam ederken yüz maskelerinin gerekli olmasının nedenleri:

Aşı oldukça etkili olsa da herkes için bağışıklık sağlamıyor

Emory Universitesi'nden Yrd. Doç. Marybeth Sexton, Pfizer aşısının yüzcd 95 oranında etkili olduğunu bildirmesine rağmen, bunun aşılanmış nüfusta hala korunamayacak bir kısmının olduğu anlamına geldiğini de ifade ediyor. Sürü bağışıklığı sağlanana kadar Covid-19'a bağışıklık geliştirmeyenleri korumak için maske takmak gerekli olacak. Sexton, "Sürü bağışıklığına sahip olmak için nüfusun %60 ile %70'inin bağışık olmasına ihtiyaç duyulacağını tahmin ediyoruz" dedi. Özellikle yeni, iki dozluk bir aşı ile sürü bağışıklığına ulaşmanın zaman alacağını sözlerine ekledi.

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Aşı olan kişilerin hala virüsü yayıp yaymayacağı bilinmiyor

Drexel Üniversitesi Dornsife Halk Sağlığı Okulu'nda epidemiyoloji ve biyoistatistik alanında yardımcı doçent olan Michael LeVasseur, ne yazık ki aşı olan kişilerin taşıyıcı olup olamayacağının henüz kesin olarak bilinmediğini söyledi.

LeVasseur, "Aşılanmış birinin ikincil enfeksiyonlara neden olan bir enfeksiyon kapıp kapamayacağına dair hala sorular var." dedi. Başka bir deyişle, aşı olan kişilerin hala enfeksiyonu etrafındakilere geçirebilme ihtimali var. İnsanların herhangi bir Covid-19 semptomu göstermedikleri zamanın en bulaşıcı olduğu an olduğunu da sözlerine ekledi.

Mevcut onaylı Covid-19 aşıları ve aşı adayları iki doz halinde yapılmakta. Tedavinizi tamamlamak için üç ile dört hafta arayla iki doz aşı olmanız gerekecek. Yani doktorun odasından çıkar çıkmaz virüse karşı dokunulmazlık sağlanamayacak.

"Aşıya bağlı olarak muhtemelen 28 gün boyunca enfeksiyonu önlemek için gereken bağışıklık düzeylerine ulaşamayacaksınız" diyen LeVasseur, bunun ikinci aşı dozundan bir hafta sonraki 28 gün olduğunu da sözlerine ekledi. Vücudunuz aşıya tepki verirken kendinizi ve başkalarını Covid-19'un yayılmasına karşı korumak için maskeler gerekli olacak ve bazı insanlar yakında aşı olacak olsa da birçok insan aşıyı hemen 2021'in ilk günlerinde alamayacak. Bu, aşı sırasını beklerken herkesin sağlıklı kalması için kamusal alanlarda ve kapalı alanlarda maske takmayı çok bir önemli hale getiriyor.

Maske takmak zorunda kalacağımız süre, nüfusun ne kadarının aşılanacağına bağlı

Sexton'a göre insanların aşıyı yaptırma konusundaki istekliliği veya isteksizliği, ne kadar süre maske takmamız gerektiğini ve yaşamın "normale" dönmesini beklememiz gerektiğini doğrudan etkilediğini ifade ediyor. İnsanlar aşı olmaya istekli değilse, herhangi bir sürü bağışıklığı elde etmenin imkansız gibi göründüğünü ekliyor.