Oldukça dayanıklı olması sebebiyle önceleri "sihirli" olarak adlandırılan asbest, artık akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa yol açmasıyla "ölümcül toz" olarak biliniyor.

Asbest nedir?

Isıya, kimyasala, yanmaya karşı oldukça dayanıklı olan asbest yumuşak ve uzun liflerden oluşan doğal bir mineral olsa da insan vücudu için bir zehir etkisi yaratıyor. Yüksek yalıtkanlığı sebebiyle birçok maddeyi daha dayanıklı bir hale getirmek için kullanılabilse de solunması veya yutulması halince vücutta kalıcı olarak sıkışıp, kansere ve ölüme kadar uzanan rahatsızlıklar oluşturabiliyor.

Asbestin etkileri nelerdir?

Akciğer zarı kanseri (mezotelyoma) neredeyse sadece asbest maruziyetiyle oluşur ve asbest kanseri olarak bilinir. Bunun yanı sıra asbest, farklı akciğer veya gırtlak kanserlerine yol açabilir. Özellikle bebekken asbest içerikli pudraya maruz kalmış kadınlar ilerde daha yüksek bir yumurtalık kanseri riskiyle karşı karşıya kalır.

Asbest nerelerde bulunur?

Bazı yalıtım malzemeleri, çimento, fayans, alçıpen gibi yapı malzemeleri, yapıştırıcılar, ısıya dayanıklı kumaşlar, pudralar ve kozmetik ürünlerinde asbest tespit edilebilir. Bu ürünleri üreten fabrikalarda çalışan işçiler yoğun asbest maruziyeti riski taşır.

Asbestten korunmak için alınabilecek önlemler:

Asbest içerebilecek ürünlerin farkında olun ve bunları satın almamaya dikkat edin.

Tehlikeli iş kollarında çalışıyorsanız iş güvenliği kurallarına mutlaka uyun ve düzenli olarak kontrollerinizi yaptırın.

Evinizde tadilat yapıyor, yaptırıyor ve riskli malzemelerle çalışıyorsanız mutlaka havalandırma sağlayın, eşyalarınıza sirayet etmemesi için koruyucu bir örtü kullanın.

Referanslar:

Daniel King."Asbestos" Şuradan alındı: https://www.asbestos.com/asbestos/