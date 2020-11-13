Farkındalık yaratalım: Akciğer kanseri

Kanser hastaları arasında Covid-19’a bağlı ölümlerde akciğer kanseri ve hematolojik kanserlerin üst sırada olduğunu biliyor muydunuz? Prof. Dr. Nil Molinas Mandel, akciğer kanseri hakkında merak ettiğimiz soruları yanıtladı.

Farkındalık yaratalım: Akciğer kanseri
Sağlık
13 Kasım 2020 Cuma
Dilay Argün
Dilay Argün dargun@hthayat.com

17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Farkındalık Günü’nde bir farkındalık daha yaratabilmek adına Amerikan Hastanesi’nden Prof. Dr. Nil Molinas Mandel ile konuştuk.


Pandemi sürecindeyiz ve bu nedenle bu dönemde hastaneye gitme oranlarının düştüğünü ve kanser tanısının daha geç evrelerde konulduğunu biliyoruz. Sizin bu süreçte gözlemleriniz nelerdir?

Ülkemizde ilk Covid-19 olgusuna 11 Mart 2020’de tanı konulmuştur. Bu tarihten itibaren, özellikle ilk 3-4 ay boyunca hastaneye başvuran hasta sayısının azaldığını, kanser hastalarının rutin kontrollerini aksattığını ve bazı gerekli tetkiklerini yaptıramadıklarını gözlemledik. Pandeminin başladığı ilk aylarda rutin cerrahiler ertelenmiş, ancak acil durumdaki hastalara cerrahi girişimler uygulanmıştır. Ameliyatların ve hastane başvurularının ertelenmesi kanser tanısını da geciktirmiştir.


Covid-19 pandemisi sırasında, ölüm riskinin (mortalite) ve morbiditenin belli hasta gruplarında arttığı bilinmektedir. Bunlar arasında kalp ve damar hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları, obezite, hipertansiyon, diyabet ile özellikle kronik akciğer hastalıkları ve kanser hastaları yer almaktadır. Kanser hastaları arasında da, Covid-19’a bağlı ölümlerde akciğer kanseri ve hematolojik kanserler üst sıralardadır. Yapılan analizlerde ölüm riskinin, 65 yaş üzerinde ve performans durumu kötü olan hastalarda arttığı dikkati çekmektedir.


Tabii ikisi de çok farklı iki hastalık ancak akciğer kanserinin belirtileri arasında da Covid-19 belirtileri arasında da geçmeyen öksürük, nefes darlığı bulunuyor. Bir yerde benzer semptomlar var. Bu noktada kişi kendinden şüphelenip Covid-19 testi yaptırabiliyor ancak akciğer kanserinden şüphelenmiyor. Kişi hangi semptomları yaşarsa mutlaka muayeneye gelmeli?

Öksürük, nefes darlığı ve yaygın vücut ağrıları hem akciğer kanserinde hem de Covid-19 enfeksiyonu sırasında ortaya çıkabilmektedir. Var olan öksürük özelliklerinde ve sıklığında değişiklik olması, kanlı balgam çıkartma, boyunda veya diğer vücut bölgelerinde ele gelen yumuşak doku kitlesi, göğüs ağrısı, dirençli omuz ağrısı ve kilo kaybı akciğer kanserinin belirtileri arasındadır. Bu hastaların mutlaka bir doktora başvurması gerekmektedir.


Akciğer kanserinin çoğunlukla sağlığa zararlı – tütün ürünleri, alkol – ürünleri tüketimi ile doğrudan ilişkili olduğu biliniyor. Bir de hiçbir şekilde sağlığa zararlı ürünleri tüketmeden ne yazık ki akciğer kanseri tanısı konulan kişiler bulunuyor. Genetik de bir faktör evet ancak sağlığa zararlı ürünleri kullanmayan kişilerde başka neler akciğer kanserine sebep olur?

Akciğer kanserinin en sık nedeni, sigara ve hava kirliliğidir. Asbest ve oda havasında radon gazının fazla bulunması da akciğer kanserine yol açmaktadır. Ancak, akciğer kanseri oluşmasında bu faktörlerin dışında, hastalığı tetikleyen bazı mutasyonların varlığı da gösterilmiştir. Bu da bize akciğer kanserinin tek tip bir hastalık olmadığını anlatmaktadır. Özellikle sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanserinin daha farklı bir yoldan geliştiği ortaya konmuştur. Bu hastalarda kapsamlı bir şekilde yapılan araştırmalarda, özel mutasyonların varlığı anlaşılmıştır. İnsan genom atlasları araştırılmış ve akciğer kanserinin gelişmesinde rol oynayan genomik değişiklikler gösterilmiştir.



Akciğer kanseri kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor. Bu nedenle “akciğer kanseri” tanısı konulmuş kişilerin ve yakınlarının çoğunlukla kanseri “amansız hastalık” olarak gördüğünü göz önünde bulundurduğumuzda neler söylemek istersiniz?

Akciğer kanserinin erken tanısı için, yüksek risk grubundaki (55 yaş üzeri, yoğun sigara içen) sağlıklı bireylerin yıllık Bilgisayarlı Tomografi ile kontrol edilmeleri önerilmektedir. Böylece kanserin erken tanısı ve bu aşamada cerrahi tedaviyle şifa şansı olmaktadır. Yeni tedavi seçenekleriyle akciğer kanseri, kronik hastalıklar arasında yer almaktadır.


Akciğer kanserinde son yıllarda gelişen yeni tedavi yöntemleri neler?

Akciğer kanserinin tek tip hastalık olmadığı ve çeşitli genomik farklılıklar gösterdiği belirlendikten sonra tedavi seçenekleri çok artmıştır. Klasik kemoterapilerin yanında, hedefli tedavilerle immünoterapi seçenekleri geliştirilmiştir ve bu tedaviler günlük pratiğimize önemli ölçüde değişiklikler getirmiştir. Hedefli tedavilerin çoğu ağız yoluyla alınmaktadır. İmmünoterapiler de akciğer kanserinin tedavisinde bir çığır açmıştır. Uygun seçilmiş akciğer kanserlerinde kemoterapisiz tedavi seçenekleri artmaktadır. Ancak hala sistemik kemoterapiyle tedavisi mümkün olan hastalar çoğunluktadır. Tedavi seçimi için, tanı anında bu mutasyon analizlerinin yapılmasını önermekteyim.


Akciğer kanserinin bu belirtilerine dikkat!
Akciğer kanserinin bu belirtilerine dikkat!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.