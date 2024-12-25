Arkeopark olacak: Antik stadion

Bolu Müze Müdürlüğü tarafından 2008 yılında Büyükcami Mahallesinde yapılan kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan stadyum için 21 Temmuz 2022 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütür ve Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bolu Arkeoloji Müzesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sona erdi.

Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bölgenin turizme açılması için "antik stadion" alanında temizlik ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı. "Antik stadion"un gece de görülebilmesine imkan sağlayan ışıklar ilk defa geçtiğimiz gün yakıldı. Boluda, kazı çalışmaları tamamlanan Roma dönemine ait "antik stadion"un arkeopark olması için proje hazırlanacak. Roma dönemine ait alanın ilerleyen günlerde bir cazibe merkezi haline geleceğini dile getiren Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Emre Gürsoy "Yakın zamanda bir projelendirmeyle birlikte arkeopark planımız var. Buranın cazibe merkezi haline geleceği bir proje planlıyoruz. İlde bulunan diğer tarihi alanlarla ilgili çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Manşet fotoğrafı: Faruk Çidem

Haber içi fotoğraf: DHA