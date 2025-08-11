Araştırma: Dedikodu aşkı canlı tutuyor

Yeni bir araştırma, çiftler arasındaki dedikodunun daha fazla mutluluk ve daha iyi ilişkilerle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Çalışma, Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayımlandı. Çalışmanın yazarı Chandler Spahr: "İtiraf etmek isteyip istemediğimizden bağımsız olarak, herkes dedikodu yapar. Bu çalışma, romantik ilişkilerde dedikodunun ve iyi oluşun dinamiklerini inceleyen ilk araştırma olma özelliğini taşıyor" açıklamasında bulundu.

Araştırma, dedikodunun yalnızca boş bir gevezelikten ibaret olmadığını gösteriyor. Çiftlerin dedikodusu mutlulukla güçlü ve tutarlı bir şekilde ilişkili. Dedikodu aynı zamanda—biraz daha az ölçüde—ilişki kalitesiyle de bağlantılı.

Çalışmaya, Güney Kaliforniya’dan 76 aynı cinsiyetli ve farklı cinsiyetli romantik çift katıldı. Katılımcılar, Elektronik Olarak Etkinleştirilen Kayıt Cihazı (EAR) adı verilen taşınabilir bir dinleme cihazı taşıdı. EAR, insanların gün boyunca söylediklerini örnekleyerek kaydediyor; bu çalışmada günlük konuşmaların yaklaşık %14’ü kaydedildi ve araştırma asistanları tarafından analiz edildi. Bu teknoloji, katılımcıların günde yaklaşık 38 dakika dedikodu yaptığını; bunun yaklaşık 29 dakikasını romantik partnerleriyle dedikoduya ayırdığını ortaya çıkardı.

Genel olarak çiftler yüksek mutluluk düzeyleri bildirse de, eşcinsel çiftler farklı cinsiyetli çiftlerden daha yüksek mutluluk seviyelerine sahipti. Araştırmacılar, romantik partnerler arasındaki dedikodunun duygusal bağ kurmanın bir biçimi olabileceğini öne sürdü. Örneğin; bir partiden eve dönerken yaşanan bir durumu düşünün. Uzmanlar, “Arabada ne yaparsınız?” diye sordu, psikoloji profesörü Megan Robbins. “Partideki herkes hakkında konuşursunuz. Kim ne söyledi, ilişkilerinde ne oluyor.”

Araştırma yazarlarına göre, bir partiden eve dönerken partnerle birlikte olumsuz dedikodu yapmak, çiftin partideki arkadaşlarından daha güçlü bir bağa sahip olduğunun göstergesi olabilir. Olumlu dedikodu ise eğlenceli anıların süresini uzatabilir.

Bu durum, partnerlerin ‘aynı takımda’ oldukları algısını pekiştirerek bağ, güven ve diğer olumlu ilişki özelliklerini güçlendirebilir, ayrıca genel iyi oluşa katkıda bulunabilir. Araştırmacılar ayrıca, dedikodunun bir 'sosyal düzenleme aracı' olarak işlev görebileceğini, uyumlu bir ilişkiye katkı sağlayacak beklenti ve davranışların oluşmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Bu çalışma, Robbins’in 2019’da yayımladığı ve dedikoduyla ilgili bazı uzun süredir devam eden efsaneleri çürüten çalışmanın devamı niteliğinde. O çalışmada da EAR teknolojisi kullanılmış ve şu bulgulara ulaşılmıştı: Kadınlar erkeklerden daha fazla 'yıkıcı' dedikodu yapmıyor, düşük gelirli insanlar zenginlerden daha fazla dedikodu yapmıyor ve gençler, yaşlı yetişkinlere göre daha fazla olumsuz dedikodu yapıyor.

Araştırmacıların bakış açısından dedikodu, mutlaka olumsuz değil. Sadece fiziksel olarak orada olmayan biri hakkında konuşmaktır ve bu konuşma olumlu, nötr veya olumsuz olabilir.

Kaynak: John Warren. "Gossip is good for romance, study finds". Şuradan alındı: https://phys.org/news/2025-08-gossip-good-romance.html. (08.08.2025).