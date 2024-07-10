Araştırma: Bağırsak bakterileri ile otizm ilişkisi

Blim insanları bağırsak bakterileri ile otizm spektrum bozukluğu arasında "kesin bir ilişki" buldular. Nature Neuroscience adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada, bilim insanları bağırsak mikrobiyomu bileşimindeki değişiklikler ile otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireylerin gözlemlenebilir özellikleri ve semptomları arasında "kesin bir ilişki" kurduklarını iddia ediyorlar.

Araştırma kapsamında Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Siew Ng ve meslektaşları, 1 ila 13 yaş aralığındaki, otizm spektrum bozukluğu olan ve olmayan 1.627 çocuktan alınan dışkı örneklerini analiz etti. Bağırsak mikrobiyomunun belirli bakteriyel ve bakteriyel olmayan bileşenlerinin ve bunların işlevlerinin hem erkek hem de kız çocuklarda otizm spektrum bozukluğuna (OSB) katkıda bulunabileceğini buldular.

Genellikle otizm tanısı için laboratuvar testlerine gerek yoktur, yalnızca bir uzman tarafından gözlem yapılması gerekir. Ancak bazı durumlarda çocuklar otizm tanısı için dört yıla kadar bekleyebilir. Bu araştırma geliştirilebilirse otizm tanısı koymak için bu kadar uzun zamanlara ihtiyaç kalmayacak...

Bağırsak mikrobiyomu sindirim sistemimizde bulunan mikroorganizmaların - 'iyi' ve 'kötü' bakterilerin - topluluğudur. Bu bakterilerin sağlıklı dengesi, sindirim, metabolizma, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlıkta hayati bir rol oynar. Otizm ile mikrobiyom arasındaki olası bağlantı ilk olarak 1990'larda, ebeveynlerin otistik çocuklarının bağırsak bakterilerini öldüren antibiyotikler aldığında davranışlarında değişiklik olduğunu bildirmeye başlamasıyla ortaya çıkmıştı. Gözlemler, bilimsel araştırmalarda büyük bir dalgaya yol açtı ve otizmli bireylerin bağırsak mikrobiyal bileşiminde önemli - ancak tutarsız - farklılıklar olduğunu öne süren düzinelerce çalışmaya yol açtı.

New York Üniversitesi'nden Taroncher-Oldenburg konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İlişki gerçektir - çalışmamızdan çıkardığımız sonuç budur. Bunun mekaniğinin hala çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve mide-bağırsak sağlığı konusunda bağımsız danışman Dr. Elizabeth Lund, "Dışkı örneklerinin analizinin tanıya yardımcı olabileceği fikri çok heyecan verici, çünkü şu anda değerlendirilmeyi bekleyen çok sayıda çocuk ve yetişkin var. Mevcut süreç çok uzun ve doğru tanı koyabilecek şekilde eğitilmiş psikolog, psikiyatrist gibi klinisyen eksikliği var" dedi.

Referanslar

Camille Bello. “Groundbreaking research reveals ‘definitive association’ between gut microbiome and autism”. Şuradan alındı: https://www.euronews.com/health/2023/07/11/groundbreaking-research-reveals-definitive-association-between-gut-microbiome-and-autism (11.07.2024)