Aralık ayı aylık burç yorumları 2023

Esenlikler. Bu ay uzak gezegen etkileşimleri açısından çok belirgin bir etki gözlemlemiyoruz. Fakat gezegen yön değişiklikleri ve gezegen burç değişiklikleri oldukça önemli.

Venüs ay başında Akrep ay sonunda ise Yay burcuna geçiş yapacak. Ay’ın büyük çoğunluğunu Akrep burcunda geçirecek olan Venüs ile biraz kıskançlık, biraz kontrol, biraz manipülasyon ile ikili ilişkileri bir araya getireceğiz. Aslında bu ikili ilişkilerimizi gerçekçi bir düzlemde incelememiz için güzel bir etki. Eskimiş, bize zarar veren kısımlardan kurtulmak için pozitif bir zaman. Venüs ay sonunda Yay burcuna geçecek ve kıskançlık, kontrol havası çokça yumuşayıp yerini özgürlük ve rahatlığa bırakacak.

Merkür bu ay oldukça hareketli. Oğlak burcuna geçiş yapacak ve kışın karanlık, depresif havası bir kez daha üzerimizde olacak. Fakat çok gerçekçi düşünüyoruz, hayallerimizi somutlaştırıyoruz ve çok çalışkanız. Merkür yine Ay’ın ortasında Retro hareket yapıp ay sonunda tekrar Venüs gibi Yay burcuna geçecek fakat Oğlak burcundan geri dönerek. Tabii ki yine iyimser hava geri dönecek.

Merkür’ün Retro hareketi herkesin malumu. Bu dönemde yeni anlaşma, yeni başlangıç, yeni satın alınan şeyler, yeni iş, yeni atılan imza… Bunlar için önermediğimiz bir dönem. Eğer zorunda kalarak yaptıysanız ileride geriye dönüp düzeltme yapmanız gereken durumlar oluşabilir.

Neptün, Chiron ve Jüpiter ise ileri harekete başlayacaklar. Neptün ve Chiron çok uzun süre Retro harekette kalırlar ve yön değişiklikleri her zaman etkilidir ve uzun dönemlerin başlangıcıdır. Hayalini kurduğumuz, idealize ettiğimiz konular üzerine çalışmalarımız tekrar hız kazanacak. Chiron düz hareketi ile acılarımızdan öğrenme sürecimizde bize eşlik edecek olaylar tekrar daha belirgin bir şekilde hayatımıza girecek.

Ay’ın son günü, tam yılbaşında ise bay Noel baba Jüpiter ileri harekete geçecek. Bu gerçekten çok manidar olmuş. Çünkü şans getiren Jüpiter Noel baba ile sık sık örneklendirilir :) Jüpiter’in ileri hareketi hayatımızdaki şans faktörünü yükseltecek. Özellikle Boğa burcunda parasal şans konularını ilerletecek. Konfor arayışımız daha da artacak. Tabi bu para piyasalarında birtakım yükselişlere işaret edebilir. Özellikle arsa, arazi, toprak konularında.

Aralık Ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Aralık – Merkür Oğlak’ta!

2 Aralık – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

3 Aralık – Venüs Plüton Karesi:

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

4 Aralık – Venüs Akrep’te!

6 Aralık – Venüs Satürn Üçgeni:

İkili ilişkilerde sabitlik ve düzen arayışında olduğumuz, sadakatli zamanlardan geçiyoruz. İlişkimizi somutlaştırmak adına adımlar atabiliriz.

6 Aralık - Neptün İleri harekete geçiyor!

8 Aralık – Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

8 Aralık – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

10 Aralık – Venüs Jüpiter Karşıtlığı:

İkili ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman fakat biraz abartmaya ve fazla pembe tablolara meyilliyiz. Kendimizi kandırma riski mevcut.

11 Aralık – Merkür Venüs Altmışlığı:

Kendimizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğimiz, hayatımızda eskimiş ve dönüştürülmesi gereken konuları masaya yatırıp güçlü ve etkili aksiyonlar aldığımız, sezgilerimizin de güçlü olduğu ve bizi desteklediği günlerdeyiz.

13 Aralık – Merkür geri harekete başlıyor!

14 Aralık – Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ulaşma yolunda irademizi ve motivasyonumuzu güçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Kendimizi ifade etme şeklimiz hedeflerimize hizmet ediyor ve güçlü pozisyondaki kişilerden destek alabileceğimiz bir zaman.

16 Aralık – Mars Chiron Üçgeni:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

17 Aralık – Güneş Neptün Üçgeni:

Muhtaç durumda olan insanlara empatimiz ve yardımseverliğimizin, yaratıcılığımız ve romantizmimizin arttığı bir dönem. Hedeflerimiz ve hayallerimiz senkron gidiyor hissini yaşadığımız günlerdeyiz.

18 Aralık – Merkür Jüpiter Üçgeni:

Eğitim için oldukça elverişli bir zaman. Bu dönemi almak istediğimiz eğitimler, yapmak istediğimiz anlaşmalar, kurulması gereken önemli iletişimler için verimli kullanabilirsiniz.

21 Aralık – Venüs Uranüs Karşıtlığı:

Özellikle sosyal ilişkilerde değişim istediğimiz, farklı bir şeyler yapmak istediğimiz bir dönem. Bir süre sosyallikten uzak kalmak bile söz konusu olabilir. Hayatımıza aniden yeni insanlar girebilir veya çıkabilir. İlginç insanlarla tanışabiliriz.

21 Aralık – Merkür Satürn Altmışlığı:

Zihinsel olarak disiplinimiz üst düzeyde, entelektüel faaliyetler, sınava veya önemli görüşmelere hazırlanmak konusunda verimli bir zaman dilimi.

22 Aralık – Güneş Oğlak’ta!

22 Aralık – Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

23 Aralık – Merkür Yay’da!

23 Aralık – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

24 Aralık – Güneş Satürn Altmışlığı:

Kendimizi disipline edebildiğimiz, görev ve sorumluluklarımıza odaklandığımız, duygularımızı bir süreliğine erteleyebildiğimiz bir zaman dilimi. Hedeflerimize ulaşma yolunda kullanabileceğimiz günlerdeyiz.

25 Aralık – Venüs Neptün Üçgeni:

Soğuk zamanlarla birlikte Neptün’ün ortamı yumuşattığı da bir dönem. Romantizmden çok da uzak kalmıyoruz. En büyük handikabı melankoli olan günlerdeyiz.

27 Aralık – Chiron ileri harekete geçiyor!

27 Aralık – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

27 Aralık – Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

28 Aralık – Merkür Mars Kavuşumu:

İletişimsel gerginlikler ve tartışmalar zamanı. Ayrıca cesur kararlar için uygun olabilecek bir dönem. Cesaret toplamanız gereken önemli konuşmalar, yazışmalar varsa bu dönem çok elverişli.

29 Aralık – Merkür Neptün Karesi:

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

29 Aralık – Venüs Plüton Altmışlığı:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

29 Aralık – Venüs Yay’da!

31 Aralık – Jüpiter ileri harekete geçiyor!

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