Antidepresan kullanmayı bırakırken nelere dikkat edilmeli?

Çeşitli psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan antidepresanlar, kullanmayı bırakmak istediğimizde biraz başımızı ağrıtabiliyor.

+ Sonra Oku
Antidepresanı bırakmak bir meseledir!
Duygu İslamoğlu

Depresyon, kaygı bozukluğu, panik atak gibi psikolojik rahatsızlıkların yaygınlaşması, bu tür hastalıklar için kullanılan çeşitli antidepresanların kullanımının da yaygınlaşmasıyla sonuçlanıyor. Türkiye’de de 2007 yılından beri 10 sene içerisinde antidepresan kullanımının 2,25 kat arttığı biliniyor.

 

Antidepresanlar, türlerine göre farklı özellikler göstererek vücudun kimyasını düzenliyor ve psikiyatrik hastalıkları fiziksel olarak tedavi etmeye yarıyor. Özellikle sık kullanılan antidepresanlar arasında yer alan sertralin, sitalopram, essitalopram türevi ilaçlar ile bazı antipsikotik ilaçlar, genellikle düzenli olarak kullanıldıklarında ve belirli bir kullanım süresinden sonra etkisini gösteriyor. Antidepresan kullanımı ile ilgili bilinmesi gereken en önemli şey, hangi koşulda olursa olsun, ilaçların doktor önerisi olmadan kullanılmaması gerektiği. Bu tür ilaçları düzenli olarak kullanmak fiziksel ve zihinsel olarak ciddi değişimlere neden olabildiğinden, ilacı düzenli kullanmayı bırakırken de mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor. Durumunuzu bilen ve tedavinizi takip eden doktorunuz düzenli olarak ilaç kullanımınızı takip etmeli ve ilacı bırakmanız gerektiğinde de size ne şekilde bırakacağınızı açıklamalıdır.

 

Hiçbir ilacı doktor kontrolünde olmadan bırakmadığınıza emin olmalısınız. Eğer herhangi bir sebepten ve doktorunuzun önerisiyle antidepresan kullanmayı bırakmak üzereyseniz, bırakma süreci ile ilgili de bilmeniz gerekenler var. Doktorlar genellikle 2-4 hafta süren ve ilacı azaltarak bırakmayı öngören bir bırakma süreci önerirler ve bu süreçte gerçekleşen değişimleri takip etmek isterler. Doktor kontrolünde de olsa, antidepresanı bırakmak her zaman hoş bir deneyim olmayabilir. “Çekilme sendromları” ya da “antidepresan yoksunluğu” olarak adlandırılan belirtiler, antidepresanı azaltmaya başladığınızda ortaya çıkar ve bazı durumlarda 3 ay kadar sürebilir. Zor bir süreç olabilse de antidepresanı bırakma süreci bazı önlemler alınarak daha kolay atlatılabilir.

 

Doktorunuz en iyi dostunuz olmalı

Antidepresan kullanımı ile ilgili en önemli detay, doktorunuzla kurduğunuz ilişkide saklıdır. Güvendiğiniz bir tıp hekimi hikayenizi dinleyecek, belirtileri gözlemleyecek ve size uygun ilacı kullanmanız için sizi destekleyecektir. Gerekli gördüğünde de ilacı bırakmanızı isteyecektir. Gebelik, farklı sağlık sorunları ya da kişisel nedenlerden ötürü ilacı bırakmak istediğinizde, bunun sizin için doğru olup olmadığını ve ne şekilde bırakmanız gerektiğini belirleyecek olan kişi de doktorunuzdur. O yüzden bu süreçte muhakkak çok güvendiğiniz bir uzmanla çalışın ve onun sözünden çıkmayın. Yolda karşılaştığınız zorluklardan da hekiminizi haberdar edin ve öncelikle ondan yardım isteyin.

 

Aceleci olmayın

Kullandığınız ilacın türü de ne kadar süreyle antidepresan kullanmış olmanız da bırakma sürecini etkileyecek faktörler arasındadır. Bazen iki hafta, bazen de 3 ay süren bir bırakma süreciniz olacaktır; ancak bu noktada yine doktorunuzun talimatlarına uymalı ve sabırlı olmalısınız.

 

Biraz kafa karışıklığına hazır olun

Yapılan araştırmalar ve anketler, antidepresan kullanmayı bırakma sürecinde birçok kişide yorgunluk, halsizlik, ağlama nöbetleri, cinsel isteksizlik ve benzeri belirtilerin ortaya çıktığını doğruluyor. Özellikle SSRI türevi ilaçlar, serotonin hormonu dengesini düzenleyerek çalıştığı için bırakıldığında biraz kafa karıştırabiliyorlar. Ani gülme krizleri, yerini ağlama atağına bırakabilir, beklenmedik anlarda uyuma isteği yaratabilir hatta bazı durumlarda intihar düşüncelerine bile neden olabilir. Unutulmaması gerekir ki, tüm bunlar geçicidir ve tolere edilebilir. Antidepresanı bırakırken kafanız biraz karışacak ancak emin olun ki bu durum asla böyle devam etmeyecek.

 

Vücutta belirgin etkiler oluşabilir

Bulantı, ishal, iştahsızlık gibi sindirim sorunları, antidepresanı bırakma sürecinde sık görülen rahatsızlıklardandır. Bunların önüne geçmek için süreçte iyi beslenmek, bolca su tüketmek önemli.

 

İlaçsız hayatınızı kutlayın

Kendinize iyi bakmak, sağlıklı yaşamak zaten başlı başına bir antidepresandır! Antidepresanı bırakırken de ilacınızın yerine koyacağınız sağlıklı alışkanlıklarınızı belirlemeniz iyi bir fikir olabilir. Düzenli olarak yürüyüşe çıkın, bir diyetisyene gidip kendiniz için en uygun beslenme planını belirleyin, spor yapın, bol bol da sosyalleşin. Fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarınızı doğru bir şekilde gidermeye odaklanmak, psikolojik olarak sağlıklı bir hayat yaşamanın ilk adımıdır. İlaçsız hayatınız için bu değişiklikleri yaparken, aynı zamanda ilacı bırakırken yaşamanız muhtemel semptomların etkisini azaltmanızı da sağlayacak.

 

Bol bol gülün

İyi bir kahkaha gerçekten şifalıdır! Antidepresanı bırakma sürecinde en iyi gelen şeylerden biri de bol bol gülmektir. Komik videolar izleyin, arkadaşlarınızla komik oyunlar oynayın, kendinizi eğlendirmenin yollarını bulun. Siz kahkaha attıkça, vücudunuz artık o ilaçlara ihtiyaç duymayacağınıza daha emin olacak!

 

Yoga ve meditasyon yapın

İlacı bırakma sürecinde gerçekleşen değişiklikler ve belirtiler bazen gerçekten de çok yorucu hale gelebilir. Yoga ve meditasyon ise, kendinizi günden güne izlemenizi ve gözlemlemenizi sağlamak için en iyi yöntemlerdir. Bedeninizin ve nefesinizin farkında olarak yapacağınız yoga ve meditasyon pratikleri, ilacı bırakma sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır.

 

MUTLULUĞUN BEYİNDEKİ ŞİFRELERİ

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Pornografi nasıl zarar verir?
Pornografi nasıl zarar verir?
Güçlüklere karşı dirençli insanların 7 alışkanlığı
Güçlüklere karşı dirençli insanların 7 alışkanlığı
Anksiyete için doğal çözümler
Anksiyete için doğal çözümler
Negatif enerjiden kurtulmanın 3 yolu
Negatif enerjiden kurtulmanın 3 yolu
Sabah 9’dan önce yaptığınız 5 yanlış‏
Sabah 9’dan önce yaptığınız 5 yanlış‏
Şükretmenin ruh sağlığı üzerindeki etkileri
Şükretmenin ruh sağlığı üzerindeki etkileri
Karmanızı dengelemek için 9 pozitif ipucu
Karmanızı dengelemek için 9 pozitif ipucu
Duygularımız bizi hasta mı ediyor?
Duygularımız bizi hasta mı ediyor?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

  • Koruyucu psikolojik yaklaşım
    Koruyucu psikolojik yaklaşım

    Süresi : 29:24 İzlenme : 0

  • Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten kolay: Çocukluk çağı travması
    Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten...

    Süresi : 41:21 İzlenme : 0

  • Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli anlatıyor
    Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli...

    Süresi : 08:40 İzlenme : 0

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X