Bebeğinizin ilk kışı: Yeni ebeveynlere soğuk hava tüyoları

Bir kuzeyli atasözü der ki "Soğuk hava yoktur, yetersiz giysi vardır."

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Bebeğinizin ilk kışı: Yeni ebeveynlere soğuk hava tüyoları

Havaların soğuması evde tıkılıp kalmak için bir bahane değil; özellikle de yeni anneler için. Unutmayın ki sizin olduğu kadar bebeğinizin de temiz havaya ve harekete ihtiyacı var. Soğuk kış aylarında bebeğinizi güvende ve sıcacık tutabilmek adına tavsiyelerimize kulak verin.

 

Bebeğinizi kat kat giydirin

Siz giysilerinizin üzerinde bir mont ile rahatsanız eğer, bebeğinize kalınca bir kar tulumu giydirmelisiniz. Bebeğinizi kat kat giydirmek, ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmenizi sağlar. En alt kat, külotlu çorap ya da zıbın gibi dar bir parça olabilir. Bir sonraki katta pantolon ve uzun kollu bir kazak giydirebilirsiniz. Son olarak da mont, şapka ve eller-ayaklar için eldiven ve botlar. Pamuk ya da muslin gibi nefes alabilen kumaşlar tercih edin ve gerektiğinde giysileri giydirip çıkarın.

 

Arabadayken montunu çıkarın

Arabadayken bebeğinizin montunu çıkarmak, kulağa biraz mantık dışı gelebilir. Ancak sorun şu ki bebeğiniz ile bebek koltuğunun kemeri arasında fazla materyal kaldığında, bir kaza durumunda bu parçalar bebeğinize baskı yaparak onu tehlike altına atabilir. Bunun yerine, bebeğinizi önce koltuğuna oturtun daha sonra montunu giydirin. Ya da üzerine bir battaniye örtebilir ve araç ısındığında bebeğinizin aşırı ısınmaması için battaniyeyi kaldırabilirsiniz.

 

Yürüyüşe çıkarken bebeğinizi sarıp sarmalayın

Sıcaklık donma noktasındaysa ya da rüzgâr veya yağmur ile karışıksa, arabaya binme gibi kısa süreler dışında bebeğinizi dışarı çıkarmamaya özen gösterin. Fakat dışarısı kutuplar değilse eğer, bebeğinizi kalın bir kış montu, kulaklarını kapatan bir şapka, eldivenler ve bir battaniye ile gezmeye çıkarmanızda bir sakınca yok. Sık sık kontrol edin ve rahatsızlığa dair işaretler arayın. Yüzü kızarmış ve cildi sıcaksa, üzerine bir de huysuzluk yapıyorsa, aşırı ısınmış demektir. Yine huysuz ve gözleri yaşlıysa, tenine dokunduğunuzda soğukluğu hissedebiliyorsanız, bebeğinizi yeterince sarıp sarmalayamamışsınız demektir.

 

Kendi vücut sıcaklığınızla bebeğinizi ısıtmaya çalışın

Kangurular, soğuk havada kendi ısınızla bebeğinize ekstra sıcaklık sağlamanın harika araçlarıdır; ancak bebeğin o fazladan kazağa ihtiyacı olmayacağını da unutmamak gerek. Bebeğinizi kanguru ile taşırken dahi başını ve ayaklarını mümkün olduğunca sıcak tutmanız gerekiyor; çünkü vücut ısılarını bu bölgelerden kaybediyorlar. Ve her zaman olduğu gibi, bebeğinizi kanguru ile kucağınızda taşırken göğsünüz ya da giysilerinizle nefes yollarını tıkamamaya dikkat etmelisiniz.

 

Bebek arabasını örterken tedbirli olun

Soğuk havaya karşı önlem olarak, bebeğinizin arabasını bir battaniye ile sarmak ya da eski moda plastik kılıflarla korumaya çalışmak gibi bir hataya düşebilirsiniz; unutmayın ki bu yöntemler, arabanın içerisindeki bebeğinize giden havayı sekteye uğratabilir. Birçok bebek arabasında markaya ait özel örtüler olur; bunlar gerekli hava dolaşımını sağlayabilecek şekilde tasarlanıyorlar. Dolayısıyla en makul yöntem, sıkıca giydirdiğiniz ve göğüs hizasına kadar battaniye ile sardığınızın bebeğinizin arabasında yalnızca bu kılıfları kullanmak.

 

İç mekân sıcaklıklarının uygun olduğundan emin olun

Bebeğinizin üşümesinden korkuyor olabilirsiniz; ancak unutmayın ki iç mekandaki aşırı sıcaklık da sorun teşkil edebilir. Kapalı alan ısıtmalarında, nem oranı düşüktür ve bu durum bebeğinizin hassas cildini kurutabilir. Bu durumu engellemek adına iç mekân ısısını gün içerisinde olduğunca serin tutun – 20 ila 22°arasında. Bebeğiniz uyurken ise termostatı daha da düşürün – 18 ila 20°arasına. Böylelikle hem cildini koruyabilecek hem de olumsuz sendromlara karşı da önlem almış olacaksınız.

 

Kuru cildi önleyin

Soğuk hava, nem eksikliği ve dolaşım halindeki hava, beraberinde kuru, kaşıntılı ve pul pul dökülen cildi getirir. Ayrıca su da cildi kurutan bir etmendir ve bebeklerin çoğu, kış aylarında her gün banyo yapmaya gereksinim duymazlar. Bebeğinizi yıkarken sıcak değil, ılık su kullanın ve işinizi kısa sürede bitirin. Bebeğinizi kuruturken, kimyasal maddeler içermeyen iyi bir nemlendirici kullanın. Nemlendiriciyi gün içerisinde istediğiniz kadar yeniden uygulayın.

 

Tehlike işaretlerine karşı tetikte olun

Bebeğiniz titremeye başlarsa, elleri, ayakları ya da yüzü aşırı soğur ve kızarmaya başlarsa hemen sıcak bir yere götürün. Soğuk bölgeyi ısıtmak için ovalamamalısınız; cildi hasar görebilir. Bunu yerine cildi ısıtmak için ılık bezler kullanın ve sıcak giysiler giydirin. Birkaç dakika içerisinde düzelmezse eğer, doktorunuz ile iletişime geçin.

 

Manşet fotoğrafına dair küçük bir not: Danimarka'da bebekler ebeveynleri içerde yemek yerken restoran kapısında pusetlerin içerisinde ebeveynlerini bekliyor. Ebeveynler bu hareketi ile bebeklerinin içerdeki kirli havayı değil dışardaki temiz havayı solumasını amaçlıyor.

 

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Vücudun kan kaynağı olmayan tek bölümü, gözdeki korneadır. Oksijeni doğrudan havadan alır.

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