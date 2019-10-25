Çocuğunuza her gün sormanız gereken üç soru

Sıkıcı ve baskıcı olmadan çocuğunuzla iletişim kurmanızı kolaylaştıracak bu üç soru, aynı zamanda onun daha duyarlı bir yetişkin olma yolunda da çok işine yarayacak

+ Sonra Oku
Çocuğunuza her gün sormanız gereken üç soru

ÇOCUĞUNUZUN OKULDA NELER YAPTIĞINI ÖĞRENMENİN 25 YOLU Çocuklar okullarda her ne kadar yeni fikrilerle ve yeni insanlarla tanışacak olsalar da, ayrı düştükçe, aramızdaki bağın zayıflayacağını düşünmekten alamıyoruz kendimizi. Evet, tam bir ‘anne’ endişesi; ama aile bağlarını güçlendirmek için bir yol bulmanın hiçbir sakıncası yok.

 

Çocuklarınıza, her akşam yemeğinde yalnızca şu 3 soruyu sorarak aile bağlarınızı güçlü tutma adına bir şeyler yapabilirsiniz:

 

"Bugün nasıl cesurca hareketler yaptın?"

Çocuklarınıza, cesaretin şaşaalı bir hareketle değil; genelde küçük jestlerle gösterildiğini öğretin. Cesur ve iyi niyetli yanlarını erken yaşta ortaya çıkarmak – hala anne ve babaları tarafından korunduklarını hissederken – önemlidir. Şu an, üzerilerinde durdukları zeminiz biz; ancak günün birinde, okulda, işte ya da kişisel hayatlarında, üzerinde durabilecek yeni bir zemine ihtiyaç duyacaklar – kendi ellerinden çıkan bir zemine. Hayat ürkütücü ya da riskli bir hal aldığında, geçmişe bakıp sorunlarını halledebileceklerinin kanıtı olan cesur hareketlerini görebilmelerini isteriz.  Bugün ne kadar cesurdun? Bu soru ile cesaretlerini tanımaya öğrenecekler ve böylelikle gerçekten ihtiyaç duyduklarında, cesaret, eski bir arkadaşları olacak.

 

"Bugün ne kadar naziktin?"

Çocuklar, acımasız olabilirler. Yetişkinler de öyle. Bu durum, insanlığımızın getirilerindendir. Elbette yalnızca insan olmak yetmiyor; aynı zamanda da insancıl olmak gerek. Devlet okulları hakkında ne düşünüyorsanız düşünün, bizi bölen ve ayakta tutan farklılıkları çocuklara göstermenin etkili bir yolu olduğu kesin. Çocuklarımızın, oyun alanında aziz olmalarına gerek yok. Yalnızca çevrelerinde neler olduğunun farkında olmaları ve çevrelerini daha iyi bir yer haline getirme yolları bulmak için sorun çözmeleri gerek. Toplum, genelde çocuklarımıza nezaketin boyun eğmek ya da diğerlerinden daha zayıf görünmek olduğunu öğretiyor. Yanlış ne yazık ki. Çocuklarımıza, nezaketin, anlayışla yol göstermek ve diğerleri için daha güçlü olmak anlamına geldiğini öğretmemiz gerekiyor. Belki herkes sessiz kalırken bir arkadaşı savunmak şeklinde, belki de yemekte her zaman yalnız oturan kızın yanına oturmak şeklinde. Bugün ne kadar naziktin? Nezaket, güçtür; çocuklarımızın her gün bu güçleri üzerinde çalışmalarını sağlamamız gerekiyor.

 

"Bugün nasıl bir başarısızlık yaşadın?"

Çocuklarımızın istikrarlı bir şekilde başarı peşinden koşmalarını istiyorsak eğer, başarısızlıktan korkmadıklarından emin olmamız gerekiyor. Sıklıkla yapılan hatalar, yanlış adımlar ve yanlış hükümler, sır ve utançla dolu sonuçlar doğurur. Çocuklarınızın, kötü sınav sonuçlarını, bozulan arkadaşlıklarını ya da canlarını yakan herhangi bir şeyi saklamalarını istemezsiniz değil mi? Hayat, yenilgilerle doludur; ama bu durum, yenildiğimiz anlamına gelmez! Yalnızca denediğimizi gösterir – ki bu güzel bir şey, değil mi? Bu yüzden her akşam, çocuklarınızla birlikte başarısızlıklar üzerinde konuşun.

 

Bu 3 soruyu, çocuklarınıza gelecek yıllarda da sorun. Yanıtlar değişecek; ama aldıkları sevgi, aynı kalmaya devam edecek. 

  

İngilizce'den çevirip derlediğimiz bu haber huffingtonpost.com da yayınlanmıştır.

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Harvard'lı uzmanlara göre iyi çocuk büyütmenin 6 sırrı
Harvard'lı uzmanlara göre iyi çocuk büyütmenin 6 sırrı
Çalışmayan bir anneye söylenmemesi gerekenler
Çalışmayan bir anneye söylenmemesi gerekenler
Çocuğa ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Çocuğa ders çalışma alışkanlığı nasıl kazandırılır?
Eğitim Reformu Girişimi 2019 Raporu açıklandı
Eğitim Reformu Girişimi 2019 Raporu açıklandı
Ailece sofraya oturmak için 7 sebep
Ailece sofraya oturmak için 7 sebep
Başarılı ebeveynliğin 7 sırrı
Başarılı ebeveynliğin 7 sırrı

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler
    Adet dönemiyle ilgili ilginç gerçekler

    Süresi : 01:41 İzlenme : 5785

  • Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı
    Kendin yap köşesi: Otantik duvar süsü yapımı

    Süresi : 05:02 İzlenme : 3980

  • Muzun bilinmeyen 10 faydası
    Muzun bilinmeyen 10 faydası

    Süresi : 01:29 İzlenme : 3936

  • Bebek nasıl uyutulur?
    Bebek nasıl uyutulur?

    Süresi : 07:29 İzlenme : 10734

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X