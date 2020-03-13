Güçlü bir kız çocuğu yetiştirmek için ne yapmalı?

Kız çocuğunuzun dünyayla, kadınlıkla ve kendisiyle barışık bir şekilde büyümelerinde yardımcı olmak elinizde...

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Güçlü bir kız çocuğu yetiştirmek için ne yapmalı?

Güçlü kızlar, kendilerinden emin bir şekilde büyürler. Harekete geçmeyi, hayatları söz konusu olduğunda pozitif seçimler yapmayı ve başkaları için iyi şeyler başarmayı öğrenirler. Yaşadıkları dünyanın son derece farkındadırlar. Duygularını ifade eder, başkalarının duygu ve düşüncelerini ilgili bir tavırla kabul ederler. Güçlü kızlar, kendilerini sever, ‘yapabilirim’ tavrıyla büyürler. Elbette ki onlar da, herkes gibi güvensiz, şüphe dolu anlar yaşayabilirler; ancak bu duygular, tehlike arz etmezler, çünkü güçlü kızlar, sorunlarla başa çıkmayı bilirler. İşte size güçlü kız çocukları yetiştirmenize yardımcı olacak birkaç uzman fikri:

 

Bir şeye tutkuyla bağlanmasını sağlayın

Sevdiği bir aktivite ile meşgul olmak, kızınıza karşılaştığı mücadelelerle baş etme olanağı tanıyacak ve böylelikle özgüveni ve direnci artacaktır. Bir tutkuya sahip olmak, kızınızın örneğin online dizilerde kaybolmasındansa basketbol oynamasını ya da bir enstrüman çalmasını sağlayacak.

 

Karar verme süreçlerinde aktif olmasına izin verin

Mümkün olduğu sürece, hayatı hakkında yapıcı kararlar almasına izin verin. Kendi kıyafetlerini seçmesine izin verin; belirli sınırlar dahilinde. Katılacağı okul sonrası aktiviteleri kararında söz sahibi olmasını sağlayın. Unutmayın ki en çok neden hoşlandığını ya da nelerden zevk almadığını anlayabilmesi için yeni bir şeyler denemesi gerekiyor. Daha açık fikirli olun.

 

Aileniz için hangi değerlerin önemli olduğunu tanımlayın

Bu değerleri ifade ediş yollarını düşünün – mümkünse örneklerle. Kızınızın öğrenmesini istediğiniz bu değerleri günlük hayatınızda ona nasıl gösterebilirsiniz? Kızınızın büyüdükçe hangi özellikleri ve güçlü yönleri edinmesini istiyorsunuz? Bu özelliklerin, ebeveynlik yöntemlerinizle yansıtıldıklarından emin olun. Unutmayın, onun ilk rol modeli sizsiniz.

 

Problemlerini kendi kendine çözebilmesi için teşvik edin

Ebeveyn başa geçtiğinde, kız çocukları durumla başa çıkabilmek için gereken üstesinden gelme becerilerini edinemezler. Kızınızdan bir durumla başa çıkmada kullanabileceği üç strateji düşünmesini isteyin ve olası sonuçların neler olabileceğini sorun ona. Ne yapmak istediğine kendisi karar versin. Kararına katılmasanız da, kızınızın kendi hayatı üzerinde kontrol sahibi olmasına izin vermiş ve ona kendi kararlarından kendisinin sorumlu olduğunu göstermiş olacaksınız.

 

Fiziksel risk alması için teşvik edin

Risk almaktan kaçınan kızların özgüvenleri, risklerden kaçmayan ve onlarla yüzleşen kızlara kıyasla daha zayıf olur. Kızınızı konfor alanının ötesine gitmesi için destekleyin. Atletik olmayan kız çocuklarına bile genç yaşlarda fiziksel yeterlik ve özgüven geliştirebilmeleri için yardım etmek çok önemlidir. 

 

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Kızların birlikte hareket etmelerini sağlayın

Okulda işbirliği içerisinde çalışan ya da problemlerini birlikte çözen kızlar, büyük riskler almada ve sorunlarla yüzleşmede çok daha iyi olurlar. Bu kızlar, inanılmaz bir başarı ve yeterlik hissine sahip olurlar; dolayısıyla özgüvenlerinde büyük yükseliş görülür. Kızınızı ekip aktivitelerine ya da takım çalışması gerektiren organizasyonlara katılması için teşvik edin.

 

Kızınızın, onu yalnızca kendisi olduğu için sevdiğinizi bilmesini sağlayın

Mesela kızınızı sağlıklı bir şekilde beslenmesi için teşvik edin; ancak bu konuda saplantılı olmayın. Kızınızın düşüncelerini dinleyin, özgünlüğünü takdir ederek olmak istediği kişiyi olabilmesi için yardımınızı esirgemeyin. Kızınız, oluşturmaya çalıştığı kişiliği geçerli olarak görmenize ve yavaş yavaş ortaya çıkan genç kadını fark etmenize ihtiyaç duyar.

 

Denk geldiğinizde kavgalara müdahale etmeden geçmeyin

Kız çocukları ile ilişkisel şiddet (dedikodu, dışlama gibi) ve fiziksel şiddet hakkında konuşun. Ancak tüm kızların acımasız oldukları sonucuna varmayın, gruplaşan kızlar gördüğünüzde ‘kız çocukları işte…’ gibi şeyler söylemekten kaçının. Bunun yerine, kızların ilişkisel güçlerini ve adalet duygularını onaylayın, öfke gibi güçlü duygularını tanımlamalarına yardımcı olun, ilişkilerindeki değişimleri etkileyecek daha doğrudan ve olumlu yöntemler uygulamaları için destek verin.

 

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Kızınızı dinlemeye düzenli zaman ayırın

Kızınızın, anlayışlı ve dinlemeye hevesli olacağınızı bildiği sabit ve tahmin edilebilir zamanlar yaratarak (arabadayken ya da yürüyüş yaparken gibi), nihayetinde iç dünyasına girmenize izin vermesini sağlayabilirsiniz. Problemlerini onun için çözmeyin; yalnızca yaşadıklarını sınıflandırmak için sizi kullanmasına izin verin. Kendi kendine bulacağı yanıtlar, nihayetinde yaşamak için kullanacağı yöntemler olacak. Sadece dinlemek, müdahale etmeden ona konuşması ve kendini keşfetmesi için ona güvenli bir alan açmak, hem özgüvenini sağlamlaştıracak hem de kendi yolunu bulması için ona yardımcı olacaktır.

 

Kızınızın küçükken medya ve popüler kültürle olan ilişkisini sınırlandırın

Bu sınırlama, kızınızın kendi fikirlerini, yaratıcılığını ve hayal gücünü doğrudan yaşayacağı deneyimlerle geliştirebilmesini sağlayacaktır. Büyüdükçe, medyanın mesajlarını yavaşça almaya başlayacak. Bu sayede başlangıçta kurallar ve rutinler oluşturarak kızınızın kendi deneyimleri üzerinde kontrol sahibi olabilmesine yardımcı olabilirsiniz.

 

Ona filmlerdeki cinsellik ile gerçek hayattaki cinsellik arasındaki farkı anlatın

Kızınızla yaşına uygun bir şekilde seks ve cinsellik hakkında konuşmanız  çok önemli. Kızınız büyüdükçe, medyadaki imgelerle sağlıklı cinsellik arasındaki farkı anlamasında yardımcı olmanızın önemi gittikçe artar. Karşılıklı anlayış içerisindeki tartışmalarla bu farkı anlamasını sağlayabilirsiniz. Seksin çoğunlukla aşk, yakınlık ya da duygular olmaksızın resmedildiğinden bahsedebilirsiniz. Kızınız uygun yaşa geldiğinde, ona seksin dahil olduğu olgun, sağlıklı ve sevgi dolu bir ilişkinin ne olduğunu anlatmaya başlayabilirsiniz. Kadın olmak, adet görmek ile ilgili sorularını sizinle paylaşabileceğinden emin olun. Ona sunum yapar gibi anlatmak yerine, konuşmaya ihtiyacı olduğunda sizinle her şekilde konuşabileceğini bilmesini sağlayın.

 

Birlikte eğlenin

Güçlü bir kız çocuğuna sahip olmak, heyecan verici ve enerji dolu olabilir. İkinizin de keyif aldığı aktiviteler bulun ve bunları düzenli olarak birlikte yapın. Kızınız büyüdükçe bu bağlantıyı kaybetmemek için çabalayın – zor anlarla karşı karşıya kaldığınızda paylaştığınız bu özel bağa sahip olduğunuz için şükredeceksiniz.   

 

"Kızıma adet göreceğini nasıl anlatmalıyım?" yazısı burada!

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Yorumlar
10
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23

    baba eşittir özgüven

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  • Misafir
     
    29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:23

    güçlü baba var lığını sevgi ile hissettiren baba güçlü kız çocuğu vessselam

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  • Misafir
     
    28 Ağustos 2018 Salı 10:46

    ben evli değilim, bunda en büyük etken, günümüz koşullarında kızım olursa ona sahip çıkamayacağım korkusu ve etrafta gördüğüm başıboş bırakılmış kızların akıbetleri...

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  • Misafir
     
    30 Ağustos 2018 Perşembe 18:21

    haklısın arkadaş. bir kızım var ve en büyük korkum bu

  • Misafir
     
    31 Ağustos 2018 Cuma 12:58

    ben de evli değilim ve etrafa=çevreye, piyasa ilişkilerine=işgücü piyasasına hiç güvenmiyorum.

  • Misafir
     
    28 Ağustos 2018 Salı 03:52

    Hep aynı hikayeler

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  • Misafir
     
    28 Ağustos 2018 Salı 03:52

    Hep aynı hikayeler

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  • Misafir
     
    15 Mart 2018 Perşembe 01:05

    bence güzel bir paylaşım yapmışsınız. düşüncelerinize teşekkür ederim. gerekli olan şeyler ve göz önüne alınması gereken konular mevcut. iyi çalışmalar.

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  • 1818192361727866@facebook.com
     
    25 Aralık 2016 Pazar 21:52

    okunmalı

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  • Misafir
     
    25 Haziran 2017 Pazar 17:30

    okunmanlı


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