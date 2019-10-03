İkiz bebek bekleyen anne ve babalara öneriler

Hamile Eğitmeni Esra Ertuğrul, ikiz bebek bekleyen ebeveynlere dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.

Gebe kadın bir bebek beklerken birden ikiz bebekleri olacağını öğrenince sevinci ve telaşlanması ikiye katlanacaktır. Çünkü bir bebek için düşünülen planlar artık iki bebek için yapılmaya başlanmalıdır. Anne adayı ikiz bebeğe hamile olduğunu öğrendiğinde sevinci, heyecanı ve telaşı ikiye katlanacaktır? Şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Bebeklerim erken doğarsa? Gibi bir sürü soru kafasından geçecektir.

Anne ve baba adayının kafasındaki bu soruları ve endişeleri gidermek için:

İkiz gebelik hakkında sizi takip eden doktorunuzla konuşun.

İkiz gebelik ve ikiz bebek bakımı ile ilgili kitaplar okuyabilirsiniz.

İkiz bebekleri olan ailelerle iletişime geçebilir, onlarla konuşabilirsiniz.

Genellikle ikiz bebekler erken doğdukları için, erken doğum ile ilgili doktorunuzla konuşabilir, bu konuda bilgi edinebilirsiniz.

İkiz bebekleriniz sadece anne sütüyle yada mama takviyesi verseniz bile anne sütü ağırlıklı olarak besleyebilirsiniz. Bunun içinde anne sütü ve ikizleri emzirme hakkında bilgi edinmeye çalışın. Bunun için etrafınızda bebeğini sadece anne sütüyle, başarılı şekilde emziren annelerle, ikiz anneleriyle konuşabilirsiniz. Doğum yapacağınız hastanedeki bebek hemşiresiyle bu konuda bilgi alabilirsiniz.

Doğuma kadar olan dönemde bol bol dinlenin. Özellikle 5. aydan sonra bol bol dinlenip, uykularınıza dikkat edin.

Bebeğiniz için yapacağınız alış verişi son döneme bırakmayın. Hemen ilk günlerde olmasa da 28. haftaya kadar tamamlamanızda yarar vardır.

Evde size doğum öncesi ve sonrası dönemde yardımcı olacak kişileri organize edin. Ev işlerinizde, alışverişinizde ve bebekleriniz dünyaya geldikten sonra bebeklerinizin bakımında size kimler yardımcı olacak buna önceden karar verin. Son anda karışıklık olup, endişelenmeyin.

Tek bebek bekleseniz de ikiz bebek bekleseniz de gebelik süreciniz de bol bol su için. Ödeminizin olmamasını, daha konforlu günler geçirmenizi sağlayacaktır.

Beslenmenize de dikkat edin. İkiz bebek bekliyorum diye çok fazla yemenize gerek yoktur. İsterseniz doktorunuzun da tavsiyesiyle bir diyetisyenden yardım alabilirsiniz. Unutmayın ki bebekleriniz sizin vücudunuzdan kendilerine gereken her şeyi alacaktır. Siz beslenmenize dikkat ederek, kendi sağlığınızı koruyorsunuz.

Bebeklerinizin erken doğma ihtimaline karşın hangi hastanede doğum yapacağınız, acil durumlarda kimi arayıp, ne yapacağınızı belirleyen bir acil durum planı yapmanızda yarar vardır. Evde acil durumlarda aranacakların telefonlarının olduğu bir liste hazırlayın.

Doğum yapacağınız hastanenin bebek yoğun bakımı olup olmadığını, bebek doktoru ve hastane personeliyle önceden mutlaka konuşun.

Acil durumlarda ne yapacağınızı bilmeniz, sizin daha az panik olmanızı sağlayacaktır.

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