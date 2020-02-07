Nadir kullanılan erkek bebek isimleri ve anlamları

Bebeğinize klasikten uzak, farklı bir isim koymak istiyorsanız, listemize mutlaka göz atın.

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Nadir kullanılan erkek bebek isimleri ve anlamları

Bebeğinize isim seçme konusunda kararsız mısınız? Klasik isimlerden çok hoşlanmıyorsanız, nadir kullanılan erkek bebek isimleri listemize göz atabilirsiniz. İşte anlamlarıyla birlikte çok sık kullanılmayan erkek bebek isimleri...

 

A

 

Adal: "İyi bir ün kazan, adın yayılsın"

Arat: Yürekli, cesur.

Aden: Cennet bahçesi

Alkın: Korkusuz, yiğit

 

 

B

 

Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan
Baler: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balın: Türk erenlerinden biri, mezarı Sofya’da bulunan Balı eren
Barın: Güç ve kuvvet

 

C

 

Canol: "Yaşamım ol, canım ol, bana can ol"

Celasun: Gürbüz, yiğit, cesur, genç yiğit

 

Ç

 

Çamer: Güçlü, kuvvetli ve yiğit kişi

 

D

 

Deran: Güzellik

Dirim: Yaşama gücü

 

E

 

Ecer: Güzel, iyi

Enç: Rahat, huzur

 

F

 

Feza: Uzay, gökyüzü

 

G

 

Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert

 

I

 

Ilgar: Akın

Ira: Karakter, kişilik

 

K

 

Karer: Yağız, yiğit

Kaner: Kanlı yiğit

 

 

T

 

Tanay: Şafak vaktinin Ay'ı

Tolun: Tamamıyla aydınlık

 

U

 

Ulun: Sivri, demirsiz ok

Uras: Şans, talih

 

 

Y

 

Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses

Yengi: Utku, zafer, üstün gelme

 

 

 

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