Nadir kullanılan erkek bebek isimleri ve anlamları

Bebeğinize isim seçme konusunda kararsız mısınız? Klasik isimlerden çok hoşlanmıyorsanız, nadir kullanılan erkek bebek isimleri listemize göz atabilirsiniz. İşte anlamlarıyla birlikte çok sık kullanılmayan erkek bebek isimleri...
Adal: "İyi bir ün kazan, adın yayılsın"
Arat: Yürekli, cesur.
Aden: Cennet bahçesi
Alkın: Korkusuz, yiğit
Barkın: Gezgin, seyyah, sürekli gezip dolaşan
Baler: Bal gibi tatlı kimse, bal gibi erkek, yiğit
Balın: Türk erenlerinden biri, mezarı Sofya’da bulunan Balı eren
Barın: Güç ve kuvvet
Canol: "Yaşamım ol, canım ol, bana can ol"
Celasun: Gürbüz, yiğit, cesur, genç yiğit
Çamer: Güçlü, kuvvetli ve yiğit kişi
Deran: Güzellik
Dirim: Yaşama gücü
Ecer: Güzel, iyi
Enç: Rahat, huzur
Feza: Uzay, gökyüzü
Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert
Ilgar: Akın
Ira: Karakter, kişilik
Karer: Yağız, yiğit
Kaner: Kanlı yiğit
Tanay: Şafak vaktinin Ay'ı
Tolun: Tamamıyla aydınlık
Ulun: Sivri, demirsiz ok
Uras: Şans, talih
Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
Yengi: Utku, zafer, üstün gelme
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