Tarkan konserine gittiğim andan bu yana kimi görsem “Anlat, Tarkan nasıldı?” diyor. E anlatayım. Çok uzun zamandır hepimizin omuzlarını düşüren yükleri bir gecede silip atacak kadar harikaydı. Hayatın sorunları bitti mi? Bitmedi elbette ancak bir gececik dahi olsa bu sorunları gerçekten de rafa kaldırabildik. Bu tabii ki Tarkan’ın refakati sayesinde oldu. Maratonda gibi hissettiğimiz hayatlarımızda tüm duygusal yükleri hakkıyla bir kenara bırakabilmemiz için sahnede çok büyük bir efor sarf etti. Seyircisi de gerçekten çok güzeldi. Herkes eğlenmeye; çocukluğuna, gençliğine dair anıları canlandırmaya o kadar niyetliydi ki aksi de çok mümkün değil gibiydi.

Hepimiz çok sıkıldık değil mi? Asık suratlardan, yolda yürürken dahi gerilmekten, güzel bir şey görememekten… İşte orada esas sıkıntımızın bu olduğunu anladım. Bizim gözümüzün iyi şeyler görmeye ihtiyacı var. Güzel şeyler duymaya, motive olmaya ihtiyacımız var… Tam da burada adeta bir görev üstlendi Tarkan... Sahnesinde yaptığı her konuşmada mevcut halimize iyi gelecek birbirinden kıymetli sözler söyledi. Esas olanın mutlu olmak olduğunu, sevdiklerimiz yanımızdayken onlara sevgimizi gösterebilmenin, sıcaklığın bizi iyileştireceğini hatırlattı.

"Sizden aldığım enerjiyi size yansıtıyorum" dedi konuşmasının başında. Çok doğruydu. Henüz sahnede değilken bile çıkacağı alana ve hatta birbirine ışıl ışıl gözler ile bakıyordu herkes. Büyük bir nezaket, ferahlık hakimdi ortama... Nezaket... Çok özledik değil mi? Tüm özlediklerimize kavuştuk biz o gece... Birlikte gülebilme, dans edebilme, şarkı söyleyebilme, eğlenme... Dahası tüm bunları tamamen kaybetmediğimizi fark edebilme... Bunlar omurgamızı dikleştirdi o gece bizim... Gecenin sonunda “Tarkan sahneden her birimize teker teker sarıldı, öptü ve güzel enerjisiyle olduğumuz yere bıraktı” hissiyatıyla evime döndüm. Hayatımda çok uzun zaman sonra ilk kez keyiften uyuyamadım ve bu uykusuzluk sabahımı hiç olumsuz etkilemedi. Kendi hayatıma çok güzel bir an, kızıma anlatacağım çok güzel bir anı ekledim. İyi ki varsın Tarkan! Daha ne diyeyim? Haberin fotoğrafı Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.