Anlaşmalı ve hatta şefkatli boşanma için 5 tavsiye

Bilinçli bir şekilde ayrılmak mümkündür: Tarafınızı seçin, bir destek ağı oluşturun ve uzun vadeli düşünün.

Bir çiftin ayrılmasına sebep olan şey her zaman aldatma değildir. Bazen bir evliliği yürütme isteği tek kelimeyle bitiyor. İki taraf için de ayrılık en iyi seçenek oluyor. Ancak bu olduğunda, arkadaşça ayrılmak gerçekten mümkün mü?

Evliliğimin bitmesinden bu yana beş yıl geçti. Ancak ayrıldığımızdan beri, birlikte aile tatillerine gittik, akşam yemeklerine çıktık, her yılbaşını beraber geçirdik ve hatta yeni partnerim bebeğimize bakarken konsere bile gittik. Üç çocuğumuz, bir evimiz, ortak arkadaşlarımız, ailemiz, borçlarımız, birikimlerimiz, kişisel mallarımız ve tüm bunların üstüne 10 yıllık geçmişimiz varken ayrılmak zordu. Fakat bunu başardık ve arkadaş kaldık. Bu nasıl mı oldu? İşin sırrı, bu beş yıllık ayrılık sadece boşanmakla alakalı değildi. Bu aynı zamanda yeni bir arkadaşlık kurmakla alakalıydı. Boşanmayla aynı anda arkadaş kalmaktan söz etmek biraz garip görünebilir. Ancak kolay olmamakla birlikte, arkadaş kalmak hayatı hepimiz için daha iyi hale getirdi. İşte gerçek hayatta bilinçli bir şekilde boşanmaya dair 5 tavsiye:

1- Boşanmanın iki tarafı da etkilediğini unutmayın

Boşanacağımızı açıkladıktan sonraki ilk gece, etrafımı sarmış, sürekli sorular soran üç çocukla yatakta sabahladım: “Ne oluyor?” “Birbirinizi neden sevmiyorsunuz?” “Beni hala seviyor musunuz?” “Babam nerede yaşayacak?” “Neden bu kadar acı veriyor?” Karanlığa bakıp uyumak için dua ettim. Ayrıca evin başka bir yerinde başka bir yatakta tek başına yatan eski kocamı da düşündüm. Çocukların verdiği huzurdan uzakta, kendi kendine boğuşuyordu. Benim için önemli bir adımdı. Acı çeken sadece ben ve çocuklar değildik. O da acı çekiyordu. Ayrılıyor olsak bile, bu yolda beraberdik. Yeni yaşam düzenimiz, çocukların çoğu zaman benimle olacağı anlamına geliyordu. Aylar geçtikçe, eski eşim bu durumun benim üzerimdeki etkisini anladığını açıkladı. Kolay olmadığını biliyordu. Onun bunu söylediğini duymak bile, ortaya çıkabilecek bir kırgınlığı yok etmeye ve üstümdeki yükü azaltmaya yetti. Bir evliliğin bitişinin, sadece sizin değil herkesin üstünde etkileri olduğunu asla görmezden gelmeyin. Bu durumu birlikte atlatmak için sevgi en büyük anahtardır.

2- Bir destek ağı oluşturun

İlk aşamalarda destek çok önemliydi ve ikimiz de bizle ilgilenen ve bizi önemseyen ailelerimiz olduğu için şanslıydık. Sürekli “Ben iyiyim” diye telkinde bulunmaktan vazgeçip yardım almayı kabul ettikten sonra destek ağımız boşanma üzerinde büyük olumlu bir etkiye sahip oldu. Kız kardeşlerim düzenli olarak eski eşimin halini hatırını soruyordu ve onun anne-babası da aynı şekilde bana. İki aile de birbirini suçlamadı ve herkes bu zor zamanlarda çocuklara ve bize yardım etmeye hazırdı. Boşanma ve ayrılma sürecinden geçenlerle konuştum ve çoğu en yakınlarının bile yalandan yardımlarda bulunduğunu söyledi. Bu tür davranışlar eski eşinizle iyi bir ilişki kurmanın önemini çok daha zor hale getiriyor. Kimseyi suçlamak istemediğinizi ve herkesin sadece destekleyici ve dengeleyici olmasının oldukça önemli olduğunu açıkça belirtin. Eğer bunu yapamayacaklarsa, siz kendinizi toparlayana kadar kibarca bir adım geri çekilmelerini söyleyin.

3- Her zaman orta yolu hedefleyin

Avukatlarınızın dâhil olması gerektiğini istediğiniz konuları iyi düşünün. Ara buluculuk hizmetinden faydalanmamıza rağmen, hayat düzenlemeleri, çocukların bakımı ve paylaşılamayan CD koleksiyonunu kimin alacağına kadar bizi ilgilendiren konuları önceden konuşmuştuk. Bu durum yasal maliyeti ve işlemleri azalttı. İkimiz de, avukatları her aşamaya dâhil etmenin sadece pahalı değil aynı zamanda daha da çekişmeli bir ortam yaratacağını biliyorduk. Yasal temsilciler genellikle müşterilerinin haklarını savunmak için ellerinden geldiğince savaşırlar. Sonuç olarak bunun için para alıyorlar. Ancak biz kavga etmeyi değil adil olmayı istedik. Çıkış noktamız, çocukların ve birbirimizin mutluluğunu istememizdi, dolayısıyla bu konulara bağlı olarak karar vermeye çalıştık. İkimizi de amacımızdan saptıran tek şey paraydı. Kısıtlı gelirlerimizden ödenmesi gereken taşınma, çift kira, fazladan ısınma, elektrik, araba ve benzin masrafları gibi kafamda dönen rakamlar geceleri uykularımdan uyanmama sebep oluyordu. Nasıl hesap yaparsam yapayım, gelir-gider dengesi asla uyuşmuyordu. Eski eşim ve ben mali durumumuzu toparlamak adına neler yapabileceğimizi tartıştık. Çocukları, fazla mesai yapabileyim diye haftada bir gece daha kendi evine almayı teklif etti. İkimizin de tamamen memnun olmadığı orta noktaya ulaşana kadar pazarlık yaptık. Geriye dönüp bakıldığında bunun oldukça adil olduğu aşikârdı. Hangi konuda yasal tavsiyeye ihtiyacınız olduğunu bulun ve aranızda çözebileceklerinizi tartışın. Eğer büyük oranda anlaşabilirseniz, süreç çok daha az stresli ve maliyetli sonuçlanacaktır.

4- Uzun vadeli düşünün

İşlerin genelde ters gittiği dönem ayrılığın ilk aylarıdır. İsteseniz de istemeseniz de bir şeyleri kaybetme korkusu, bu kadar endişe ve belirsizlik varken birbirinizi delice ve olabildiğince sıkarsınız. İnsanlar benden tavsiye istediğinde, onlara herkesin söylediği gibi “Uzun vadeli düşün” derim. Günü, haftayı ya da yılı daha kolay hale getirecek küçük hesaplar yapmayın. Uzun vadeli hedefi düşünün. Sizin için önemli olan ne? Bizim için önemli olan ilişkimiz ve çocukların mutluluğuydu. Uzun vadede maddi güvenceden ziyade iyi bir ilişkiyi ön planda tuttuk. Bana göre, eski eşimden her ay çocuk bakımı için alacağım fazla para uğruna savaşmak, uzun vadeli sağlam bir plan gibi görünmüyordu. Bu parayla daha büyük bir eve sahip olabilirdim ancak bu, ömür boyu sürecek bir düşmanlığa değmezdi. Dolayısıyla, eski eşim çocuklarına yakın olma isteğini, evine, arkadaşlarına ve ailesine gitme arzusunun üzerinde gördü. Tarafınızı seçin. Ne alabileceğiniz ya da size neler ummanız gerektiğini söyleyenlerle savaşmayın. Gerçekten ne istediğinizi ve bunun eski eşinizle gelecek yirmi yılınızı nasıl etkileyeceğini düşünün.

5- Yazın, konuşmayın

Tabii ki hiçbir şey sorunsuz gitmez. Kontrolü kaybettiğimi düşündüğüm anlar, tartışmalar ve çöküşler oldu. En zor zamanlarda genelde e-postayla iletişim kurduk. Bu da bize söylemek istediğimiz şeyi düşünmemize ve karşımızdakinin sözleri sindirecek vakit kazanmasına olanak tanıdı. Özellikle parayla ilgili zor ve sıkıntılı bir tartışma sırasında, eski eşim bana çok güzel yazılmış ve tüm ayrılığımızı kurtardığını söyleyebileceğim mükemmel zamanlanmış bir e-posta gönderdi. İşte bu e-postanın bir kısmı: “Bu konuyla doğru şekilde başa çıkabilecek olgunluk ve güvenimizin olduğuna inanmak istiyorum. Seni tanıyorum. Senin çıkarcı, bencil ya da düzenbaz olmadığını biliyorum. Çocuklarımız, ikimizin de dürüst, sevgi dolu, sadık ve çok yönlü güzel insanlar olduğunun kanıtıdır. Çocuklarımız için değil, birlikte edindiğimiz güzel tecrübeler ve onların bizi olgunlaştırması yüzünden seninle harika arkadaşlar olarak kalmayı istiyorum.” Bu e-posta bir çiftin sorunsuz bir şekilde boşanabilmesi için gerekli olan tüm dersleri içeriyordu: dürüstlük, açıklama, şefkat ve anlaşma.

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