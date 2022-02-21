Kabul ve kararlılık terapisi nedir?

Kişilerin deneyimlediği olumsuz duygu ve tecrübelerden kaçmak yerine bunları kabullenip, harekete geçmesine yardımcı olan kabul ve kararlılık terapisi temelde psikolojik esneklik kazandırmayı hedefleyen bir terapi çeşididir

Kabul ve kararlılık terapisi nedir?
Sağlık
21 Şubat 2022 Pazartesi

Kabul ve kararlılık terapisi, geleneksel davranış terapisi ve bilişsel davranış terapilerinden ortaya çıkan davranış odaklı bir psikoterapi yöntemidir. Kabul ve kararlılık terapisi uygulanan kişiler duygularından kaçmamayı, onları reddetmemeyi ve onlarla savaşmamayı öğrenir. Bunun yerine bu derin duyguları kabul etmeyi ve kişilerin hayatlarında harekete geçmelerini engellemeyecek şekilde belirli durumlara uygun tepkiler vermelerini sağlar. Bu düşünceyle kişiler durumları ve zorlukları kabullenmeye başlarlar ve hayatlarında ne olursa olsun, o konuda ne hissediyor olurlarsa olsunlar gerekli değişimleri yapma konusunda kararlılık gösterirler.


Kabul ve kararlılık terapisi ne zaman uygulanır?

Kabul ve kararlılık terapisi iş yerine bağlı stres, sınav anksiyetesi, sosyal anksiyete bozukluğu, depresyon, obsesifkompulsif bozukluk ve psikoz tedavilerinde kullanılır. Aynı zamanda kronik ağrı, madde bağımlılığı ve diyabet tedavisine yardımcı olarak da kullanılabilir.


Kabul ve kararlılık terapisinden ne beklenmelidir?

Bir terapistle birlikte hareket ederek kendi içsel konuşmalarınızı dinlemeyi ya da özellikle travmatikdurumlarda, sorunlu ilişkilerde, fiziksel sınırlandırmalarda veya diğer konularda kendinizle nasıl konuştuğunuzun farkına varmayı öğrenirsiniz. Sonrasında bir durumun acil olarak eylem veya değişim gerektirip gerektirmediğine karar verirsiniz ya da durumu kabullenip, onu etkileyecek şekilde davranışsal değişiklikler yapmaya başlarsınız. Geçmişte neyin işe yaramadığını anlayarak terapistiniz, hayatınızda uzun vadede daha fazla soruna yol açacak tekrar eden davranışlardan uzak durmanıza yardımcı olabilir. Var olan sorunlarınızla yüzleşip kabullendiğinizde, geçmişinizle ve duygularınızla kavga etmeme konusunda kendinize bir söz verirsiniz. Bunun yerine kendi değerlerinize ve hedeflerinize göre daha kendine güvenen ve iyimser davranışları uygulamaya başlarsınız.


Depresyonunuz genetik olabilir mi?
Depresyonunuz genetik olabilir mi? Yapılan araştırmalar depresyon v...
Olumlu düşünme kanserin seyrini etkiliyor Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü....


Kabul ve kararlılık terapisinin işleyişi nasıldır?

Kabul ve kararlılık terapisi teorisi, acı veren duyguları ya da psikolojik deneyimleri kontrol etmeye çalışmanın işe yaramadığını ve hatta ters teptiğini çünkü, bu duyguların bastırılmasının sonuçta daha büyük strese yol açacağını belirtir. Kabul ve kararlılık terapisi düşünme şeklinizi değiştirmeye çalışmak yerine, bilinçli davranış, kişisel değerlere önem verme ve eyleme bağlılık gibi daha geçerli alternatifler sunar. Kişi, davranışlarını değiştirmek için adımlar atarken aynı zamanda psikolojik deneyimlerini kabullenmeyi öğrenir ve sonuç olarak tutumlarını ve duygusal durumunu değiştirir.


Çeviren: Dilara Koru


Referans: PsychologyToday. AcceptanceandCommitmentTherapy. Şuradan alınmıştır: https://www.psychologytoday.com/us/therapy-types/acceptance-and-commitment-therapy


Çağın yeni hastalığı: Dağınık beyin sendromu
Çağın yeni hastalığı: Dağınık beyin sendromu



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.