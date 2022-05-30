Anı yaşamak neden bu kadar zor?

Mutlu olmak için verilen tavsiye hep aynı. Söylemesi ne kadar basit olsa da ‘anda kalmak’ başarması oldukça zor bir eylem. Peki, neden?

Anı yaşamak neden bu kadar zor?
Sağlık
30 Mayıs 2022 Pazartesi

Tatillerden sonra, durup hepsini sindirmeye fırsat bulamadan zamanın hızlıca geçtiğini fark ederiz. Yaşam stresi gerçekten anda kalmayı zorlaştırdığı için hayatı suçlayabilirsiniz ancak gerçekte, anda kalmak, programınıza veya stres seviyenize bakılmaksızın, söylendiği kadar kolay olmayan bir şeydir. Peki, neden yapması kolay gibi görünen bir şey aslında bu kadar zor? Anı yaşamanın doğal olarak gerçekleşmesi gerekmiyor mu? Gerçek şu ki tam olarak değil.


Günlük yaşamda anı yaşamak, birçok kişinin farkında olmakla eş anlamlı olduğunu düşündüğü bir şeydir. Farkındalık "belirli bir şekilde dikkat etmek: bilerek, şu anda ve yargılamadan" olarak tanımlar. Farkındalığın bu tanımı araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve anda olmayı bu kadar zorlaştıran şeyin tam olarak altını çizmektedir. Anda olmak, anın bir amaç doğrultusunda ancak zorlamama olmaksınız, anın ne olmasını istediğiniz veya ne olabileceğini düşündüğünüzden bağımsız bir tanıma gerektirir ve açıkçası bu kurulması oldukça zor bir denge.


Dikkat ve dikkatsizliğin bu mükemmel karışımını bulmanın bu kadar zor olmasının sonsuz nedenleri var ancak muhtemelen aşağıdaki nedenlerden en az biriyle bağlantı kurabilirsiniz:

  • Yavaşlamaya ve zihninizin üretkenliğe veya ileriye dönük planlamaya ara vermesine alışkın değilsiniz.

  • Küçük şeylerin olduğundan daha büyük hissettirmesine ve hak ettiklerinden daha fazla zihinsel enerji tüketmelerine izin veriyorsunuz.

  • “İyi” bir anın sonunu bitmeden tahmin ediyorsunuz ve sonun beklentisinin şimdiki an için takdirinizi engellemesine izin veriyorsunuz.

Bu nedenlerin herhangi birine veya tümüne yol açan duyguları kontrol etmek, dikkatli olmanın amaçlı kısmının devreye girdiği yerdir. Popüler inanışın aksine, farkındalık konusunda amaçlı olmak, programınızı boşaltmak veya yalnızca keyif aldığınız şeyleri yapmak anlamına gelmez; aslında stresli olayların gerektirdiği farkındalık düzeyi nedeniyle, bir miktar stres farkındalığı artırmanın yolu olabilir. Daha ziyade, bir tatilde olduğu gibi, bilinçli olarak anda olmak, mevcut anı takdir etmek için mükemmel zamanı aramak değil, kusurlu zamanları aramak ve onları da kabul etmek meselesidir. Pratik gerektirir, ancak iyileştirilebilir.


100 yaşındaki insanlardan değerli tavsiyeler
100 yaşındaki insanlardan değerli tavsiyeler


Dikkati artıran uygulamalarla kendinizi daha fazla anda hissetmenize yardımcı olmanın birçok yolu vardır. Araştırmalar, meditasyon, günlük kaydı, egzersiz ve bir psikologla konuşma gibi aktivitelerin, heyecan verici veya sıradan olup olmadığına bakılmaksızın, daha dikkatli hissetmenize ve anda bulunmayı öğrenmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.


Herkesin yaşlandıkça öğrendiği tatsız gerçek, hayatın büyük bir bölümünün -belki de çoğunluğunun- sıradan rutinler ve sınırlayıcı sorumluluklar tarafından üstlenilmesidir. Her gün karşılaşmamayı tercih ettiğiniz anlarla karşı karşıya kalırsınız, hatta iyi anlar o kadar seyrektir ki onlara tutunmak için çok fazla çaba harcanır. Nadir bir neşe beklerken farkındalığınızın paslanmasına izin vermek yerine, her anı, kendinize ait diyeceğiniz hayatta bulunma fırsatı olarak görmeyi seçmeyi deneyin.


Zamanlama mükemmel görünene kadar anı yaşamayı beklemek, tatillerde uçup giderken o “mükemmel anları” bulmanızın nedeni olabilir. Anda olmak, yoğun bir haftanın sonunda veya hayatın sorumlulukları mucizevi bir şekilde bir günlüğüne dağıldığında gelen ödül olmamalı.


Anda olmak, kafanızı kuma gömmeyi tercih etseniz bile, dikkatli bir zihin durumu seçmenin sonucudur. Etrafınıza bakmak ve varlığınızı hangi biçimde olursa olsun amaçlı kılmak günlük bir seçimdir.


Referans:

Grace Blair. “Why It's So Hard to Live in the Moment”. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/school-thought/202201/why-its-so-hard-live-in-the-moment (06.01.2022).


Akışta olmak...
Akışta olmak...

Farkındalık ve mutluluğa dair 10 basit öneri

Vietnamlı bir keşiş olan ve günümüzde yaşayan en kıymetli Zen ustası kabul edilen Thich Nhat Hanh’dan farkındalık ve mutluluk üzerine 10 tavsiye...

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1. Uyanır uyanmaz tebessüm edin "Yataktan çıkmadan önceki saniyeleri nefesinize sahip çıkmak için kullanın" diyen Thich Nhat Hanh, gülümsemenin iyileştirici etkisine dikkat çekiyor. Güne gülümseyerek başlarsanız, gülümseyerek devam edebilirsiniz. Tavanınıza ya da duvarınıza hatırlatıcı bir işaret koyabilir, her güne gülümseyerek başlamayı alışkanlık haline getirebilirsiniz.
2. Boş zamanlarda hafifçe gülümseyin Kendinizi fark ettiğiniz her an gülümsemeyi deneyin. Herhangi bir şeye bakarken, öylece dururken, düşünürken, müzik dinlerken gülümseyin. Siz gülümsediğinizde, beyninize her şeyin yolunda olduğuna dair küçük bir sinyal göndermiş olacaksınız ve sinir sisteminiz gerisini halledecek. Mutlu, rahat ve huzurlu hissettiğinizde salgıladığınız hormonları tetiklemek için biraz gülümsemeniz yeterli!
3. Uzanmış durumdayken kendinizi serbest bırakın Düz bir yerde sırt üstü uzanın. İki kolunuz rahatça yere uzanmış olsun ve bacaklarınızı hafifçe aralayarak serbest bırakın. Hafifçe gülümsemeyi ihmal etmeden, dikkatinizi nefesinize odaklayın. Yavaşça nefes alıp verirken vücudunuzdaki her kası gevşetin. Thich Nhat Hanh, Farkındalığın Mucizesi kitabında şöyle öneriyor: "Her kası sanki zeminden süzülerek aşağıya doğru ağır ağır çöküyormuş gibi ya da kuruması için hafif esintiye bırakılan yumuşak ve akıcı bir ipek kumaş gibi rahatlatın. Dikkatinizi yalnızca nefesinize ve gülümsemenize vererek tümüyle gevşeyin. Kendinizi ılık bir sobanın önünde, kasları herhangi birinin dokunuşuna hiç direnmeden teslim olan tümüyle gevşemiş bir kedi olarak düşünün."
4. Oturma pozisyonunda gevşeyin Yerde bağdaş kurup oturun, ya da sandalyede, koltukta rahat bir oturuş bulup yine nefesinize odaklanın. Hafifçe gülümseyerek ve nefesinizi takip ederek, vücudunuzu gevşetin. Bunu fırsat bulduğunuz her an, her yerde yapabilirsiniz. Özel meditasyon teknikleri bilmenize ya da mis kokulu ağaçların altında oturmanıza gerek yok. Mucizesi kitabında şöyle öneriyor: "Her kası sanki zeminden süzülerek aşağıya doğru ağır ağır çöküyormuş gibi ya da kuruması için hafif esintiye bırakılan yumuşak ve akıcı bir ipek kumaş gibi rahatlatın. Dikkatinizi yalnızca nefesinize ve gülümsemenize vererek tümüyle gevşeyin. Kendinizi ılık bir sobanın önünde, kasları herhangi birinin dokunuşuna hiç direnmeden teslim olan tümüyle gevşemiş bir kedi olarak düşünün."
5. Nefesinizi adımlarınızla ölçün Farkındalığın Mucizesi kitabında, yürürken yapabileceğiniz basit bir farkındalık çalışmasını Hanh şöyle anlatıyor: "Bahçede, bir nehir boyunda veya bir köy yolunda ağır ağır, telaşsızca yürüyün. Normal nefes alın. Nefesinizin uzunluğunu, nefes alış verişinizi adımlarınızı sayarak belirleyin. Birkaç dakika bunu yapmaya devam edin. Nefes vermenizi bir adımla uzatmaya başlayın. Daha uzun nefes almak için zorlamayın. Doğal şekline bırakın. Nefes almanızı, bir uzatma arzusu var mı diye dikkatle izleyin. On nefes boyunca devam edin. Şimdi nefes vermeyi bir adım daha uzatın. Nefes almanız da bir adım uzuyor mu yoksa uzamıyor mu diye izleyin. Nefes almayı ancak size mutluluk vereceğini hissettiğinizde uzatın. Yirmi nefes sonra nefesinizi normale döndürün. Yaklaşık beş dakika sonra uzatılan nefesleri uygulamaya yeniden başlayabilirsiniz. En ufak bir yorgunluk hissettiğinizde normale dönün. Birkaç seans yapılan, uzatılan nefes egzersizinden sonra nefes vermeniz ve nefes almanızın süresi eşitlenecektir. Normale dönmeden önce uzun ve eşit nefesleri on ile yirmi nefesten fazla uygulamayın."
6. Bir sohbeti sürdürürken nefesinizi izleyin Nefes farkındalığı çalışması yapmanız için yalnız veya sessiz bir ortamda olmanız gerekmez. Arkadaşlarınızla konuşurken ya da işyerinde toplantıdayken, birilerini dinlerken de nefesinizi izleyebilirsiniz. Böylece dikkatiniz tam olarak o 'anda' olacak, kendinizin ve anın farkında olarak sohbetin tadını çıkarabileceksiniz. başlayın. Daha uzun nefes almak için zorlamayın. Doğal şekline bırakın. Nefes almanızı, bir uzatma arzusu var mı diye dikkatle izleyin. On nefes boyunca devam edin. Şimdi nefes vermeyi bir adım daha uzatın. Nefes almanız da bir adım uzuyor mu yoksa uzamıyor mu diye izleyin. Nefes almayı ancak size mutluluk vereceğini hissettiğinizde uzatın. Yirmi nefes sonra nefesinizi normale döndürün. Yaklaşık beş dakika sonra uzatılan nefesleri uygulamaya yeniden başlayabilirsiniz. En ufak bir yorgunluk hissettiğinizde normale dönün. Birkaç seans yapılan, uzatılan nefes egzersizinden sonra nefes vermeniz ve nefes almanızın süresi eşitlenecektir. Normale dönmeden önce uzun ve eşit nefesleri on ile yirmi nefesten fazla uygulamayın."
7. Gündelik işlerinizi yaparken farkında olun Thich Nhat Hanh, farkındalığı deneyimlemenin yollarından bahsederken, ev işlerinin de ayrı bir yeri olduğundan bahsediyor. O an yaptığınız şey her neyse, bunu nefesinizin farkında olarak, telaşsızca yaptığınızda yine tüm dikkatinizi o ana vermiş olursunuz. Bulaşık yıkarken, çay hazırlarken, evinizi temizlerken, banyo yaparken aklınızın başka şeylere takılmasını engellemek için yine nefesinizi takip edin. Yavaşça nefes alıp verin ve yaptığınız işi yavaşça yapmaya çalışın. Hazırladığınız çayın şifasını, güzelce yıkanıp temizlendikten sonraki ferahlığınızı en derin haliyle hissedin. uzamıyor mu diye izleyin. Nefes almayı ancak size mutluluk vereceğini hissettiğinizde uzatın. Yirmi nefes sonra nefesinizi normale döndürün. Yaklaşık beş dakika sonra uzatılan nefesleri uygulamaya yeniden başlayabilirsiniz. En ufak bir yorgunluk hissettiğinizde normale dönün. Birkaç seans yapılan, uzatılan nefes egzersizinden sonra nefes vermeniz ve nefes almanızın süresi eşitlenecektir. Normale dönmeden önce uzun ve eşit nefesleri on ile yirmi nefesten fazla uygulamayın."
8. Farkındalık günü "Haftanın bir gününü, kendi durumunuza uygun olan herhangi bir günü ayırın. Diğer günlerde yaptığınız işleri unutun. Hiçbir toplantı organize etmeyin veya arkadaşlarınızı çağırmayın. Sadece evi temizlemek, yemek pişirmek, giysileri yıkamak ve toz almak gibi basit işler yapın. Ev temiz ve tertipli olduktan sonra her şeyinizi düzene koyduktan sonra yavaş çekim bir banyo yapın. Daha sonra çay demleyin ve için. Kitap okuyabilir ya da arkadaşlarınıza mektup yazabilirsiniz. Daha sonra nefes alıştırması yapmak için bir yürüyüşe çıkın. Kitap okurken ya da mektup yazarken farkındalığınızı koruyun, yazının veya mektubun sizi başka yerlere çekip götürmesine izin vermeyin. Kitap okurken ne okuduğunu bilin, mektubu yazarken ne yazdığınızı bilin. Müzik dinlerken veya bir arkadaşınızla sohbet ederken aynı yöntemi izleyin. Akşam olduğunda kendinize hafif bir yemek hazırlayın, belki sadece bir meyve veya bir bardak meyve suyu. Yatağa gitmeden önce bir saat meditasyon yapın. Nefesinize hakim olun. Gözleriniz kapalı, midenizin ve göğsünüzün inip kalkmasını izlerken yumuşak nefesler alın (nefes çok uzun olmamalıdır). Gün içindeki her hareket her zamankinden en az iki kez daha yavaş olmalıdır."
9. Çakıl taşı metaforu Kendinizi tamamen sakin ve gevşek bırakabilmeniz için deneyebileceğiniz kolay bir meditasyon yöntemi: "Hareketsiz otururken ve yavaş nefes alırken, berrak bir derenin içine düşen bir çakıl taşı olduğunuzu düşünün. Dibe çökerken hareketinizi yönlendirme maksadı yoktur. Dere yatağındaki yumuşak kum üzerinde tümüyle dinlenilecek noktaya doğru batın. Aklınız ve bedeniniz tam dinlenmede, kum üzerinde dinlenen bir çakıl taşı olana kadar çakıl taşı üzerine meditasyon yapmaya devam edin. Bir yandan nefesinizi izlerken, bu huzuru ve neşeyi sürdürün. Geçmişe ve geleceğe ait hiçbir düşünce, şimdiki huzur ve neşenizden sizi çekip uzaklaştıramaz. Evren şimdiki anda vardır. Hiçbir arzu sizi şimdiki huzurdan uzaklaştıramaz, ne Buddha olma ne de bütün varlıkları kurtara arzusu. Buddha olmanın ve bütün varlıkları kurtarmanın, ancak şimdiki anın saf huzur temelinde gerçekleşebileceğini bilin." itmeden önce bir saat meditasyon yapın. Nefesinize hakim olun. Gözleriniz kapalı, midenizin ve göğsünüzün inip kalkmasını izlerken yumuşak nefesler alın (nefes çok uzun olmamalıdır). Gün içindeki her hareket her zamankinden en az iki kez daha yavaş olmalıdır."
10. Nefesinizi sayın Nefes farkındalığı, Hanh'ın anlattığına göre tam olarak şu anda bulunmanın, farkındalığın anahtarıdır. Kolayca yapabileceğiniz nefes farkındalığı egzersizleri ile ihtiyacınız olan her anda dikkatinizi nefesinize vermeyi ve lüzumsuz kaygılarla gerilmenizi sağlayan dağınık düşünceleri bertaraf etmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz. Thich Nhat Hanh, nefes farkındalığını alışkanlık haline getirebilmeniz için şöyle bir egzersiz öneriyor: "Yarım veya tam lotus pozisyonunda oturun veya bir yürüyüşe çıkın. "Nefes alıyorum, bir" diye derin düşünün. Nefes verirken, "Nefes veriyorum, bir" diye derin düşünün. Midenizden nefes almayı unutmayın. İkinci nefesi almaya başladığınızda, "Nefes alıyorum, iki" diye derin düşünün. Ve yavaşça nefes verirken "Nefes veriyorum, iki" diye derin düşünün. Bunu 10'a kadar sürdürün. 10'a ulaştığınızda, bire geri dönün. Ne zaman saymayı şaşırırsanız, bire geri dönün." yumuşak nefesler alın (nefes çok uzun olmamalıdır). Gün içindeki her hareket her zamankinden en az iki kez daha yavaş olmalıdır."

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