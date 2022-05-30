Anı yaşamak neden bu kadar zor?

Tatillerden sonra, durup hepsini sindirmeye fırsat bulamadan zamanın hızlıca geçtiğini fark ederiz. Yaşam stresi gerçekten anda kalmayı zorlaştırdığı için hayatı suçlayabilirsiniz ancak gerçekte, anda kalmak, programınıza veya stres seviyenize bakılmaksızın, söylendiği kadar kolay olmayan bir şeydir. Peki, neden yapması kolay gibi görünen bir şey aslında bu kadar zor? Anı yaşamanın doğal olarak gerçekleşmesi gerekmiyor mu? Gerçek şu ki tam olarak değil.

Günlük yaşamda anı yaşamak, birçok kişinin farkında olmakla eş anlamlı olduğunu düşündüğü bir şeydir. Farkındalık "belirli bir şekilde dikkat etmek: bilerek, şu anda ve yargılamadan" olarak tanımlar. Farkındalığın bu tanımı araştırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve anda olmayı bu kadar zorlaştıran şeyin tam olarak altını çizmektedir. Anda olmak, anın bir amaç doğrultusunda ancak zorlamama olmaksınız, anın ne olmasını istediğiniz veya ne olabileceğini düşündüğünüzden bağımsız bir tanıma gerektirir ve açıkçası bu kurulması oldukça zor bir denge.

Dikkat ve dikkatsizliğin bu mükemmel karışımını bulmanın bu kadar zor olmasının sonsuz nedenleri var ancak muhtemelen aşağıdaki nedenlerden en az biriyle bağlantı kurabilirsiniz:

Yavaşlamaya ve zihninizin üretkenliğe veya ileriye dönük planlamaya ara vermesine alışkın değilsiniz.

Küçük şeylerin olduğundan daha büyük hissettirmesine ve hak ettiklerinden daha fazla zihinsel enerji tüketmelerine izin veriyorsunuz.

“İyi” bir anın sonunu bitmeden tahmin ediyorsunuz ve sonun beklentisinin şimdiki an için takdirinizi engellemesine izin veriyorsunuz.

Bu nedenlerin herhangi birine veya tümüne yol açan duyguları kontrol etmek, dikkatli olmanın amaçlı kısmının devreye girdiği yerdir. Popüler inanışın aksine, farkındalık konusunda amaçlı olmak, programınızı boşaltmak veya yalnızca keyif aldığınız şeyleri yapmak anlamına gelmez; aslında stresli olayların gerektirdiği farkındalık düzeyi nedeniyle, bir miktar stres farkındalığı artırmanın yolu olabilir. Daha ziyade, bir tatilde olduğu gibi, bilinçli olarak anda olmak, mevcut anı takdir etmek için mükemmel zamanı aramak değil, kusurlu zamanları aramak ve onları da kabul etmek meselesidir. Pratik gerektirir, ancak iyileştirilebilir.

Dikkati artıran uygulamalarla kendinizi daha fazla anda hissetmenize yardımcı olmanın birçok yolu vardır. Araştırmalar, meditasyon, günlük kaydı, egzersiz ve bir psikologla konuşma gibi aktivitelerin, heyecan verici veya sıradan olup olmadığına bakılmaksızın, daha dikkatli hissetmenize ve anda bulunmayı öğrenmenize yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Herkesin yaşlandıkça öğrendiği tatsız gerçek, hayatın büyük bir bölümünün -belki de çoğunluğunun- sıradan rutinler ve sınırlayıcı sorumluluklar tarafından üstlenilmesidir. Her gün karşılaşmamayı tercih ettiğiniz anlarla karşı karşıya kalırsınız, hatta iyi anlar o kadar seyrektir ki onlara tutunmak için çok fazla çaba harcanır. Nadir bir neşe beklerken farkındalığınızın paslanmasına izin vermek yerine, her anı, kendinize ait diyeceğiniz hayatta bulunma fırsatı olarak görmeyi seçmeyi deneyin.

Zamanlama mükemmel görünene kadar anı yaşamayı beklemek, tatillerde uçup giderken o “mükemmel anları” bulmanızın nedeni olabilir. Anda olmak, yoğun bir haftanın sonunda veya hayatın sorumlulukları mucizevi bir şekilde bir günlüğüne dağıldığında gelen ödül olmamalı.

Anda olmak, kafanızı kuma gömmeyi tercih etseniz bile, dikkatli bir zihin durumu seçmenin sonucudur. Etrafınıza bakmak ve varlığınızı hangi biçimde olursa olsun amaçlı kılmak günlük bir seçimdir.

Referans:

Grace Blair. “Why It's So Hard to Live in the Moment”. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/school-thought/202201/why-its-so-hard-live-in-the-moment (06.01.2022).