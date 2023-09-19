Anadolu’nun ahşap destekli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde!

Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Ankara'daki, Anadolu'nun Orta Çağ'dan kalma ahşap direkli ve kirişli 5 cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde.

Anadolu’nun ahşap destekli camileri UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde!
Yaşam
Giriş: 19 Eylül 2023 14:05 Güncelleme: 19 Eylül 2023 14:09
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Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Cami ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami, Türkiye'nin listedeki 21. kültür varlığı olarak kayıtlara geçti.


Komitenin dün gerçekleştirilen toplantısında da Gordion Antik Kenti Türkiye'nin 20. kültür varlığı olarak listeye alınmıştı. Orta Asya’dan Horasan bölgesine, Türklerin mimari üslubunu bugüne taşıyan farklı illerdeki ahşap direkli ve kirişli camiler UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Miras Komitesi’nin kararını, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Ersoy, paylaşımında, “UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne kültürel varlıklarımızı ilk kez seri olarak kaydettirdik. Gordion’un ardından Anadolu’nun Orta Çağ’dan günümüze uzanan ahşap direkli ve kirişli camileri de dünya mirası oldu. Böylece listedeki kültür varlığı sayımızı da 21’e yükselttik” ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin ilk seri adaylığı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya "Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri" adıyla iletilen ve komitenin bugün gerçekleştirdiği toplantıda kabul edilen tarihi camiler aynı zamanda Türkiye'nin Dünya Mirası Listesi'ndeki ilk seri kültürel varlıkları oldu.


Anadolu'daki ahşap destekli camilerin erken örneklerini Orta Çağ'dan günümüze yansıtan bu yapılar farklı şehirlerde bulunmalarına rağmen sahip oldukları ortak özelliklerle Anadolu yaşantısına dair izleri taşıyor. Hipostil planlı anıtsal ahşap cami tipolojisinin, döneminin Anadolu'daki en önemli temsilcilerinden olan bu camiler, sahip oldukları ahşap oymacılığı sanatının örnekleriyle de öne çıkıyor. Tarihi camiiler, kapıları, minberleri, sütun başlıkları, tavan kirişleri ve konsollarında özenli ahşap işçiliği ile dikkati çekiyor. Ustaların isimlerinin kayıtlı olduğu kündekari tekniğindeki ahşap minberleri ve "Kalem İşi" adı verilen bezemeleriyle bu tarihi camiler, olağanüstü bir marangozluk becerisi ile estetik anlayışı da sergiliyor.


*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.


Türkiye'nin 21 UNESCO Dünya Mirası

Türkiye'den birçok kültürel öge, ritüel ve gelenek UNESCO Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor. İşte Türkiye’nin 21 UNESCO Dünya Mirası...

21
1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985
2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985
3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)
4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986
5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987
6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)
7. Xanthos - Letoon (Antalya-Muğla) 1988
8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994
9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998
10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011
11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012
12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014
13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014
14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015
15. Efes (İzmir) 2015
16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016
17. Aphrodisias (Aydın) 2017
18. Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018
19. Arslantepe Höyüğü (Malatya) 2021
20. Gordion antik Kenti (Ankara) 2023
21. Türkiye'nin ilk seri kültürel varlıkları: Konya Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Cami ile Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Cami ve Afyonkarahisar Ulu Cami 2023




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